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Новости Политика Украины
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Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Украина должна сделать свою "домашнюю работу" и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО.

Об этом в интервью французской газете "Le Figaro" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"До моего президентства уровень поддержки вступления в ЕС составлял 30% и 16% - в НАТО. В конце моего срока поддержка выросла до 71% относительно членства в ЕС и 59% - по НАТО ", - напомнил Порошенко.

"Мы должны сделать свою работу по реформированию страны и достижению критериев членства в ЕС и НАТО путем беспрецедентных реформ, начатых во время моего президентства. Нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО ", - считает Порошенко.

"Никто не знает, где Путин появится завтра. Семь лет назад против Украины началась последняя волна российской агрессии. В 2008 году это было в Грузии, затем в Нагорном Карабахе и до этого в Приднестровье, Сирии и Абхазии. Он является причиной продолжающихся военных конфликтов. В течение семи лет в его политике не было никаких изменений", - констатирует пятый президент.

"То, что мы увидели в конце апреля, тренировкой не было. Это было значительное увеличение российского военного присутствия на нашей восточной границе и инструментом давления на Украину и на наших партнеров, США и ЕС. Путин так и не отвел свои войска. Он лишь сделал вид, что уходит, отступив на несколько километров. Тогда как Украина противостоит России, речь идет не только о ее территориальной целостности, это борьба за свободу, безопасность и демократию в Европе", - говорит Порошенко.

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"Украинский народ избрал свое будущее в Объединенной Европе и НАТО, но для него (Путина - Ред.) это абсолютно неприемлемо. Путин не имеет границ. Вот почему он начал агрессию в 2014 году, что привело к аннексии Крыма. Однако ни Крым, ни Донбасс его не удовлетворят. Он хочет всю Украину, так как считает себя царем и не может представить свою Россию меньше, чем бывшая Российская империя ", - отмечает Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1946
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30.05.2021 12:56
+23
потому, что 90% кацапо-совкодротов включая тебя жаждут рускава мира !
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30.05.2021 12:55
+21
Чуствуете разницу
- инфантил ЗЕ: "Они нам должны".
- президент Порошенко: "Украина должна".

И вроде бы об одном и том же.
Но ЗЕ - это позиция малолетнего дебила "Мама, ну купи мені шось бо всруся".
А Порох - это позиция взрослого ответственного человека, который знает, что чтобы что-то получить надо что-то сначала сделать.
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30.05.2021 13:02
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Самоубийцы политические.
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30.05.2021 13:25 Ответить
Что бы завтра не идти на допрос,никакой клубники не надо. Надо сказать ,что смотрел новый сезон "Сватов" и забыл про все на свете!
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30.05.2021 13:17 Ответить
Україна повинна якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7090
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30.05.2021 13:23 Ответить
24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./28.02.07 Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11/07/2017 Только 46% украинцев хотят в НАТО, - опрос./ Повышение процента желающих вступить в НАТО-задача читателей цензора.
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30.05.2021 13:18 Ответить
А чего, остались ещё реформы недоделанные? Україна повинна якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4188
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30.05.2021 13:32 Ответить
с ботами е нужно спорить, их нужно просто молча отправлять в спам.В спам свинособаки!
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30.05.2021 13:38 Ответить
Ты как-то слабо кукарекаешь, петух лахтинский. Ты не стараешься, падаль, страйся!!! Папа пригожин тебе за твои корявые чахлые высеры должен платить? Активнее, тварь! Шевели булками.
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30.05.2021 14:01 Ответить
Именно по этому вместо проведения реформ для получения ПДЧ банда соевых мародеров 5 лет занималась своим любимым делом воровством и уничтожением Украины.
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30.05.2021 13:48 Ответить
Каждая статья от Порошенко на Цензоре- 100% PR. Никакой информативности. «До меня. При мне. После меня». Всё! В этом не было бы ничего плохого, если бы Цензор обозначал эту рекламу, как обозначает остальные рекламные публикации. Но этого не делается. А скрытая политическая агитация это ни что иное, как пропаганда. Европейская журналистика так не работает!
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30.05.2021 13:58 Ответить
Та ладно, пора давить москалей, обнаглели мрази кацапские
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30.05.2021 14:14 Ответить
Трудно не согласиться. Начинать нужно с того, что раздавить москаля в себе.)
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30.05.2021 14:17 Ответить
обох зебілів Moto Gaz 63d7aaac та Георгий Совин - в спам, за провокаційну брехню!
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30.05.2021 15:30 Ответить
Обидва зрадники. Чого їх порівнювати?
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30.05.2021 14:13 Ответить
А що тут не ясно. Для початку треба демонтувати кланово-олігархічну систему, для демонтування якої й сам Порошенко нічого не зробив. І невідкладно зупинити наміри катастрофічного для країни дерибану землі. До речі за запуск дерибану землі проголосували фракції ЗЕ, Порошенко, Вакарчука. Всі вони зрадники.
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30.05.2021 14:26 Ответить
Ну и заодно объяснить Западу, что теперь у нас социализм и никакой частной собственности.

