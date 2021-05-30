Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства

Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой.

"Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально принести извинения за все зверства. Это конечная точка всех дальнейших шагов на пути к примирению", — заявил дипломат.

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