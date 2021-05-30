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Зеленский (16483) Кривой Рог (1126)

"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога

Новости Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Кривого Рога с Днем города.

Свое поздравление глава государства разместил на официальной странице в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелее всего подбирать слова для родных. Так как все они кажутся недостаточно выразительными, чтобы описать твои чувства. Поэтому просто: с Днем города, друг Кривой Рог. Город, где я родился, где живут мои родители. Город, подаривший мне любимую и друзей. Город шахт, металлургии и юмора.

Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую, - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+60
лучше бы там и остался. "бегать" между кварталами
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30.05.2021 13:25
+50
кароче. Спасиба жителям Кривбаса
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30.05.2021 13:28
+34
і безмозглих клоунів...
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30.05.2021 13:30
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лучше бы там и остался. "бегать" между кварталами
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30.05.2021 13:25 Ответить
Воно бігає по фонтанам."Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5152
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30.05.2021 13:30 Ответить
"бегать" на криворожском диалекте это чуть другое
"бегунки" это обычная гопота и босота которая "набегала" на чужой квартал с целью "а поговорить"...
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30.05.2021 13:38 Ответить
жри меньше...
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30.05.2021 14:07 Ответить
Цю картинку зеботи заспамлюють, вона їм не до вподоби "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 5070 "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 9032

"Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 4877
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31.05.2021 07:54 Ответить
"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 7162
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30.05.2021 13:33 Ответить
ценю юмор з величайшиим подтекстом
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30.05.2021 14:17 Ответить
Отто Йорк

4 год ·

"Якби зеленський був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати : Звідки ти звалилося на нашу голову, їбанько?!"

******
А мій коханий Київ - зі святом.
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30.05.2021 17:06 Ответить
кароче. Спасиба жителям Кривбаса
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30.05.2021 13:28 Ответить
Так з нашими виборами ні одного міста нормального скоро не буде.
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30.05.2021 14:45 Ответить
а ще місто наркоманів...ще з 80-х
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30.05.2021 13:28 Ответить
і безмозглих клоунів...
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30.05.2021 13:30 Ответить
Город йумара, в котором вырос ЗЕ:
"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8775
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30.05.2021 13:30 Ответить
Ашотакое?! Какаяразница!
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30.05.2021 13:31 Ответить
Тут ще пам'ятника члєніну нехватає "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 3982
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30.05.2021 14:33 Ответить
Та подожди, дай космодром сначала построить!
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30.05.2021 16:19 Ответить
Жаль, что в свое время не пристукнули тебя где-то между 94-м и 96-м кварталами...
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30.05.2021 13:30 Ответить
Ну или купил бы папа Саша презерватив!
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30.05.2021 13:36 Ответить
Ваще идеально! "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3795 "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3795 "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3795
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30.05.2021 13:38 Ответить
Mєндєль також з Кривого Рогу?
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30.05.2021 13:31 Ответить
Егеж, дочка подружки мами Рімми!
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30.05.2021 13:34 Ответить
не...з Хер-сонської обл (Гєніченськ)
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30.05.2021 13:34 Ответить
Вся вата Украины с Кривого Рога. "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3266
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30.05.2021 13:35 Ответить
Жалюгідно якось...
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30.05.2021 13:33 Ответить
порох на передовую системы видеонаблюдения возит, а зеленое наркосущество посты строчит, как все хорошо, а свинособачьи снайпера наших ребят ложат....
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30.05.2021 13:33 Ответить
И клубничку... "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5491
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30.05.2021 13:34 Ответить
А що поганого в цьому? Нехай би всі депутати по ящичку, навіть для плюсика в карму.
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30.05.2021 13:45 Ответить
Любимую ... "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 1012 мелодию? "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8655

"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4547
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30.05.2021 13:33 Ответить
кстати номер этот слямзили у греков.
на трампщине или обамщине даже показывали в новостях или чет такое шо - вот кого украинцы избрали - пенисом играть умеет на пианино-украино)
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30.05.2021 14:11 Ответить
звичайно,що Зе-чмо вкрало цей номер. ось родоначальники, дует "The Freaking Brothers".
цей запис 2007 року, а виступали вони з цим номером i багато рокiв тому-

https://youtu.be/PfRuHHzBD_A

а потiм повторювали iншi...здаеться iталiйцi.
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31.05.2021 00:11 Ответить
А че на "шахтьора" не вивчився??🤗
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30.05.2021 13:35 Ответить
В семье денег не хватило.
Дорогое обучение. "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2126
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30.05.2021 13:38 Ответить
Студенты и студентки пользуйтесь на вписках контрацепцией а то не дай боже получиться что-то наподобии Зеленского! "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9379
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30.05.2021 13:37 Ответить
У твоих родителей высшее образование? "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9979
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30.05.2021 13:39 Ответить
Місто гумору? "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 1810 Одесу знаю, Кривий Ріг не знаю ... Хоча якщо вважати туалетний гумор 95 Кварталу гумором, то можливо
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30.05.2021 13:38 Ответить
Падцталом!

