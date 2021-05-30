В Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
30 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1 703 новых случая заражения COVID-19. Среди них - 85 детей и 10 медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также по данным министерства здравоохранения за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1330 человек;
◾ летальных случаев - 84;
◾ выздоровели - 5733 человека;
За минувше сутки протестированы:
✔️ методом ПЦР - 15199 человек,
✔️ методом ИФА - 3289 человек,
✔️ экспресс-тестами - 14002 человека.
Также сообщается, что за все время пандемии в Украине:
🔸 заболели - 2 201 472 лица;
🔸 выздоровели - 2 036 148 человек;
🔸 летальных случаев - 50 472;
🔸 проведения ПЦР-тестов - 10171955.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
Пожалуйста, подождите...
смерті від вірусу на совісті дегенератів, які не вірять у вірус і демонстративно ігнорують маски, гігієну та дистанцію
Как-то так.
Данные по заболевшим коронавирусом в Киеве и областях:
Киев - 298 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее - 453);
Винницкая область - 80 (134);
Волынская - 160 (170);
Днепропетровская - 438 (405);
Донецкая - 334 (408);
Житомирская - 134 (117);
Закарпатская - 105 (47);
Запорожская - 252 (354);
Ивано-Франковская - 72 (85);
Киевская - 303 (348);
Кировоградская - 63 (66);
Луганская - 58 (56);
Львовская - 344 (269);
Николаевская - 192 (214);
Одесская - 174 (201);
Полтавская - 188 (183);
Ровенская - 201 (236);
Сумская - 121 (191);
Тернопольская - 98 (122);
Харьковская - 371 (299);
Херсонская - 132 (154);
Хмельницкая - 171 (121);
Черкасская - 164 (139);
Черновицкая - 64 (77);
Черниговская - 89 (135).
Из шести областей с самой низкой заболеваемостью (выделил жирным) - ни одной южной.
Кроме того, аномальная заболеваемость и смертность от ковида в шведских домах престарелых портит картину. В развитых странах пожилым, особенно женщинам, дают повышенные дозы витамина Д для профилактики остеопороза. И что-то эффекта не было видно.
якби все людство на 100% правильно одягли маски, то вірус зник би за пару тижнів
тому якщо якась худоба у громадському місці знаходиться без маски, то ця худоба несе для мене небезпеку, отже цю худобу варто бити в рило
По Латинской Америке то там сейчас и должно идти на увеличение, в Южном полушарии наступнает сезон зимы.