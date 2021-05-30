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Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место

Новости Цензор.НЕТ Общество

Песня Go_A

В глобальном рейтинге популярности Spotify наша группа Go_A уже несколько дней занимает первое место с композицией SHUM.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук правозащитник Сергей Наумович, информирует Цензор.НЕТ.

"Наверное, это первый случай в истории, когда мы заставили весь мир пытаться петь на украинском (языке.- Ред.)", - добавил он.

Песня Go_A SHUM в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место 01

Читайте также: Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались". ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+42
русофобия какая-то
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30.05.2021 12:21
+36
Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место - Цензор.НЕТ 190 Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место - Цензор.НЕТ 2276
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30.05.2021 12:23
+22
Группу основал Тарас Шевченко.
С начала создания состав группы менялся 14 раз.
Музыканты Go_A происходят из разных краёв Украины: Катерина Павленко - Нежин, Тарас Шевченко - Киев, Игорь Диденчук - Луцк, Иван Григоряк - Буковина.
Все, кроме Диденчука, ранее играли тяжёлый рок.
Катерина Павленко работает также руководителем хора ветеранов, а Шевченко был в рэп-группе, Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах.

Википедия
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30.05.2021 12:53
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русофобия какая-то
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30.05.2021 12:21 Ответить
Всє кто начинает слушать вот єто вот всьйо.... русоХВобию, мля... Вот...
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30.05.2021 12:42 Ответить
Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 778
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30.05.2021 12:44 Ответить
Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 3417
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30.05.2021 14:40 Ответить
Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место - Цензор.НЕТ 190 Песня Go_A "SHUM" в рейтинге популярности Spotify несколько дней занимает первое место - Цензор.НЕТ 2276
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30.05.2021 12:23 Ответить
Песня топчик
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30.05.2021 12:24 Ответить
Дешёвая попсня, впрочем, как и всё на этом телеконкурсе домохозяек
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30.05.2021 12:27 Ответить
за тебя столько не дадут, гарантирую
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30.05.2021 12:28 Ответить
Найди конкурс исполнителей классики. Спой лучше, мощнее. И пусть тебя и твое творчество юнеско признает мировым наследием нематериальной культуры человечества. Не? Чё тогда воняешь? Сидел бы молча, за умного сошел бы.
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30.05.2021 12:36 Ответить
У меня имеется своё мнение и я имею право здесь его высказать. А ты - хам!
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30.05.2021 13:52 Ответить
Ну, я хоть неглупый хам. А вот ты маленькая кучка тупеньких какашек. Вонюченькая такая. Теперь живи с этим. И с мнением.
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31.05.2021 08:26 Ответить
Кстати, посмотри, сколько людей согласны со мной, и сколько считают меня хамом.
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31.05.2021 08:51 Ответить
Кто здесь у нас? Неужели сам подносчик полотенец для System of a Down? Радость то какая.
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30.05.2021 12:45 Ответить
при чем здесь телеконкурс??? вы статью читали, речь идет о spotify!!
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30.05.2021 14:45 Ответить
Українська пісня в Топі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2021 12:28 Ответить
а ви знаєте що "А" - це Адольф?
тобто Go-A означає - впєрьод, Адольф!
ги
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30.05.2021 12:30 Ответить
Зітхай!)
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30.05.2021 12:34 Ответить
Хунта!
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30.05.2021 12:36 Ответить
На срассеюшке так и доколупаются. "Лаша тумбай" это четко показало)))
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30.05.2021 12:41 Ответить
АТО ми не знаєм! Ще б пак!
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30.05.2021 12:49 Ответить
кацапи і в інгліш не вміють Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 8909 мігмо фінішд Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 5108
"впєрьод" - це forward!
go - це "йди"!
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30.05.2021 13:15 Ответить
Дуже класна пісня, як і група! Молодці! Давно вже слідкую за ними
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30.05.2021 12:34 Ответить
прослушать можно тут:
https://music.youtube.com/watch?v=FjkfEl-ntQ4&list=RDAMVMFjkfEl-ntQ4
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30.05.2021 14:52 Ответить
а шо там таджикская кацапка маниша? Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 13какие она высоты взяла? Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 880
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30.05.2021 12:39 Ответить
Да её на самой кацапии чмырят. Всё у них через жопу.)
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30.05.2021 12:47 Ответить
единственное хорошего в этой песне это танцующий черт с правого фланга в клипе. а так песня в дурке воспринялась бы на ура. но с нормальной психикой ее никто слушать не будет.
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30.05.2021 12:41 Ответить
Хорошо ты охарактеризовал песню кацапки манижи
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30.05.2021 12:42 Ответить
подгорело, ваня? то ли еще будет
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30.05.2021 12:46 Ответить
Группу основал Тарас Шевченко.
С начала создания состав группы менялся 14 раз.
Музыканты Go_A происходят из разных краёв Украины: Катерина Павленко - Нежин, Тарас Шевченко - Киев, Игорь Диденчук - Луцк, Иван Григоряк - Буковина.
Все, кроме Диденчука, ранее играли тяжёлый рок.
Катерина Павленко работает также руководителем хора ветеранов, а Шевченко был в рэп-группе, Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах.

