Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место
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В глобальном рейтинге популярности Spotify наша группа Go_A уже несколько дней занимает первое место с композицией SHUM.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук правозащитник Сергей Наумович, информирует Цензор.НЕТ.
"Наверное, это первый случай в истории, когда мы заставили весь мир пытаться петь на украинском (языке.- Ред.)", - добавил он.
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тобто Go-A означає - впєрьод, Адольф!
ги
"впєрьод" - це forward!
go - це "йди"!
https://music.youtube.com/watch?v=FjkfEl-ntQ4&list=RDAMVMFjkfEl-ntQ4
С начала создания состав группы менялся 14 раз.
Музыканты Go_A происходят из разных краёв Украины: Катерина Павленко - Нежин, Тарас Шевченко - Киев, Игорь Диденчук - Луцк, Иван Григоряк - Буковина.
Все, кроме Диденчука, ранее играли тяжёлый рок.
Катерина Павленко работает также руководителем хора ветеранов, а Шевченко был в рэп-группе, Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах.
Википедия
Тому нам треба навчитись з лимону робити лимонад
Мне понравились комменты в ютубе, где кто-то написал: ни одного слова не понял, понял только что теперь надо начать учить украинский
Это дорого стоит...
Спасибо вам.