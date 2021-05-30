РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4339 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
7 519 0
Зеленский (16483) посол (1727) смерть (9034) соболезнование (91) Таиланд (181)

Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Таиланде Бешты: Ужасная новость

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Таиланде Бешты: Ужасная новость

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Королевстве Таиланд Андрея Бешты.

Слова соболезнования глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - отметил Зеленский. 

Как сообщалось, умер посол Украины в Таиланде Бешта, - МИД

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
 
 