"Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева.

Свое поздравление глава государства разместил на официальной странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев - он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения, Киев!", - написал Зеленский.

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