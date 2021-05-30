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Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства

Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой.

"Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально принести извинения за все зверства. Это конечная точка всех дальнейших шагов на пути к примирению", — заявил дипломат.

Читайте также: Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Извиниться? И всё? А по моему должны понести наказание и наказание жесточайшее.
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30.05.2021 12:34
+28
если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы

Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1898

Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.

Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
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30.05.2021 12:38
+22
Они должны прекратить своё существование
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30.05.2021 12:39
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Извиниться? И всё? А по моему должны понести наказание и наказание жесточайшее.
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30.05.2021 12:34 Ответить
Они должны прекратить своё существование
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30.05.2021 12:39 Ответить
выплатить репарации и извиниться за все зверства
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30.05.2021 12:44 Ответить
А международного трибунала вы проводить не советуете? Тогда нахрена тот суд в Гааге? да и нюрнбергский процесс надо просто вычистить и вымарать из истории человечества.
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30.05.2021 13:02 Ответить
и сами повесить путлера
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30.05.2021 18:20 Ответить
тобто цього ніколи не станеться
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30.05.2021 12:34 Ответить
ніколи не кажи ніколи Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 5457
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30.05.2021 12:41 Ответить
скорше за все так. Тому нам треба привчатися жити у стані війни довгі десятиліття.
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30.05.2021 13:18 Ответить
правильный посол
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30.05.2021 12:35 Ответить
да , это килька пряного посола
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30.05.2021 12:41 Ответить
верно.
но дойчи пачему малчат?
или ани нихтферштейн?
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30.05.2021 12:35 Ответить
Северный поток речь отобрал.
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30.05.2021 12:38 Ответить
они путинферстеа
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30.05.2021 12:46 Ответить
как сказал Невзоров- диктаторы крови не боятся.
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30.05.2021 12:35 Ответить
Не будьте зверем.
В зоопарках по паре можно держать.
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30.05.2021 12:41 Ответить
дальше?по скорости извинения различных эрзей и мокш и будем судить о чистосердечности
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30.05.2021 12:42 Ответить
це в теорії...- а в практиці ...., різні речі...
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30.05.2021 12:38 Ответить
если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы

Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1898

Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.

Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
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30.05.2021 12:38 Ответить
кто все? за себя говори. бредятина
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30.05.2021 12:40 Ответить
Я про Homo sapiens.
Про кацапус вульгарис и малоросус зебилус я ничего не говорил.
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30.05.2021 12:42 Ответить
Как там саммит НАТО и блокирование СП-2 поживают?

Заметно, чтобы западные партнеры были готовы поддержать узурпированную ЗЕ власть себе в ущерб?
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30.05.2021 12:47 Ответить
Ты чего-то опять не понял, зебил?

Извини, но это уже сугубо твои проблемы.
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30.05.2021 12:49 Ответить
зебила можешь глотнуть. то, что тьі против клоуна не делает тебя грамотньім, вменяемьім человеком
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30.05.2021 12:50 Ответить
что это за петухи-защекины?
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30.05.2021 12:45 Ответить
Это ЗЕзидент и его команда (учитывая, что он весь Квартал-95 пристроил у власти).
Не фотошоп, не черный пиар.

Это реальный жизненный путь и кредо ЗЕ.
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30.05.2021 12:48 Ответить
то зека-рецидивіста нам пхають, то шута горохового, так щоб двох зайців убити: за ниточки смикати і державу принизити
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30.05.2021 22:43 Ответить
І забути про наше існування
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30.05.2021 12:38 Ответить
И забрать мусоров выродков
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30.05.2021 12:39 Ответить
і ***** мені на 5 хвилин для особистої задушевної бесіди!
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30.05.2021 12:39 Ответить
а як же натхнення. невже 5-ти хвилин досить
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30.05.2021 12:40 Ответить
беседовать будешь с применением топора или с применением вил?
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30.05.2021 13:01 Ответить
Должна, конечно, но об этом надо соответствующе напоминать. Мои 2 раба тоже сперва не хотели работать, без сапогом по морде с этим народцем тяжело...
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30.05.2021 12:39 Ответить
***
Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!

Щоб щастям необділеним вважати
себе у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів.
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30.05.2021 14:20 Ответить
Не можу не погодитися.
Та за такі "вольності" дерьмак звільнить вас з посади і буде вимагати вибачитись перед фуйлом. Чекайте сповіщення.
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30.05.2021 12:40 Ответить
Поки що кремль платить тільки Зеленському через його говносеріали, щоб "просто перестав стріляти" і бачив мир, якого немає, в очах путіна.
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30.05.2021 12:40 Ответить
Респект послу!!Рубит правду матку от чего на болотах вой стоит
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30.05.2021 12:41 Ответить
Посол Мельник только и может что молоть языком. Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1885
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30.05.2021 12:43 Ответить
Здається мені,що отой посол недаром має таке файне прізвище-Мельник.Вічно воно щось меле.Учора щось- там Байдену наказував зробити у Женеві,сьогодні патяка про паРашеські репарації,які мацькваординці мають виплачувати Україні,завтра накаже лібер фрау Меркель тицьнути пуцці дулю під самого носа,післязавтра накаже мос"є макаронові щось зробити ну і т.д. Хто ото такий розумак у МЗСУ,що взяло отого н"юмюнхаузена на роботу?
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30.05.2021 15:16 Ответить
Сначала ядренну бимбу на мацкву, а уж потом думать о каком то примирении
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30.05.2021 12:44 Ответить
Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 5354
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30.05.2021 12:46 Ответить
зпуSSкний бачок?
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30.05.2021 12:52 Ответить
тётя роза

