РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4339 посетителей онлайн
Новости Происшествия
17 214 98
Госпогранслужба (5387) контрабанда (2378) Сумы (826) Данильчук (2)

Госпогранслужба отчиталась о блокировке контрабанды товаров военного назначения из РФ: "Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Госпогранслужба отчиталась о блокировке контрабанды товаров военного назначения из РФ:

48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Патруль Сумского пограничного отряда задержал нарушителя с 10 коробками неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Пушкарное.

Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в ЕРДР внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

По мнению руководителя Волынского областного отделения политической партии "Народный контроль", экс-депутата Луцкого городского совета, добровольца батальона "Азов" Павла Данильчука, пограничникам не следовало разглашать информацию о контрабанде из РФ продукции военного назначения на Сумщине. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук .

"Идиотизм, для чего разглашать такие вещи?! А контрабандиста еще и наградить следует", - написал он, комментируя новость о том, что пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ.

Как сообщалось, пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ. 48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР поймало на контрабанде компанию "Премиум-пакет", работающую под "крышей" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+73
Так понятно в чьих интересах работает Зекодло.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:47
+47
меня тоже эта новость удивила.
еще победой объявили, дебилы
показать весь комментарий
30.05.2021 11:51
+38
Бігус робив те ж саме. Але його за цей ідіотизм носили на руках.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так понятно в чьих интересах работает Зекодло.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:47 Ответить
Ну так, це вже не дибялвзм, це вже свідома зрада національних інтересів. Тому аодло лише корисиюткється алоунськими масками, як ширмою (крім Зєлжнского). А насправді є свідомими ворогами української Незалежності (разом із Зєлєнскім).
показать весь комментарий
30.05.2021 11:56 Ответить
Как следует из заголовка контрабандист поставлял товары для нашей военной авиации и наших РЛС. Похоже на нелегальный канал созданный для ВСУ. А тут публичный звон- мы тут разоблачили. Я стал бы конкретней называть имена тех проявляет якобы служебное рвение во благо страны. Погранцы у нас ходят под Аваковым, который "верно служит" и служит и Пороху , а теперь и Зелени. Ну почему он всё время остаётся вне внимания наших корреспондентов. А ведь столько славных дел уже натворили полёглые Авакова - негде печать ставить.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:35 Ответить
Шо опять ЗЕ виноват? А свинособака поросенко твой хетьман?
показать весь комментарий
30.05.2021 12:43 Ответить
нелох невиноват. Виноваты лохи,которые это кловунское недоразумение к власти притащили.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:55 Ответить
Не дивись у дзеркало, коли пости пишеш. Тоді слово "свинособака" з твого лексикону пропаде. 😊
показать весь комментарий
30.05.2021 13:56 Ответить
так Ермак приказал!
показать весь комментарий
30.05.2021 11:48 Ответить
Идиотизм списывать деятельность врага на "идиотизм"...
показать весь комментарий
30.05.2021 11:48 Ответить
Эти товары нужны Украине. Молча конфисковать и не давать ФСБ дополнительного повода для расследования каналов утечек. А таким макаром это работа в интересах врага. Бигуса с его "расследованиями" вообще подвесить нужно за причинное место.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:46 Ответить
Технарь)))) спалился))) схемотехник - эти запчасти на «цветмет» и не более ... Ещё при развале совка прапора грешили «разъёмами»... Мы по малолетству тоже плавили на всякие «побрякушки» но из лунного метала.... Бугагага
показать весь комментарий
30.05.2021 14:49 Ответить
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 4227
показать весь комментарий
30.05.2021 15:01 Ответить
Бот - микросхемщик))))) хахахаха
показать весь комментарий
30.05.2021 15:06 Ответить
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 1285
показать весь комментарий
30.05.2021 15:13 Ответить
Отличная режиссура ... но это Булгаков))) бугагагага
« сижу никого не трогаю- починяю примус»
Хахахаха.... ботовой))))
показать весь комментарий
31.05.2021 10:55 Ответить
Да-да-да. Только таблеточки принять не забывай, болезный Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3519
показать весь комментарий
31.05.2021 13:59 Ответить
это о мастеровитом мужичке, который на досуге для дома, для семьи собирался из российских деталей построить военный самолёт и радиолокатор.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:51 Ответить
меня тоже эта новость удивила.
еще победой объявили, дебилы
показать весь комментарий
30.05.2021 11:51 Ответить
Бігус робив те ж саме. Але його за цей ідіотизм носили на руках.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:52 Ответить
Андрій Дзиндзя

28 лютого 2019 р. ·

Виявляється Денис Бігус, який проводить скандальні розслідування в Укроборонпромі, має велику і впливову родину в Росії! Точніше впливових родичів своєї дружини.

Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:20 Ответить
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також.
Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:20 Ответить
" ... цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!"

Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3933
показать весь комментарий
30.05.2021 12:21 Ответить
"Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!"

Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3228
показать весь комментарий
30.05.2021 12:23 Ответить
Вместо того, чтобы завести дело на Бигуса за разглашение военной тайны прокуроры завели на Гладковского.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:51 Ответить
Значит так надо
показать весь комментарий
30.05.2021 11:52 Ответить
Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 3202 Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 3202 Путлерску Дукашеску и Зеленеску рещили развалить Огрессивный блок НАТО.... Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 6272
показать весь комментарий
30.05.2021 11:52 Ответить
Так и Свинарчуков наградить надо. Я давно говорю, если они наладили поставку запчастей из-за поребрика для ВСУ то за такое награждают и хвалят. А олигархические и прорасейские СМИ плюс полезные и бесполезные идиоты хай подняли.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:53 Ответить
Согласен. Но в данном случае ватные погранцы сознательно режут лазейки, работая на ГРУ РФ. Сребренники они не пахнут.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:13 Ответить
ідиотизм?
а я гадаю - зрада
показать весь комментарий
30.05.2021 11:53 Ответить
Як каже Андрей Андреевич Пионтковский,на РАБссии денех нет,но держатся за счет Украины и Белоруси с Арменией....,проклятын капиталисты отказались от РАБссиянской нефти и газу,даже Эрдоганг и президент Финляндии вытерли ноги о Мавзолейных Хмырей...,отказавшись покупать нефть... Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 1459у фюрера всея СаРая
показать весь комментарий
30.05.2021 11:58 Ответить
Прокремлёвская шобла и уши сейчас везде , от Банковой до пограничников !
показать весь комментарий
30.05.2021 11:59 Ответить
Как для чего ? Чтобы от Путлера медальку получить за бдительность. Они кому служат?
показать весь комментарий
30.05.2021 12:04 Ответить
потому что для нынешней власти главное это пиар на всех уровнях. А "думать" никто особо и не требует.
Все министерства должны пиариться (от МОЗ и МИД до МВД и Пограничной службы).

Зе избиратель это любит ...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:04 Ответить
Если перемещали из-за поребрика сюда, то это надо всячески поощрять.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:06 Ответить
"Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"

