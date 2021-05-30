Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Таиланде Бешты: Ужасная новость

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Королевстве Таиланд Андрея Бешты.

Слова соболезнования глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, умер посол Украины в Таиланде Бешта, - МИД