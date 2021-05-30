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Версия о создании коронавируса китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной, - The Sunday Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Версия о создании коронавируса китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной, - The Sunday Times

В разведке Британии заявили, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Однако, это нужно проверять.

Об этом газете The Sunday Times заявили источники в спецслужбах Британии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.

Ранее сообщалось, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже больше года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение.

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Топ комментарии
+16
Без росії там не обійшлося !
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30.05.2021 09:57
+13
комуняки пекельне нелюдське зло. у б/я прояві, країні, окремому черепі.
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30.05.2021 09:59
+12
Да, на срассее очень любят Вангу. Наварное в Гааге тоже на нее все валить будут.
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30.05.2021 10:21
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Отак от...
Хоч дехто і не визнає, але навіщо тоді ті лабораторії, як не для створення біологічної зброї.
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30.05.2021 09:54 Ответить
Какая неож*данность Версия о создании коронавируса китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 846
Как и то что красножопые за всю эпидемию имели зараженных как у нас - за неполную неделю. Кто бы мог подумать, всего в 35 раз больше населения и зараженных около 100000, тогда как Стебанов насчитывал у нас тока за день до 20 тыс.
вскормили падаль называется, прав был чЛенин - за бабло Запад продаст веревку на которой и будет повешен.
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30.05.2021 09:56 Ответить
Без росії там не обійшлося !
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30.05.2021 09:57 Ответить
Остается наблюдать на какой секунде Китай перекинет все стрелки на срассею.
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30.05.2021 10:07 Ответить
да бред не пишите Еще Ванга предсказывала что Китай постигнет страшная болезнь из населения останется чуть больше половины Китая в живых.... видимо Китаешки провели исправление неизбежного или что то не так было в переводе от Ванги но факт Китай совпало страшная болезнь совпала умираю люди совпало локальность город Ухань локальность места рынок Ухани вспышка внезапная все говорит о точечном выбросе вируса.. утечка халатность сбежавшее улетевшее птица животное с внесенным лабораторным штаммом вируса + природные факторы компоненты окружающая среда и на выходе Ковид 19...
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30.05.2021 10:15 Ответить
Да, на срассее очень любят Вангу. Наварное в Гааге тоже на нее все валить будут.
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30.05.2021 10:21 Ответить
Коли зорі загоряються, значить це комусь потрібно.
Є причина і слідство.

Можеш добавити вибух в новосибірському центрі вірусології "Вектор", що стався 16.09.2019 18:10
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30.05.2021 10:31 Ответить
Не факт. Не исключено, что они подельники.
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30.05.2021 11:20 Ответить
Звичайно! Без кацапів був би великий-великий цивілізований Тацвань. Без Мао, бей хувпцбінів і без коронавірусу.
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30.05.2021 10:17 Ответить
16 вересня 2019 року на центрі вірусології "Векторі" у Новосибірську стався вибух. 17 вересня 2019 року про інцидент повідомила інформаційна служба BBC. Зокрема, зазначали, що "Вектор" є одним із найбільших у світі депозитаріїв вірусів, включно зі штамами віспи, "пташиного грипу" та різних різновидів гепатиту. У 1980 - 1990-х роках на векторі розробляли біологічну і бактеріологічну зброю.
19 жовтня в Ухані відкривають Всесвітні військові ігри, на яких успішно виступає команда військових із РФ. І там однозначно були представники російських спецслужб.
У грудні кількість людей в Ухані, хворих на "пневмонію", набуває вибухового характеру. Тобто вірус почав поширюватися там із листопада. Головне питання: занесли COVID-19 із Росії в Ухань випадково чи навмисно?
Наприкінці грудня 2019 року Китай інформував Всесвітню організацію охорони здоров'я про спалах пневмонії в Ухані. Збудник хвороби встановили 7 січня 2020 року, ним виявився раніше невідомий тип коронавірусу SARS-CoV-2 (спричинюване ним захворювання назвали COVID-19).
27 січня 2020 року російські ЗМІ повідомили, що "Вектор" розробляє аж дві вакцини проти коронавірусу. Навіть більше, з'ясувалося, що це єдиний у країні центр, який здатний проводити тести на COVID-19. Нагадаю, що в січні "Вектор" уже повним ходом тестував на коронавірус проби, надіслані з Москви. Тобто там знали про COVID-19 ще до того, як Китай повідомив про нього у Всесвітню організацію охорони здоров'я.
Обізнаність "Вектора" щодо COVID-19, про який у вересні минулого року у світі практично ніхто не чув, почасти пояснювали інформацією, що з'явилася у РФ ще 1999 року, коли начальник управління з біологічного захисту міністерства оборони Росії Валентин Євстигнєєв розповів, що "Вектор" наприкінці 1980-х був центром розроблення та промислового виробництва "наступальних біологічних препаратів". Планували, що розроблені "Вектором" штами віспи, туляремії, чуми, сибірської виразки тощо поміщатимуть у боєголовки різних систем озброєння.