- Изя, а ты давно не испытывал чувства глубокого удовлетворения?
- Давно, Сёма. Последний раз, когда Черненко хоронили.
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30.05.2021 12:49 Ответить
А я вот чегой подумал.
Русские гниды! А не напомните ли мне дату крещения Московии?
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30.05.2021 12:50 Ответить
Нет! Зато мы точно знаем дату,когда войска гетьмана Сагайдачного ее сожгли!
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30.05.2021 15:20 Ответить
+ Ликвидировать базы РФ в Крыму включая базу ЧФ в Севастополе ( за нарушения договора об аренде) + выдать всех государственных изменников Украине ( являющиеся гражданами Украины на январь 2014 г.) + военные преступники из граждан РФ должны предстать перед судом ( желательно международным трибуналом) + РФ дает международные гарантии впредь не вмешиваться во внутренние и международные дела Украины и не препятствовать ее вступлению в НАТО, ЕС, союзные договоренности с США.
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30.05.2021 12:51 Ответить
лучше сексфантазии, чем этот неосуществимый бред.
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30.05.2021 12:58 Ответить
Ответ прост - Миру и установления нормальных ( хороших) отношений не бывать. Все чисто без фантазий.
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30.05.2021 15:35 Ответить
только не забывай добавлять, что с кацапами.
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30.05.2021 19:43 Ответить
Так они и сегодня граждане Украины. Ни Рашка, ни кто бы то еще не могут за Украину решить вопрос гражданства.
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30.05.2021 13:00 Ответить
о чем же и речь. Украина должна решить этот вопрос. О запрете ( с уголовным наказанием) за наличие второго ( российского) гражданства, хотя в идеале и за любое другое , кроме украинского.
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30.05.2021 15:36 Ответить
Ты бот или просто тупой идиот? В Крыму всем насильно навязали второе гражданство. Без него там нереально прожить ни дня
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30.05.2021 18:27 Ответить
ТЫ идиет...да еще и в добавок сопливый... Я говорил о наличии российских паспортов внутри свободной Украины в первую очередь кто здесь живет. !!!! ( а не на оккупированных территориях) Тем кто хочет выехать из оккупированных территорий в Украину и при этом ему " насильственно" вручили под клятву рашен паспорт, пускай рвет его на границе ( ему в Украине делать с ним нечего) называет Путина х-лом на камеру а Рашу агрессором, и оккупантом, дает соответствующую расписку, лишается прав избирать и быть избранным лет на десять и пожалуйста на Родину. ( по поводу насильственного рашен гражданства, то могу тебе сообщить новость, тоже самое происходит и в ОРДЛО., с той только разницей что не поголовно ( пенсионеров не трогают) Ну и на добавок - у нас существует закон о запрете на второе гражданство с автоматической утратой украинского.. Только "элита" так его выхолостила ( у них то по два- три есть) что спустили этот закон в унитаз. Мнения могут быть разные, в моем понимании гражданство должно быть одно. Как можно приносить присягу не одному, а двум а то и трем государствам.. А потом выбирать по надобности то или иное.
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30.05.2021 22:32 Ответить
Звірства кацапів проти України та інших сусідів території Імперії Зла продовжуються не одне століття. Тому їм вибаченням може бути лише припинення існування їх як окремої держави.
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30.05.2021 12:51 Ответить
"примерение" с кацапами невозможно априори... кто думает о примерении, не понимает их дикую и ненавистную к Украине природу.
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30.05.2021 12:57 Ответить
Через пару недель фашисты будут праздновать т.н. "День России".
На самом деле, это день государственной независимости.
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_России

https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_о_государственном_суверенитете_РСФСР

