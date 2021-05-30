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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 592 человека, всего - 1 015 978, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 592 человека, всего - 1 015 978, - Минздрав

8 592 человека были привиты от COVID-19 за сутки 29 мая 2021 года. Одну дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1473 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала прививочной кампании привиты 1 015 978 человек, из них получили 1 дозу - 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 141 413 прививок от коронавируса.

В течение суток работали:

🚑 102 мобильные бригады,

🏥 300 пунктов прививки.

По состоянию на 30 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.

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А учителей всех провакцинировали ?
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30.05.2021 09:06 Ответить
вони не всі хочуть.
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30.05.2021 09:08 Ответить
вакцини вистачає
я подав заявку в "Дія" з місяць тому, вчора подзвонили уточнили і запропонували вівторок чи середу на вибір
вакцинація на м.Лівобережна (Виставковий Центр)
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30.05.2021 09:11 Ответить
хто хоче, той робить
хто не хоче, той скиглить і ниє і шукає причину в інших, чому йому так погано живеться
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30.05.2021 09:12 Ответить
Зебил, сам вакцинируйся китайским дерьмом, причем дважды. квартал95 вакцинировал свои семьи пфайзером, почему я должен рисковать своим здоровьем ради обогащения мед мафии степанова, которые хорошо прибарахлились на откатах от закупки чайна фуфломицина?!
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30.05.2021 11:21 Ответить
такими темпами 5 лямов ляшко-санитар сможет только на бумаге провакцинировать....повторит судьбу степашки-санитара
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30.05.2021 13:00 Ответить
 
 