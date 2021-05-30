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"Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева.
Свое поздравление глава государства разместил на официальной странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев - он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев!", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+48 Привет
показать весь комментарий30.05.2021 09:21
+44 саша паламарчук
показать весь комментарий30.05.2021 10:13
+38 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий30.05.2021 09:30
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Либи хороших людей, а не стены
Не думала, що є такі дивні люди.
Біситиме вас безкінечно.
Життя в Києві є нестерпним, дихати нема чим, машину поставити ніде бо всюди заставлено АН, ВМ, ВІ, АМ, ВВ...
Зато вони сидять у своїх новозбудованих гетто-коробках серуть на голови і "дууже ******* Київ..."
Нешановні, ви повинні любити свої міста де ви народились, закінчили школу, а не чуже знищене вами покидьками "понаїхавшими" місто...
только великий сладчайший папередник правильно поздравит Киев.
быдло оно и в африке быдло
Если бы Киев был человеком, то тебя и Киев послал бы!
Поздравляю всех с днем Киева!
Старик - старый мужчина, вступивший в последний период жизни - старость.
В это время большинство мужчин утрачивают способность организма к продолжению рода и доживают свой срок до смерти.
Старость часто характеризуется ухудшением здоровья, впаданием в маразм и постепенным угасанием функций организма.
Старуха - старая, некрасивая, часто отвратительная женщина, вступившая в последний период жизни - старость.
В это время женщины утрачивают способность организма к продолжению рода и доживают свой срок до смерти.
Старость часто характеризуется ухудшением здоровья, впаданием в маразм и постепенным угасанием функций организма.
ты хотел бы обнять Киев? - а он воооот такого роста!
так что решай сам, обнимать спереди или сзади
Уровень 10-летнего ребенка. Кого вы выбрали? Чьим быдлошуткам смеялись?
А вот если бы кива был человеком..
Какое оно убогое
Реальність:
в общем задержались вы в гостях кривороги ******, но вы то уже себя киевлянами считаете скорее всего чуть ли не коренными )) задушил бы тебя Киев в объятьях любви как собаку бешенную
Йому у відповідь :" F//ck you!!!"
Йому у відповідь :" F//ck you!!!"