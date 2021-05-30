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Новости Политика Украины
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Зеленский (11104) Порошенко (11994) Путин (21158) санкции (4443) Донбасс (18021) Северный поток (1097) SWIFT (62)

Эмбарго на газ и нефть, отключение SWIFT и остановка "Северного потока-2", - Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эмбарго на газ и нефть, отключение SWIFT и остановка "Северного потока-2", - Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию

Украина делает все возможное для своей защиты от российской агрессии, но ей нужна поддержка Запада.

Об этом в интервью французской газете "Le Figaro" рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции - начиная с эмбарго против российского газа и нефти, замораживание российских активов, отключение России от платежной системы Swift ", - считает Порошенко.

"Мы нуждаемся в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия. Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно строгости цены, которую он заплатит, если продолжит агрессию", - отметил Порошенко.

По его словам, Запад также должен помешать строительству трубопровода "Северный поток-2".

"Иначе это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, - это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдата, - констатирует пятый президент.

"Во-вторых, войну надо прекратить. Для этого существует только один инструмент: развертывание миссии "голубых касок" под мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории", - еще раз напомнил Порошенко.

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"Самая большая ошибка президента Зеленского - это думать, что он может заключить мир с Путиным. Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200.000 российских паспортов населению на оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

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Топ комментарии
+47
Завжди приємно слухати ПРЕЗИДЕНТА України.
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30.05.2021 10:29
+46
Эмбарго на газ и нефть, отключение SWIFT и остановка "Северного потока-2", - Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию - Цензор.НЕТ 6647
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30.05.2021 10:33
+41
Скажите, а когда на телеэкраны страны выйдет продолжение мультсериала "Сказачная русь" с новым персонажем и если нет то почему?
Если дело в названии продолжения то назовите его "Сказочно уСрусь".
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30.05.2021 10:31
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Страница 5 из 5
Да на зебике крест стоял еще с момента, когда он только лишь решил баллотироваться. Ща даже те , кто за него проголосовал втыкнулись, шо с тупня толку , как с козла молока.... Говорят, правда, оправдываясь, мол , а кто же знал , шо так будет. Тем самым сознавшись, шо голосуя, немiчнi просчитать риски от того или иного выбора.
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31.05.2021 05:12 Ответить
Как славно пердаки палают, когда в заголовке новости есть фамилия Порошенко )))))
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31.05.2021 09:20 Ответить
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