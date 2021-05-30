Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место

В глобальном рейтинге популярности Spotify наша группа Go_A уже несколько дней занимает первое место с композицией SHUM.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук правозащитник Сергей Наумович, информирует Цензор.НЕТ.

"Наверное, это первый случай в истории, когда мы заставили весь мир пытаться петь на украинском (языке.- Ред.)", - добавил он.

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