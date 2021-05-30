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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели

30 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1 703 новых случая заражения COVID-19. Среди них - 85 детей и 10 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также по данным министерства здравоохранения за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1330 человек;

◾ летальных случаев - 84;

◾ выздоровели - 5733 человека;

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 815 человек, всего прививки получили свыше миллиона украинцев, - Минздрав

За минувше сутки протестированы:

✔️ методом ПЦР - 15199 человек,

✔️ методом ИФА - 3289 человек,

✔️ экспресс-тестами - 14002 человека.

Также сообщается, что за все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 201 472 лица;

🔸 выздоровели - 2 036 148 человек;

🔸 летальных случаев - 50 472;

🔸 проведения ПЦР-тестов - 10171955.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

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Топ комментарии
+7
Вот ты пишешь бред,антинаучное дерьмо, агрессивная хамская манера коммуникации, маска от таких не спасет. Ты воплощение жлобства и хуже чем ковид в тыщу раз, ибо жлобы в панике ради своей никчёмной жизни затопчут кого угодно. Начни с себя а не с других, ты и такие как ты страшней чем эпидемия, дай немного власти такому уроду и появится новый атаман Григорьев, ватажок жлобов и крадиив.
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30.05.2021 09:52
+4
Идиотам в сотый раз: маска не защищает от вирусов, сезонность основоной фактор снижения заболеваемости
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30.05.2021 08:55
+2
залишайтесь на лінії, ваша думка дуже важлива для нас
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30.05.2021 08:51
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Порошенко і Супрун досі тобі в штанці сруть?
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30.05.2021 08:41 Ответить
ковід відступає
смерті від вірусу на совісті дегенератів, які не вірять у вірус і демонстративно ігнорують маски, гігієну та дистанцію
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30.05.2021 08:36 Ответить
Ага, під тиском сонця і високої тнмператури
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30.05.2021 08:41 Ответить
оттого и Эмираты все прививаются..там нынче ливни)))))))
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30.05.2021 14:52 Ответить
А Индию что, тьма накрыла и температура упала?
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30.05.2021 15:38 Ответить
неа, общий уровень культуры, антисанитария, низкий уровень медобслуживания, отсутствие контроля за противоэпидемиологическими мероприятиями. Плюс у Индии более влажный воздух, под 100% влажность доходит, потому там повышение температуры, имхо, будет играть в другую стороны, в сторону увеличения живучести вируса в воздушной среде. Плюс сыграло увлечение индусов генериками на антибиотики, думаю, черный грибок из-за этого и появился там в таком кол-ве.

Как-то так.
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31.05.2021 13:00 Ответить
Вот так, легко и просто Вы показали, что солнце и температура далеко не самый важный фактор, влияющий на заболеваемость ковидом.
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31.05.2021 13:08 Ответить
ну да, потому у нас и не 100% отсутствие заболеваемости, а существенное ее снижение. Вакцинацию у нас можно вообще в расчет не брать, ввиду крайне низкого ее кол-ва. Других объэктивных причин для снижения я у нас пока не вижу.
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31.05.2021 13:11 Ответить
Вы полагаете, уровень ультрафиолетового излучения настолько возрос, что на за время пролета капельками слюны расстояний менее 1,5 метра он убивает большинство вирусов?При том, что весна в этом году пасмурная, холодная и дождливая? И еще надо учесть, что на передачу вирусов в транспорте, торговых центрах и в рабочих помещениях ультрафиолет и температура влияют весьма слабо.
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31.05.2021 13:51 Ответить
Может это не сколько прямое действие ультрафиолета на вирус, возможно, по аналогии с гриппом, падает заболеваемость из-за повышения уровня витамина Д в крови, который синтезируется под действием ультрафиолета. Скажем так - из-за повышения уровня витамина Д может теперь требуется большая изначальная доза вируса при заражении и/или большая экспозиция, чтобы произошло заражение.
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31.05.2021 14:04 Ответить
Плюс-минус заметно уровень витамина Д начнет подниматься через месяц от начала пляжного сезона. Да и заболеваемость в южных областях должна быть существенно меньне смотрим результат за 22 мая