_Почему предательство кокетливо именуют "идиотизмом"? Не понимаю! Сами идиоты и есть.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:07 Ответить
Зебилы в кубе - это ЗП к «совковой» технике ... Просто там металл интересный, на чёрный рынок... Дебилы...
показать весь комментарий
30.05.2021 14:52 Ответить
Штірліц також порушував законодавство. Зебіли вони такі
показать весь комментарий
30.05.2021 12:09 Ответить
Дебилы млять...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:10 Ответить
Никогда не быть вам на уровне КГБ. Вы точно работаете на ФСБ. Взять и сдать каналы возможных поставок. ******
показать весь комментарий
30.05.2021 12:12 Ответить
Однозначно.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:14 Ответить
Если поставки шли по линии ГУР МО, могли и подгадить сбушники.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:29 Ответить
Свинарчуку - Героя Украины!
показать весь комментарий
30.05.2021 12:14 Ответить
Не лущее наградить залатой карытай с савковай лапатай, шоп греб и дальше. Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 1431 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 5971 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 5971
показать весь комментарий
30.05.2021 13:02 Ответить
Во-первых - он Гладковский.А во- вторых -дать не меньше, чем Героя Украины, а в- третьих - извиниться перед ним за всю клевету!🇺🇦
показать весь комментарий
30.05.2021 13:27 Ответить
А контрабандиста еще и наградить.....хммм...в чем то он всетаки прав!
показать весь комментарий
30.05.2021 12:14 Ответить
Ідіот на ідіоті ще й ідіотом поганяє. Інструкція, будь - яка посадова інструкція, передбачає наявність розуму у читача, який її збирається виконувати. Злочин - це суспільно небезпечне діяння. У даному випадку суспільство від цієї дії виграє. Поставка комплектуючих для нашої армії в період війни це подвиг а не злочин.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:14 Ответить
Тем более, есть сотни позиций товаров и комплектующих, которые и сейчас заменить нечем. Нет отечественных аналогов. Вот и приходиться контрабандой завозить детали, что бы поддерживать в готовности ЗРК и авиацию. А эти продажные свиньи все рушат.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:17 Ответить
Да и зачем налаживать выпуск комплектующих на машины, выпуск которых уже остановлен. Но их тысячи на консервации.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:30 Ответить
Да там просто скорее всего или «металл» или для разворованных ЗП резервов «внычку» решили «подлатать» то что разодрали за роки самостийности...Война началась- из 4 танков - один не заводится , второй без двигателя , от третьего один корпус...4й- т34 на постаменте у въезда в часть)))) бугагагага
показать весь комментарий
30.05.2021 14:55 Ответить
Людину яка в часи війни налагодила поставку необхідних вузлів із ворожого стану потрібно не тільки нагороджувати орденами,а і всіляко заохочувати матеріально Тільна наші гниди засуджували "свинарчуків" і тепер розслідують цей випадок. Прийде час і цих розслідувачів потрібно посадитив тюрму за нанесення шкоди дежаві. Це не ідіотизм--це зрада.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:16 Ответить
кацапы не поймут куда оборудование девается, а тут украинские недоноски просвистели на весь мир где оно...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:18 Ответить
А потом находят трупы российских генералов, которые якобы пустили себе пулю в лоб или с этажа выпали.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:32 Ответить
Идиотизм, это когда почти половина военных воюющей страны выбирает себе президентом агента спецслужб противника. А все остальное это уже следствие этого идиотизма.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:18 Ответить
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3676
показать весь комментарий
30.05.2021 12:25 Ответить
В ту половину зарахували і містечкову вату, яка голосувала на віддалених від фронту дільницях.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:34 Ответить
У смысле 54%. Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 7316 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 7316 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 7316
показать весь комментарий
30.05.2021 13:03 Ответить
тих довбнів прикордонників за цей подвиг до кримінальної відповідальності за зраду Батьківщини
показать весь комментарий
30.05.2021 12:22 Ответить
Зе -
«Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост - пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зробив», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків».

Приблизно в цей період розпочинаються акції «Національних дружин» спільно з «Нацкорпусом». Ці протести супроводжуються сутичками із поліцією. Причому, практично в кожному місці, куди їде Петро Порошенко із робочим візитом чи агітацією, праворадикали влаштовують сутички із поліцією на тлі акції протесту.
Після перемоги Зеленського лідер Національного Корпусу Андрій Білецький заявив, що акції продовжаться, але вже з вимогами до нового президента. Про це свідчить новина на сайті організації.
«Уже в найближчий тиждень ми знову починаємо акції. Зрозуміло, що Порошенко їх саджати не буде, але тепер треба вимагати від Зеленського. Він про це багато говорив, особливо на дебатах. Тепер він має довести свої слова до кінцевого результату», -​ йдеться у заяві Білецького.«Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є», - заявив Володимир Зеленський вже у статусі президента у відомому ролику за кермом авто.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:30 Ответить
Как говорил Йося Сталин : "Был бы человек, а статья найдется". Посадить дело не хитрое.
Намного сложнее обеспечить зап частями МиГ-29, Су-27, Су-24 которые все производились в Рахе. Уже сняты с производства и зап части к ним можно найти только там и ещё суметь провезти в Украину.
А ещё ЗРК и много чего другого до сих пор на зап частях с Рахи.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:36 Ответить
Ну, собсно Осёл Оманский выиграл выборы под лозунгом - кацапы братья Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 2310
показать весь комментарий
30.05.2021 13:05 Ответить
Люди наражаються на смертельну небезпеку, заради того, щоб забезпечити українську армію необхідним.
Натомість, пліснява влада, на догоду фуйлу, бореться з українськими шпигунами в мордорі.
І кожного разу видає це за феєричну перемогу у "боротьбі з контрабандою".
Вражини.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:32 Ответить
МляЪъъъ тут идиотов ботов полный цензор.... это или на метал.... или на крайняк внычку решили пополнить то на что уже « свынарчуки» списали деньги 💵.... По бумагам купили у прокладки итдитп а помфакту «приперли» «верблюды» из рашки....
показать весь комментарий
30.05.2021 14:58 Ответить
Похоже на гироскоп и блок управления. Контрабанда - это плохо! Но не все же вещи нужно афишировать! Есть же и государственный интерес. Вся военная техника изготовлена по кооперации предприятий бывшего союза. Запчасти где то же нужно брать, если россия их не продает
показать весь комментарий
30.05.2021 12:32 Ответить
та цю занюхану владу Зебубочки вже не врятує ніякий піар ,і навіть відпрацювання кремлівських грошей на зраді українських інтересів ,для СН це вже фсьооо , політична кончина!!!
показать весь комментарий
30.05.2021 12:34 Ответить
Зелена влада працює в інтересах Рашки.
Бігус-бабло у, лютому 2019 року журналісти своїм розслідуванням начебто довели, що син тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський зі спільниками забезпечував українські оборонні підприємства російськими контрабандними деталями, та ще й за завищеними в кілька разів цінами.