Тогда конечно у рабоче-крестьян и прочих пролетариев все сразу станет хорошо.
Владимир Ильич Тюля не даст соврать.
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30.05.2021 15:32 Ответить
та ні, цей кадр - смешковий... Ну, різниця невелика, і все ж...

Але ти вірно помітив, що дебілів на гілці побільшало... Боюсь, що і в реальному житті також...
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30.05.2021 15:36 Ответить
Да какая разница чей он, если у него из башки серп и молот торчит.
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30.05.2021 15:39 Ответить
Поки не буде вирішена кадрова політика в Україні на основі чесного і справедливого конкурсу призначень на посади найкращих в державі у всіх сферах нам не бути в НАТО та ЄС!!!
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30.05.2021 14:39 Ответить
Вважаю за першочергове Україна має стати прямим воєннимсоюзником США і працювати в цьому напрямку:реформувати Армію на кшталт Армії США,запросити до служби в Армії України військових на пенсії з Канади і США українського походження,посилити воєнну співпрацю з Туреччиною та Ізраїлем. З меркелями,макронами,орбанами каші не звариш.
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30.05.2021 14:39 Ответить
тобі самому час стати преЗЕдентом. В дурці.
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30.05.2021 15:32 Ответить
"Я нікаму нічєво нє должен". В.Членограй-Оманський.
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30.05.2021 15:14 Ответить
порошенко,сгинь
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30.05.2021 16:45 Ответить
Много конечно осталось вопросов к этому человеку, и претензий тоже. Но будь он на втором сроке своём---уверен---ПДЧ в НАТО уже бы было у нас на сегодня. Теперь похоже ждать долго и другие события идут.
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30.05.2021 16:50 Ответить
Все было бы то же самое что и сегодня .Наивные люди верят в то что этот ,,петрусин кинозал,. чем то лучше ,,зеленого квартала,, .Просто в плане политического пиара этот олигарх занял выгодную позицию ,, оппозиции ,, а на самом деле для простого украинца разницы какой из олигархических кланов будет его стричь и рассказывать ему сладкие сказки нет никакой.
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30.05.2021 18:32 Ответить
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
Мабуть у шафі для зберігання під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщиків"© променистого світоча демократії Порохатого Баригу за сраку боляче вкусила якась скажена міль, що у Пороха стався нестерпний напад непереборної туги за Гарантівською Булавою, і Шоколадний Мародер почав марити. Який ще там ПДЧ до Північно-Атлантичного альянсу(?), коли пафосна бабота Вітуля Нуланд недвозначно гаркнула, як відрізала, - "Хрін вам, а не НАТО".
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30.05.2021 19:59 Ответить
щоб отримати план дій щодо членства в нато необхід но мати владу, якаб цього хотіла не на словах а на ділі, та щей мізки для цього необхідні
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30.05.2021 21:39 Ответить
Україна мусить якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3559
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31.05.2021 00:03 Ответить
так при тебе ж уже получили пдч. разве нет?
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31.05.2021 00:05 Ответить
Україна мусить якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1400
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31.05.2021 01:33 Ответить
лапоть, советы чАво делать своей жОне-матрёхе давать будешь.)
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31.05.2021 21:42 Ответить
а зелёньськый в рот воды набрал? или подавился?
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31.05.2021 07:23 Ответить
А чому ж ти, ТИ !, **** цього не зробив ? а виконував всі накази кремля ! зелена мразота, така ж сама, я й ти, во є ВОРОГИ УКРАЇНИ, які раз у 5 років міняються містами, а мета у вас одна - ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ.
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31.05.2021 07:50 Ответить
дебілізм зебілів невикорінений
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31.05.2021 09:28 Ответить
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