Госпогранслужба отчиталась о блокировке контрабанды товаров военного назначения из РФ: "Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"
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48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Патруль Сумского пограничного отряда задержал нарушителя с 10 коробками неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Пушкарное.
Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в ЕРДР внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
По мнению руководителя Волынского областного отделения политической партии "Народный контроль", экс-депутата Луцкого городского совета, добровольца батальона "Азов" Павла Данильчука, пограничникам не следовало разглашать информацию о контрабанде из РФ продукции военного назначения на Сумщине. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук .
"Идиотизм, для чего разглашать такие вещи?! А контрабандиста еще и наградить следует", - написал он, комментируя новость о том, что пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ.
Как сообщалось, пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ. 48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.
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« сижу никого не трогаю- починяю примус»
Хахахаха.... ботовой))))
еще победой объявили, дебилы
28 лютого 2019 р. ·
Виявляється Денис Бігус, який проводить скандальні розслідування в Укроборонпромі, має велику і впливову родину в Росії! Точніше впливових родичів своєї дружини.
Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також.
Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
а я гадаю - зрада
Все министерства должны пиариться (от МОЗ и МИД до МВД и Пограничной службы).
Зе избиратель это любит ...
_Почему предательство кокетливо именуют "идиотизмом"? Не понимаю! Сами идиоты и есть.
«Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост - пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зробив», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків».
Приблизно в цей період розпочинаються акції «Національних дружин» спільно з «Нацкорпусом». Ці протести супроводжуються сутичками із поліцією. Причому, практично в кожному місці, куди їде Петро Порошенко із робочим візитом чи агітацією, праворадикали влаштовують сутички із поліцією на тлі акції протесту.
Після перемоги Зеленського лідер Національного Корпусу Андрій Білецький заявив, що акції продовжаться, але вже з вимогами до нового президента. Про це свідчить новина на сайті організації.
«Уже в найближчий тиждень ми знову починаємо акції. Зрозуміло, що Порошенко їх саджати не буде, але тепер треба вимагати від Зеленського. Він про це багато говорив, особливо на дебатах. Тепер він має довести свої слова до кінцевого результату», - йдеться у заяві Білецького.«Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є», - заявив Володимир Зеленський вже у статусі президента у відомому ролику за кермом авто.
Намного сложнее обеспечить зап частями МиГ-29, Су-27, Су-24 которые все производились в Рахе. Уже сняты с производства и зап части к ним можно найти только там и ещё суметь провезти в Украину.
А ещё ЗРК и много чего другого до сих пор на зап частях с Рахи.
Натомість, пліснява влада, на догоду фуйлу, бореться з українськими шпигунами в мордорі.
І кожного разу видає це за феєричну перемогу у "боротьбі з контрабандою".
Вражини.
Бігус-бабло у, лютому 2019 року журналісти своїм розслідуванням начебто довели, що син тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський зі спільниками забезпечував українські оборонні підприємства російськими контрабандними деталями, та ще й за завищеними в кілька разів цінами.
https://nzl.theukrainians.org/maty-apostoliv-nagorody.html
Суд в результаті Гладковського виправдав, зате ФСБ були "вдячні" Бігусу за інфу про контрабанду і допопомогу в закритті нелегальних каналів постачання запчастин в Україну!
Ці падли зелені - герої РФ зробили це разом!
дебилы в госпогранслужбе Украины не в состоянии понять что такое экспорт и чем от отличается от импорта - гнать с работы за профнепригоднсть
Реально ідіоти, яких у воєнний час треба саджати в тюрму за зраду Батьківщини!
На них выходят, платят. Они выносят товар. А потом на НАШЕЙ границе его признают контрабандой. Не на границе РФ. Их пограничникам пофиг.
Засвечивают номера устройств, агрегатов, сборок.
По ним ФСБ выходит на часть и конкретное лицо, вынесшее этот прибор.
А там тюремный срок и конфискация имущества.
Скажите, после такой перспективы у нас много сочувствующих останется на территории РФ и готовых помогать?
Невже знов клістрони?