https://gordonua.com/ukr/publications/-odnokursnik-putina-shvets-jakshcho-spetssluzhbi-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-tse-shans-dlja-nastupnikiv-pribrati-putina-zvinuvativshi-jogo-v-zlodijstvi-1493860.html
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30.05.2021 12:40 Ответить
недостовірна інформація. Епіцентр був в Ухані, а не в РФ. Якби це почалося в РФ, другою була б Україна і Білорусь. Карта поширення вірусу на початку свідчить про інше. У цьому дослідженні, базованому на наукових публікаціях у спеціалізованих виданнях, заявах, фінансуванні прослідковується зв'язок походження вірусу з інших країн, зокрема США і Китаю. Тому не дивно чому США припинили звинувачувати Китай у поширенні вірусу. https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR1eBPBYk0NCcVVXnXyeO1SQpaf914M3pNSiYpHR1AFvRilaQO-kdXL1D3g
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30.05.2021 22:56 Ответить
комуняки пекельне нелюдське зло. у б/я прояві, країні, окремому черепі.
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30.05.2021 09:59 Ответить
да причем тут Китай ибо Россия, Новосибирск, биологическая лаборатория, взрыв при строительном ремонте.
Может китайцы и "помогли", только потом поняли, что им досталось.
Отсюда у России, у которой руки от задницы растут, первая вакцина!
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30.05.2021 10:02 Ответить
срассия живет только наследием совка. Все свое она делает исключительно из говна и палок.
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30.05.2021 10:09 Ответить
+
кацапы не способны создать ничего своего. Вот спереть и присвоить - это они умеют.
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30.05.2021 10:33 Ответить
навпаки..
Х..йню створити косяпен власне мастаки
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30.05.2021 20:48 Ответить
комментарий отмечен как спам
Сча на тебя накинется вся ************** вышивата.
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30.05.2021 10:15 Ответить
...и пересадит тебя на бутылку большей емкости Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 7609
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30.05.2021 11:18 Ответить
О, кацап возражает, это не кацапский вирус!
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30.05.2021 11:59 Ответить
«Вишивата»- термін вигаданий в Ольгіно. Ти не HaribDa, випадково?
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30.05.2021 13:44 Ответить
Да оно, просто засранец ватоголовый, через анал рожденный!
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31.05.2021 09:55 Ответить
ан- это, так понимаю. твой генетический код, расшифровывающийся. как через анал появившийся? Очень заметно, высер ольгинский!!!
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31.05.2021 09:59 Ответить
сейчас да, равновероятно. надо чуть подождать. чаша весов по любому пойдёт в одну из этих сторон.
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30.05.2021 10:20 Ответить
Вакцину они украли в Оксфорде, т.е. Астра Зенеку. Гугли новости за то время, куча сообщений была, и ответ как всегда: "какие ваши доказательства".
Вот например новость лета 2020 где рашка говорит, что ей нет смысла воровать вакцину, потому, что она будет делать ее по лицензии. Но "что-то пошло не так" и они начали клепать разбавленную ослиной мочой Астру под брендом Спутник V.
https://www.bbc.com/russian/news-53455854
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30.05.2021 10:52 Ответить
Вполне вероятная версия. Рукожопые на голом месте так быстро вакцину бы не создали. Значит, были исходные данные.
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30.05.2021 11:23 Ответить
тільки от статистика поки що говорить,що Спутнік-5 теж ГІВНО..
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30.05.2021 20:50 Ответить
Та вы шо? ))
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30.05.2021 10:08 Ответить
Ага, ото таке....
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30.05.2021 10:32 Ответить
Хотите действительно правдоподобную версию ? пуйловские агенты спёрли образец вируса из лаборатории, а потом когда бухали и пошли на рынок за закуской, протеряли там пробирку.
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30.05.2021 10:32 Ответить
Мировые убытки от пандемии коронавируса могут составить $28 триллионов в следующие пять лет - МВФ
Если докажут и пойдут иски к КНР - гудбай Китай.
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30.05.2021 10:46 Ответить
А лабу ту им сделала... Европа! Дегенераты алчные! Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 339 Франция сделала.
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30.05.2021 10:53 Ответить
і Австралія..
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30.05.2021 20:46 Ответить
Тільки довбойоб міг сумніватись!
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30.05.2021 10:54 Ответить
Чиво? Не только. Также те, кому за высказывание сомнений платят юанями.
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30.05.2021 11:13 Ответить
Секрет Полишенеля...
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30.05.2021 10:59 Ответить
Так и есть, еще в начале 2019 года была стаття что в Уханськой лаборатории исследуют коронавирусы. И столь эффективный вирус в природе не может появится сам по себе.
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30.05.2021 10:59 Ответить
Такое решение приняли после появления информации о трех ученых, которые работали в этом учреждении и заболели c cимптомами тяжелой формы Covid-19 в ноябре 2019 года. Источник в разведке США отметил: если не установить происхождение коронавируса сейчас - вспышки могут повториться в будущем.
The Sunday Times предполагает, что китайских исследователей заставили держать все в тайне, когда они пытались привлечь внимание широкой общественности к вероятной утечке вируса из лаборатории. Ранее версии об утечке не публиковали массово и называли теорией заговора, однако сейчас ученые жалуются о том, что им не давали даже рассматривать такую вероятность.