https://nzl.theukrainians.org/maty-apostoliv-nagorody.html
Суд в результаті Гладковського виправдав, зате ФСБ були "вдячні" Бігусу за інфу про контрабанду і допопомогу в закритті нелегальних каналів постачання запчастин в Україну!
Ці падли зелені - герої РФ зробили це разом!
показать весь комментарий
30.05.2021 12:37 Ответить
У сестри Бігуса чоловік підполковник ФСБ. Совпадєніє? Не думаю
показать весь комментарий
30.05.2021 14:09 Ответить
Они теперь с перепугу контрабас с нашей территории задерживать перестанут.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:41 Ответить
Пздц какие коментаторы сдесь тупые
показать весь комментарий
30.05.2021 12:49 Ответить
Читаю твой высер - и понимаю что таки да.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:01 Ответить
...уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"....

дебилы в госпогранслужбе Украины не в состоянии понять что такое экспорт и чем от отличается от импорта - гнать с работы за профнепригоднсть
показать весь комментарий
30.05.2021 12:51 Ответить
если бы он вывозил из Украины эти комплектующие, тогда задерживайте, а тут чувак ввозит в Украину комплектующие, которые производит только Рашка, его задерживают и наша техника остается без комплектующих, то есть становится небоеспособной... и это преступление преподносится, как некая заслуга???? эти зеленые недоумки, наверное спалили канал нарабатывавшийся годами для поставки запчастей, которые мы не производим... так же поступал Израиль в начале своей государственности, когда его агенты ввозили в страну комплектующие и запчасти к военной технике из стран с которыми Израиль в то время конфликтовал ...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:57 Ответить
Так была уже одна подобная история. Когда прокурорские изъяли клистроны в бригадах С-300. Типа контрабанда. Хотя они в Украине не производились от слова вообще. Переписали их серийные номера и это пошло в открытый доступ. Кацапы просекли эту тему. По номерам вычислили откуда с каких частей ушли эти клистроны. Кого нужно посадили, других сняли. И я так предполагаю, этот канал поставки прекратил работать, так как был дискредитирован.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:01 Ответить
Ну так сам ответил- на типа «реновацию» списали баблище- а по факту квартальные вложили последний «пазл» в схему .... Пилили бабло на « реновацию» а по факту контрабасом купили на Рашке то что нах даром не надо было - 300 не иномарка , на базаре и через ОЛХ не продашь
показать весь комментарий
30.05.2021 15:01 Ответить
Смени методичку. Вообще то С-300 , как и Бук-М1 - это наши основные комплексы ПВО. Других нет. Ими прикрывают столицу - Киев. Крупные города и админ центры - Львов, Одессу, Днипро , Харьков. И АЭС.
показать весь комментарий
30.05.2021 16:24 Ответить
Ха-ха смерч мозг ибо ничего не понял .... вообще
показать весь комментарий
30.05.2021 17:20 Ответить
это не идиоты -это Предатели.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:07 Ответить
Гірше дурня буває тільки дурень з ініціативою.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:26 Ответить
ЧМО - членограй мародер особливий.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:39 Ответить
Ідіоти, а скорше за все - працюють на агресора, бо як можно прив'язати міри екпортного контролю до ввезення в Україну товару, тобто фактично імпорту?
Реально ідіоти, яких у воєнний час треба саджати в тюрму за зраду Батьківщини!
показать весь комментарий
30.05.2021 14:02 Ответить
Фсбу, что ещё...
показать весь комментарий
30.05.2021 14:04 Ответить
Тобто, запчастини, які потрібні для наших літаків тепер не будуть поступати у військові підрозділи ЗСУ, бо це можливо тільки контрабандою? це точно були українські прикордонники і СБУшники?
показать весь комментарий
30.05.2021 14:06 Ответить
