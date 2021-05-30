За сутки в Киеве 7 человек умерли от COVID-19, выявлено 96 новых случаев заболевания, - Кличко
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В Киеве за минувшие сутки, 29 мая, выявлено 96 больных коронавирусом. Умерли 7 человек.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"96 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в городе 5 083 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 374 ", - сообщил Кличко.
Заболели 49 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и 44 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. А также одна девочка в возрасте два года и два мальчика - 6 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 73 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за минувшие сутки 2 450 человек. В целом коронавирус преодолели 166 038 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 36, в Соломенском - 15, в Святошинском и Голосеевском районах - по 10 случаев", - отметил Кличко.
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