Данные по заболевшим коронавирусом в Киеве и областях:
Киев - 298 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее - 453);
Винницкая область - 80 (134);
Волынская - 160 (170);
Днепропетровская - 438 (405);
Донецкая - 334 (408);
Житомирская - 134 (117);
Закарпатская - 105 (47);
Запорожская - 252 (354);
Ивано-Франковская - 72 (85);
Киевская - 303 (348);
Кировоградская - 63 (66);
Луганская - 58 (56);
Львовская - 344 (269);
Николаевская - 192 (214);
Одесская - 174 (201);
Полтавская - 188 (183);
Ровенская - 201 (236);
Сумская - 121 (191);
Тернопольская - 98 (122);
Харьковская - 371 (299);
Херсонская - 132 (154);
Хмельницкая - 171 (121);
Черкасская - 164 (139);
Черновицкая - 64 (77);
Черниговская - 89 (135).
Из шести областей с самой низкой заболеваемостью (выделил жирным) - ни одной южной.
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31.05.2021 14:38 Ответить
это ж абсолютные цифры, надо относительно населенности приводить их к общему знаменателю
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31.05.2021 14:49 Ответить
Если честно, мне лень. В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3849
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31.05.2021 15:03 Ответить
и мне тоже, да и смысла нет) Тенденция в наличии, пока вижу только климатическое пояснение
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31.05.2021 15:09 Ответить
Вполне возможно, что некоторое влияние есть. Тут стоило бы сравнить заболеваемость сельхозрабочих и рабочих заводов и офисовиз одной и той же местности (при равном числе социальных контактов).
Кроме того, аномальная заболеваемость и смертность от ковида в шведских домах престарелых портит картину. В развитых странах пожилым, особенно женщинам, дают повышенные дозы витамина Д для профилактики остеопороза. И что-то эффекта не было видно.
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31.05.2021 16:18 Ответить
Да, тут как-то не сходится с витамином Д, если его дают для профилактики. Хотя я слышал про обогащенное витамином Д молоко для скандинавов, т.к. у них солнца мало.
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31.05.2021 16:39 Ответить
Его по всей Европе продают. Есть и мука, обогащенная витамином Д. Ее США, Канада и еще ряд стран производят, но с молоком лучше, он жирорастворимый. Хотя, если с сальцом умять... Пойду перекушу...
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31.05.2021 17:12 Ответить
Идиотам в сотый раз: маска не защищает от вирусов, сезонность основоной фактор снижения заболеваемости
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30.05.2021 08:55 Ответить
дегенератам в сотий раз пояснюю: маска захищає від тебе. не тебе, а від тебе
якби все людство на 100% правильно одягли маски, то вірус зник би за пару тижнів
тому якщо якась худоба у громадському місці знаходиться без маски, то ця худоба несе для мене небезпеку, отже цю худобу варто бити в рило
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30.05.2021 09:01 Ответить
Вот ты пишешь бред,антинаучное дерьмо, агрессивная хамская манера коммуникации, маска от таких не спасет. Ты воплощение жлобства и хуже чем ковид в тыщу раз, ибо жлобы в панике ради своей никчёмной жизни затопчут кого угодно. Начни с себя а не с других, ты и такие как ты страшней чем эпидемия, дай немного власти такому уроду и появится новый атаман Григорьев, ватажок жлобов и крадиив.
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30.05.2021 09:52 Ответить
Но ведь ты сам такой, ты первый написал "идиотам". Кто тебе доктор, если ты не в состоянии понять, что только одна маска на одном человеке не может остановить распространение вируса в тесном закрытом помещении. Но всё вместе (ношение маски всеми, особенно в транспорте и в местах скопления + соблюдение дистанции ) в разы уменьшат вероятность инфицирования каждого из нас.
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30.05.2021 11:08 Ответить
Та воно з місцевої носатої шайки.
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30.05.2021 22:53 Ответить
Сезонность прям таки и видна. Но, похоже, только Вам.
В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 1036
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30.05.2021 12:09 Ответить
имхо, по Европе, Ближнему Востоку, Северной Америке и Африке заметны сезонные волны.

По Латинской Америке то там сейчас и должно идти на увеличение, в Южном полушарии наступнает сезон зимы.
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31.05.2021 13:04 Ответить
Волны-то заметны, но насколько они сезонны? Возможно, на заболеваемость влияет относительно немного "суперраспространителей" - водители маршруток, дежурные в метро, курьеры, продавцы и тп. Они первый раз заболели - первая волна, иммунитет через 6-7 месяцев у них критически снизился - на тебе вторая.
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31.05.2021 13:55 Ответить
Ты игнорируешь гигиену мозга. Там уже давно говно и тараканы прописались.
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30.05.2021 11:05 Ответить
Сподіваюся щор нас не дурять цією статистикою з приходом нового міністра.
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30.05.2021 08:47 Ответить
залишайтесь на лінії, ваша думка дуже важлива для нас
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30.05.2021 08:51 Ответить
Дякую, дуже дякую. Візьміть під особистий контроль і періодично нагадуйте про це.
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30.05.2021 10:27 Ответить
 
 