Недавно вирусолог из Норвегии Биргер Серенсен и профессор лондонского университета Святого Георгия Ангус Далглиш разместили в журнале Кембриджского университета QRB Discovery статью, в котором рассмотрели возможность искусственного происходения коронавируса. Они утверждают, что до этого многие научные издания отказывались размещать их работу, да и для этой публикации пришлось изменить основную тему. Авторы намерены вскоре обнародовать другую версию своей работы.
Белый дом уже поднял вопрос о происхождении COVID-19 в Китае. Так американская разведка выяснила, что сотрудники Уханьского института заболели и обратились к медикам в ноябре 2019 года. Спецслужба представила доклад накануне заседания Всемирной организации здравоохранения, на котором должны обсудить дальнейшее расследование происхождения коронавируса.
До этого ученые сообщили о новых доказательствах создания COVID-19 в уханьской лаборатории. Как уверяют исследователи, в коронавирусе содержатся четыре аминокислоты, которые очень редко встречаются в природе. Предполагается, что китайские вирусологи начали специально создавать реверсивные версии вируса, чтобы замести следы.
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30.05.2021 11:12 Ответить
О! Я про це писав ще в тому році - коли смертність в Ухані істотно відрізнялась від смертності в інших містах Китаю.
Я тоді як раз і припускав що витік біологічної зброї почали маскувати витоком якогось схожого але менш небезпечного вірусу (щоб розмити і зменшити загальну смертність)
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30.05.2021 17:17 Ответить
з іншого боку - focus.ua ще та ватна помийка
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30.05.2021 17:20 Ответить
Они до утечки ещё в Нейчур печатались - те кто в той лабе вирусы клепал.
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30.05.2021 11:14 Ответить
только дураки могли поверить в сказку про летучих мышей Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6129
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30.05.2021 11:02 Ответить
Об этом год назад ещё Трамп говорил, но над ним смеялись.
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30.05.2021 11:30 Ответить
Гебрейесуса под международный трибунал, ублюдка!
Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2238
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30.05.2021 11:36 Ответить
це не обговорюється..
а з ним разом-всю "верхівку" ВОЗ.
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30.05.2021 20:40 Ответить
Для необразованных высокопримативных
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30.05.2021 11:37 Ответить
Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5355
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30.05.2021 11:40 Ответить
Скільки часу, енергії, грошей було витрачено на цькування Трампа за те, що він назвав вірус «китайським» і почав розслідування, котре соціалісти успішно прикрили!!! Ви собі уявити не можете що тут творилось! Властне, чому не можете!? Те саме робили із Порошенко! Один в один як по книзі! І той факт, що Україна і Америка зв'язані за останні роки скандалами і розслідуваннями заставляє замислитись над певними речами.
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30.05.2021 13:39 Ответить
З самого початку пандемії коли помер співробітник вірусологічної лабораторії в Китаї, писали що він був у відрядженні в Росії у центрі вірусології "Вектор". Я не виключаю, що Китай разом з паРашею розробили цю біологічну зброю. А те що путін другий рік не вилазить з бункера лише підтверджує ці припущення.
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30.05.2021 13:41 Ответить
Факт: в лаболаторію вкладали кошти високопосадовці-демократи, лікарі-дослідники. Це описано в пресі.
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30.05.2021 13:47 Ответить
факт в тому, що є лише 3 макс 4 країни, що могли б цим займатись та отримати подібний результат - це всім відомі РФ, Китай та США
Хто саме з них зробив невідомо але якщо не знайдуть, то ця епідемія буде не останньою та не найбільш смертельною.
Так що готуйтеся в міру можливостей
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30.05.2021 17:24 Ответить
НІ,СКОРІШЕ КИТАЮ РАШКА ПІДКИНУЛА..
хоча,судячи з того,що Китай не"переводить стрілки" на рашу,то теж можливо..
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30.05.2021 20:42 Ответить
Не пройшло і 2 роки, як явні одразу речі стають для дебілів зрозумілими, після 2 років злочинного соціального експерименту над всім людством та терору. Тільки цей вірус був створений не в Китаї або правильно сказатищо більш можливо що в кацапів. І цей вірус ходить вже по планеті не два роки, як його виявили, а близько 4-х років. Бо вже принаймі з 17 року, може і раніше трохи, на моїй памяті спостерігалися смерті людей від гострого запалення легень, викликаного не встановленими збудником. І ніхто його раніше того збудника ніколи не ідентифікував. Врачі з потолка казали ГРВІ ОРЗ чи ще щось подібне. І зразу кучу антибіотиків чи противірусних. То ж шукати потрібно більш ширше. Французькі вчені виявили антитіла до цього віруса в крові, аналізи якої брали в пацієнтів до офіціального проголошення "пандемії". А взагалі то, як тільки нафта падає нижче 30 дол за барель обовязково відразу зявляються пандемічні віруси. Проаналізуйте. Савпаденіє? Не думаю.
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30.05.2021 13:54 Ответить
який сенс при низькій ціні на нафту ще більш її обрушати запускаючи епідемію? Це не логічно!
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30.05.2021 17:27 Ответить
Навпаки, різко штучно зменшивши на неї попит, потім цей попит збільшувати (після кризовий чи після пандемічний ріст економіки), а відповідно і піднімати ціну, яка лежить на дні, мотивуючи підняття збільшенням попиту.
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30.05.2021 20:19 Ответить
цей вірус ходить вже по планеті не два роки, як його виявили, а близько 4-х років. Бо вже принаймі з 17 року, може і раніше трохи, на моїй памяті спостерігалися смерті людей від гострого запалення легень Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2208

