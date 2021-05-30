За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 592 человека, всего - 1 015 978, - Минздрав

8 592 человека были привиты от COVID-19 за сутки 29 мая 2021 года. Одну дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1473 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала прививочной кампании привиты 1 015 978 человек, из них получили 1 дозу - 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 141 413 прививок от коронавируса.

В течение суток работали:

🚑 102 мобильные бригады,

🏥 300 пунктов прививки.

По состоянию на 30 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.

Читайте также: Вакцинация населения и стабилизация ситуации в программе медгарантий, - Ляшко назвал главные задачи на посту министра