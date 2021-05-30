Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы.
Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой.
"Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально принести извинения за все зверства. Это конечная точка всех дальнейших шагов на пути к примирению", — заявил дипломат.
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но дойчи пачему малчат?
или ани нихтферштейн?
В зоопарках по паре можно держать.
Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.
Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
Про кацапус вульгарис и малоросус зебилус я ничего не говорил.
Заметно, чтобы западные партнеры были готовы поддержать узурпированную ЗЕ власть себе в ущерб?
Извини, но это уже сугубо твои проблемы.
Не фотошоп, не черный пиар.
Это реальный жизненный путь и кредо ЗЕ.
Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!
Щоб щастям необділеним вважати
себе у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів.
Та за такі "вольності" дерьмак звільнить вас з посади і буде вимагати вибачитись перед фуйлом. Чекайте сповіщення.
- Изя, а ты давно не испытывал чувства глубокого удовлетворения?
- Давно, Сёма. Последний раз, когда Черненко хоронили.
Русские гниды! А не напомните ли мне дату крещения Московии?
На самом деле, это день государственной независимости.
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_о_государственном_суверенитете_РСФСР
Свиньи, поясните! Как вы, мразь, можете быть "наследником СССР", если вы, подонки, вышли из него... в числе первых?! Задолго до Украины и других?
можешь удостовериться ,
когда покупая кацапское -
стимулируешь их зверства
Це прекрасно)
Также ***** Обнуленное обязано отсосать хрен у Кадырки-обезьяны в публичном уже режиме.
вот это уровень дискуссии! sasha20142014, ты чьих будешь?!
Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой. Источник: https://censor.net/ru/n3268314
ДІЛО КАЖЕ, ХАЙ ПОВЕРТАЮТЬ КРИМ, ВИХОДЯТЬ З ДОНБАСУ І ВИПЛАЧУЮТЬ РЕПАТРІАЦІЇ - 500 млрд доларів мінімум, але Кремляндія ворог Україні назавжди - яка
тут може бути дружба з живодерами і московитським моральним дном
https://www.youtube.com/watch?v=KIzUnmPGJ2c