а чи є тут склад контрабанди, і що будуть робити "зелені картузи" з предметом контрабанди. По наказу з банковій повернуть до країни походження ? скоріш за все, Може премію дадуть. Як полювали за клістронами, навіть ракети демонтували. А рейх зрозумілий - там навіть з літака ДРЛР в ангаоі зняли обладнання. От і шукають не території України, знайдуть і тюрма. А Фігус як журналіст весь час був на підхваті" у Ігоря Валерійовича та Сашка. Вони обоє спеціалізувались на зароблянні грошей на заказусі. Юрась тоже в молодості, будучи біля Мороза "грішив" цим. А тут павлін взяв під "крило" по проханню ФСБ, і Фігус розцвів "новими красками". Навіть "провал" деркача юніора з його плівками не зменшив апетиту єрмака-подоляка до провокацій. Просто так вони гнусавого не відпустять. Все таки "ігрокі мірового масштаба".
показать весь комментарий
30.05.2021 14:13 Ответить
Ну а теперь представьте ситуацию - на той стороне есть тоже люди, сочувствующие нам. Есть люди которые просто хотят заработать, не важно кому продавая зап части.
На них выходят, платят. Они выносят товар. А потом на НАШЕЙ границе его признают контрабандой. Не на границе РФ. Их пограничникам пофиг.
Засвечивают номера устройств, агрегатов, сборок.
По ним ФСБ выходит на часть и конкретное лицо, вынесшее этот прибор.
А там тюремный срок и конфискация имущества.
Скажите, после такой перспективы у нас много сочувствующих останется на территории РФ и готовых помогать?
показать весь комментарий
30.05.2021 14:21 Ответить
Да какое сочувствие - эти «запчасти» очень узкого профиля .... Уже дебилизм тупых людей у власти просто бесит)))) Распил был бабла которое выделили на типа «реновацию» вооружений ... производитель остался в РФ... хотя если формально заявили - оборудований к старій советской «технике» то тут больше подходит на «метал» либо транзитом в «Африку»
показать весь комментарий
30.05.2021 15:05 Ответить
_Дебилизм?! А, так они это просто по тупости делают, но хотят Украине добра?.. Может это ты сам дебил?
показать весь комментарий
30.05.2021 15:08 Ответить
В Африку свою жену продай. Или сам туда езжай.
показать весь комментарий
30.05.2021 16:25 Ответить
Просто предатели.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:40 Ответить
Просто да.
показать весь комментарий
30.05.2021 15:09 Ответить
І де там наше СБУ? Треба ж нагороджувати доблісних борцунів з контрабандистами, які прикордонникам нічого на лапу не (чи недостатньо) запропонували!
показать весь комментарий
30.05.2021 15:09 Ответить
Як мінімум,то треба гнати всраною мітлою цих дєятелєй,які оприлюднили цю інформацію.Але,на жаль,зробити це нікому. Бо зрадники при владі. Задоволені, зе-дебіли?
показать весь комментарий
30.05.2021 15:30 Ответить
Радіолокація...
Невже знов клістрони?
показать весь комментарий
30.05.2021 15:45 Ответить
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 5357
показать весь комментарий
30.05.2021 18:26 Ответить
В идиотизме этому отряду не откажешь! Одна извилина, и та от кокарды...
показать весь комментарий
30.05.2021 18:58 Ответить
закупают военную технику и врага? как всё запутано....
показать весь комментарий
31.05.2021 00:06 Ответить
Я вже запутався кого в цій країні вважати за ідіотів. На всякий випадок буду вважати усіх. Щоб не помилитися!☺
показать весь комментарий
31.05.2021 06:00 Ответить
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 9064 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 4087 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 2289
показать весь комментарий
31.05.2021 10:36 Ответить
Не треба лаяти прикордонників. Вони просто знешкодили небезпечного бізнес-конкурента керівника підрозділу матеріального забезпечення української армії генерал-єфрейтора Болванюка який здійснює поставку цих запчастин для армії по семикратній ціні за маршрутом Росія- Іран -Оман -Україна, забезпечуючи гарні відкати для себе і сімох з ложками з вищестоящих Адміністрацій
показать весь комментарий
31.05.2021 10:22 Ответить
Закрито - можливо, теж злив інформації москалям ...
показать весь комментарий
31.05.2021 10:39 Ответить
 
 