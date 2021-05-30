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Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Таиланде Бешты: Ужасная новость
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Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Королевстве Таиланд Андрея Бешты.
Слова соболезнования глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, умер посол Украины в Таиланде Бешта, - МИД
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