Свиньи, поясните! Как вы, мразь, можете быть "наследником СССР", если вы, подонки, вышли из него... в числе первых?! Задолго до Украины и других?
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30.05.2021 12:58 Ответить
твоя психология рабская
можешь удостовериться ,
когда покупая кацапское -
стимулируешь их зверства
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30.05.2021 13:01 Ответить
Исходя из реалий и того, что кацапы истребляют украинцев. освобождая территории под заселение орками, то решение проблемы - только ликвидация московщины и создание множества государств и с возвратами захваченных ранее территорий законным владельцам / Финляндии - Карелию, Монголии -Туву, Японии - Сахалин и далее по списку/
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30.05.2021 13:02 Ответить
Начинай ликвидацию, тупой бот
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30.05.2021 18:34 Ответить
РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться /Слыхали от начальника Мельника . Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./ Стратегия, консолидация и синергия (!) , - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма/ Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее
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30.05.2021 13:05 Ответить
Андрей Мельник -вот наш следующий, настоящий украинский президент, и этим вопросом украинский народ должен вплотную заниматься, сегодня нет задачи важнее!
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30.05.2021 13:13 Ответить
Очередной пистобол и пустобрех. Тупо мелет языком , не отдавая себе отчет, что выполнить его трепологию нереально
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30.05.2021 18:28 Ответить
заявил посол Украины в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру"

Це прекрасно)
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30.05.2021 13:17 Ответить
Вже почули від Мельника, що мають зробити НАТО, Байден і РФ. Чекаємо, коли він скаже що має і мусить робити Президент України. Сподіваюсь не забуде згадати про корупційну шоблу "слуг", російських агентів Козира і Казбека, що керують украінскою владою разом з українськими олігархами з багатьма паспортами.
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30.05.2021 13:26 Ответить
А еще Хренлостан обязан забрать к себе на постоянное прозябание всех предателей Родины-висельников из крыма и дамбаса. Чтобы освободить место жительства для людей.
Также ***** Обнуленное обязано отсосать хрен у Кадырки-обезьяны в публичном уже режиме.
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30.05.2021 13:30 Ответить
100% тільки ТАК!
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30.05.2021 13:39 Ответить
На этой ветке сидят все профессора политологи, сплошные советы путлеру, луке, киеву, и ни слова, чем должны заниматься мы, украинцы, то есть тем, на что мы можем и обязаны влиять, или интереснее умничать, "решать глобальные" вопросы, или философским пиз.ешем, вернитесь на гркшную землю, нам нужен украинский президент.
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30.05.2021 13:49 Ответить
Репарації і масові депортації кацапні в Росію.
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30.05.2021 14:02 Ответить
Калаш в руки. билет в Украину и шагом марш устраивать депортации, ******* диванное
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30.05.2021 18:28 Ответить
Эти слова -чистый пиар. Никто из окружения Зели (в том числе нынешние зедипломаты), ничего подобного делать не хотят.
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30.05.2021 14:17 Ответить
Новий голова МЗС.
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30.05.2021 14:22 Ответить
новий президент!
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30.05.2021 14:43 Ответить
Клоуна мало? Захотелось еще одного пистобола?
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30.05.2021 18:29 Ответить
никаких извинений-только трибунал. высшая мера наказания для путлера и его окружения.
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30.05.2021 14:23 Ответить
Если перевести с дипломатического: мы помиримся с этими резиновыми изделиями тогда, когда рак на горе свистнет. Скорее засРашка на кусочки распадется, что, с Б-жьей помощью, скоро и произойдет.
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30.05.2021 14:33 Ответить
когда свиньи полетят Посол України в ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 5957
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30.05.2021 14:44 Ответить
Нам вообще многие должны, американцы за северный поток, немцы за 2 мировую, евреи за большевиков революционеров, кацапы по жизни должны. А если хорошенько присмотреться, то должников ещё дюжину можно легко набрать.
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30.05.2021 15:50 Ответить
За зверства можно извиниться? Он ипанутый или придуривается?
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30.05.2021 17:19 Ответить
Путина и его банду должен судить международный трибунал!
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30.05.2021 17:29 Ответить
Напиши резолюцию в Совбез, клоун, где Россия тут же наложит на него вето
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30.05.2021 18:33 Ответить
...клоун, ******* диванное, пистобол и пустобрех, тупой бот, просто тупой идиот...(с)
вот это уровень дискуссии! sasha20142014, ты чьих будешь?! Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 7732
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30.05.2021 20:24 Ответить
Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы...
Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой. Источник: https://censor.net/ru/n3268314

ДІЛО КАЖЕ, ХАЙ ПОВЕРТАЮТЬ КРИМ, ВИХОДЯТЬ З ДОНБАСУ І ВИПЛАЧУЮТЬ РЕПАТРІАЦІЇ - 500 млрд доларів мінімум, але Кремляндія ворог Україні назавжди - яка

тут може бути дружба з живодерами і московитським моральним дном Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 7767
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30.05.2021 18:22 Ответить
73% готовы подарить Крым, извиниться и поцеловать в жопу путлера. Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 2092
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30.05.2021 18:24 Ответить
Извиниться? Эта вонючая паРаша должна исчезнуть с лица планеты за все свои преступления. Только такое "извинение" примет Украина. И не меньше.
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30.05.2021 19:22 Ответить
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
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30.05.2021 22:44 Ответить
Донбас у вишиванках і без лаптів 19-20 століття.
https://www.youtube.com/watch?v=KIzUnmPGJ2c
Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 5036
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31.05.2021 01:45 Ответить
 
 