Википедия
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30.05.2021 12:53 Ответить
А свел их и песни написал австрийский Генеральный штаб...
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30.05.2021 17:00 Ответить
А кто танцевал не известно? Парни просто бесподобные! Вдвоем затмили целую "роту" "танцюристов"! Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 6711
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31.05.2021 01:13 Ответить
Предполагаю, что не без участия кацапских диверсантов, от Украины выдвинули отстойную, рогульскую, деревенскую песню на суржике, но провокация не удалась! Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 8095
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30.05.2021 12:57 Ответить
а еще тебя на бутылку насадили в ходе операции, но тебе даже понравилось Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 1347
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30.05.2021 13:17 Ответить
странные у тебя ассоциации... Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 6548
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30.05.2021 20:31 Ответить
Ну вони так за звичай і роблять.
Тому нам треба навчитись з лимону робити лимонад Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 7292
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30.05.2021 15:04 Ответить
Но малороссы упорно продолжают рассказывать, что вся самая лучшая музыка - в России. Еще и их никому не нужной "певице" дсли 4 балла на Евровидении.(((
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30.05.2021 12:58 Ответить
їм би ще солістку з зовнішністю як у Христі Соловій - ціни не було б Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 5901
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30.05.2021 13:23 Ответить
А чем это внешность Соловей такая "уникальная"? Самая обычная. И как по мне- без изюминки. А вот Катя стильная, симпатичная, артистичная, завораживающая.... Один взгляд, как у лесной мавки. Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 1118 Прости гипнотический! Не говорю уже про чистый, красивый голос. И, помимо всего, скромная, не заносчивая. Нет, Катя как раз на своём месте.
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31.05.2021 01:20 Ответить
* просто гипнотический
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31.05.2021 01:29 Ответить
Мне ни песня, ни исполнение КРАЙНЕ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ... Не в моем это в кусе... А как известно "на вкус и цвет..." Но то что мы СИЛЬНО обогнали по голосам и рейтингам кацапов это ОЧЕНЬ ЗДОРОВО !
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30.05.2021 13:32 Ответить
Стесняюсь спросить, однако, интересуюсь вашими вкусовыми возможностями... Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 4827
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30.05.2021 14:46 Ответить
рискну предположить, что вы уже в возрасте. Лет за 50. Угадал? Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 8392
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30.05.2021 14:48 Ответить
Я не могу иметь ДРУГОЙ вкус ?!
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30.05.2021 19:31 Ответить
значит угадал) поэтому он у вас ДРУГОЙ Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 3588
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31.05.2021 00:40 Ответить
найкоаща бо наша і не будемо какая разніца
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30.05.2021 14:19 Ответить
респект GoA! Девочке с одним легким! Песня которой не на английском покорила мир!

Мне понравились комменты в ютубе, где кто-то написал: ни одного слова не понял, понял только что теперь надо начать учить украинский Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 2536
Это дорого стоит...
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30.05.2021 14:50 Ответить
Вспомни, сколько просмотров было у Плакала - Каzка. Это именно тот случай, когда музыка делает для мови гораздо больше, чем любые законы. Наша Шум супер просто - модная, новая , крутая, лучшая
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30.05.2021 18:29 Ответить
Що таке Spotify і чому це так важливо?
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30.05.2021 15:00 Ответить
Тому що це Топ-1 музичний додаток в світі. Платний...
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30.05.2021 15:14 Ответить
"депеш мод" однако... а по внедрению суб культуру - не иначе "лестница в небеса"... Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 5119 Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 7014
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30.05.2021 15:15 Ответить
Что и требовалось доказать!Песня реально крутая, тем более в ЕС техно это популярная, понятная музыка не удивительно, что Шум стал хитом.А с жюри безусловно поработали кацапы, с молдавским и болгарским там даже не скрывают, но есть другие страны кот всегда хорошо голосовали за Украину Польша, Хорватия и ДР. а тут вдруг ноль. Страшно боялись что Украина опять выиграет и провели работу. После того как Кабаевой после позорного сракопада дали золото на Олипмпиаде, а нашей Бессоной за божественное выступление серебро, удивляться не надо, это не конспирология это путинская Россия.
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30.05.2021 17:45 Ответить
Да простят меня итальянцы и поклонники их песни, наша песня лучше!!!
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30.05.2021 18:23 Ответить
Итальянцы,конечно,впечатлили. Должен признать,что пришлось переслушать несколько песен группы "Go-A". Ребятам респект и удачи. Не поклонник ,но желаю им успехов. Есть свой взгляд,голос и талант.
Спасибо вам.
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30.05.2021 20:30 Ответить
А меня итальянцы не впечатлили. Голос у фронт-мена, конечно, изумительный. Мне похож на голос Тото Кутуньо. Сами ребята очень приятные, не заносчивые. Пели хорошо. А вот песня не зашла. А ведь Евровидение- это, прежде всего, конкурс песен. Кроме наших мне понравилась француженка. Но на настоящий момент уж лучше пусть победителями будут итальянцы, чем французы. Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 6625
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31.05.2021 01:10 Ответить
Поздравляю, ребята, и горжусь вами! Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 2641 Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 714 Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 8631 Песня действительно крутая! Да что песня? Круто ВСЁ! И Катин голос, с сопилка, и современная аранжировка, и ритмы, и два парня-танцора, который затмили целый балет! Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 3500 Но особо приятно, что вы подняли на ТАКОЙ высокий (МИРОВОЙ) уровень нашу украинскую песню! ВЫ- ЛУЧШИЕ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце - Цензор.НЕТ 3500
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31.05.2021 00:55 Ответить
 
 