Силенко..У тебе вдома електронний мікроскоп?
особисто визначив наявність "шипу"? Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9261
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30.05.2021 20:44 Ответить
бриты прям америку открыли... Об этом уже год говорят. Но надо проверить Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 7457 так проверяйте
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30.05.2021 14:55 Ответить
Шануймося українці!
Надибав на сайті СтопКор,цікаву аналітику,суть якої можна передати
слідуючою цитатою:"Далгліш і Соренсен стверджують, що китайські вчені взяли природний "хребет" коронавірусу, виявлений у китайських печерних кажанів, і прикріпили до нього новий «шип», перетворивши його в смертельний і дуже заразний SARS-Cov-2. "
Тобто почалася ТРЕТЯ СВІТОВА БІОЛОГІЧНА ВІЙНА !
https://stopcor.org/v-yevropi-dovely-shho-koronavirus-stvoryly-u-laboratoriyi-v-uhani/
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30.05.2021 15:01 Ответить
Мне вот интересно, а откуда появились птичий грипп, свиной грипп. атипичная пневмония? Это же не секрет - из КНР. Это что у них была - проба пера?
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30.05.2021 15:36 Ответить
Ось! Про це я і кажу - це не остання епідемія і віруси з часом стають все небезпечніше!
Проте це може бути як розробка китайців так і розробка когось з анти-китайців - РФ чи США.
Однак, Китай є більш ймовірним
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30.05.2021 17:31 Ответить
Если мы не хотим получить еще более чудовищную пандемию, надо расследовать и наказывать всех ,кто это все устроил. Ненаказанное зло растет обычно в геометрической прогрессиии.
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30.05.2021 15:39 Ответить
Никакая это не версия, а медицинский факт,общеизвестный специалистам и умеющим читать.NonCFist справедливо заметил, что еще несколько лет назад об успехах техасской школы клепания вирусов на матрицах РНК(Пфайзер вакцину тоже именно по той технологии создает) - писали на всех заборах. Уханю тоже американцы помогалии и деньгами и кадрами,но после аудита комиссия конгресса забила тревогу,но поздно. Сейчас только вопрос,как Ухань так насадили в человеческую популяцию и не преднамеренно ли то сделано,может русские чтото, как обычно стырыли неосторожно или чтото еще.Надо бы разобраться.
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30.05.2021 19:39 Ответить
Бред сивой кобылы.
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31.05.2021 09:14 Ответить
Ага.Вы не волуйтесь.Все проще и смешнее.
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31.05.2021 19:42 Ответить
Шо там з тією Уханню?Двері вже болгарками повирізали?Тисячі трупів на вулицях позбирали?...І шо краще лікує від коронавірусів : перекриті дороги,комендантська година,блок-пости,чи коли поліція всіх б'є палками і садить до буцегарні,чи коли штрафують?
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30.05.2021 22:45 Ответить
Повна цепочка звідки виникла корона SARS, MERS і h5n1 до прикладу: https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR1eBPBYk0NCcVVXnXyeO1SQpaf914M3pNSiYpHR1AFvRilaQO-kdXL1D3g
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30.05.2021 23:12 Ответить
Антинаучный бред.
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31.05.2021 09:15 Ответить
https://m.habr.com/ru/post/497956/
Это для размышления просто или не просто.Есть и противоположные мнения.
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31.05.2021 19:59 Ответить
 
 