"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 7381
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30.05.2021 13:39 Ответить
продублирую )))) кому-то видать песня не понравилась ))))
***
Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!

"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 7641

...
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30.05.2021 13:45 Ответить
Кому ж песня не понравилась?
Кто удалил?
Стыдно, да Вася?
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30.05.2021 14:22 Ответить
Так ты с зелей свояки? "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9786
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30.05.2021 13:41 Ответить
А при чём здесь "однофамильцы"?
Вася, ты тупее, чем я думал. "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 111
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30.05.2021 14:23 Ответить
ооо... понеслась душа в рай...
фуу-фуу-фуу...пардон шо ответил..
прелесного дня, острячок...
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30.05.2021 14:26 Ответить
Вася, кто же твой пост удалил?
Кому он не понравился?
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30.05.2021 14:32 Ответить
Город, которьій постоянно вьібирает рьігов.
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30.05.2021 13:38 Ответить
И в местную власть, и в парламент Украиньі.
Спасибо жителям Кривбаса ... "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3444
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30.05.2021 13:40 Ответить
Шукав прізвище видатного гумориста з Кривого Рогу не знайшов, хтось може мені підказати цю людину ?
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30.05.2021 13:38 Ответить
юзик жеж
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30.05.2021 13:42 Ответить
юзік видатний рєшала "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 6427
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30.05.2021 13:47 Ответить
и решала..и кушАла не хилый )))
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30.05.2021 13:49 Ответить
Краще б він зєлєнського ненароком з"їв.
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30.05.2021 13:53 Ответить
чи хоч понадкусював )))
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30.05.2021 14:01 Ответить
Торг нє умєстєн! "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 5558
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30.05.2021 14:04 Ответить
Он стал пианистом
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30.05.2021 16:21 Ответить
Можно вывезти человека из Кривого Рога, но Кривой Рог не вылезет из него никогда. "Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5450
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30.05.2021 13:39 Ответить
И город хреновый, а уж о юморе я вообще молчу. Такой же юмор как и у квартальных тварей- туалетный.
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30.05.2021 13:39 Ответить
З деяких пір то місто клінічних ідіотів.
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30.05.2021 13:40 Ответить
Кривий Риг, їдь вже до себе в місто і грай там на роялі.
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30.05.2021 13:43 Ответить
"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9477
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30.05.2021 13:44 Ответить
Еще бы. Именно там, в подворотнях, чтобы не быть битым в лицо гопниками из металлургов и шахтеров Вава и научился изображать клоуна. Оттуда же, видимо, и привычка заглядывать им в глазик.
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30.05.2021 13:44 Ответить
Щиро вітаю всіх мешканців славетного Кривого Рогу з днем міста.
Кривий Ріг - сталевий щит і меч України.
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30.05.2021 13:49 Ответить
Через ЗЕнедоумка і все місто страждає.
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30.05.2021 13:54 Ответить
Ні місто, ні Україна - не страждають.
Страждають лише прихильники того, хто програв вільні вибори народженому в Кривому Розі президенту України з різницею в три рази.
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30.05.2021 13:57 Ответить
слава кпсс забув ти додати.
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30.05.2021 13:54 Ответить
прокурор дасть і юзіку і тобі 100% "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 3560
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30.05.2021 14:00 Ответить
С днём зебила, зебилье
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30.05.2021 13:54 Ответить
Нюю, а че, були єнаківскіє, вінніцкія тєпєря кріварогія....
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30.05.2021 14:00 Ответить
Самое козырное место попы отжали под капище "Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 3148
вроде город пролетариев, так что на месте обители Яхве должна быть наливайка. тыщу мужиков за раз умещающая)
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30.05.2021 14:08 Ответить
лучше бы этот город тебе мозги подарил, дебил обкуреный
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30.05.2021 14:19 Ответить
Кращею Кривий Ріг , разом з мамою Римою , контрацептиви приймали, то не висрали б таке лайно
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30.05.2021 14:26 Ответить
Город шахт, металлургии и зєбилов з 95 квартала
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30.05.2021 14:32 Ответить
Попроси свою «любимую» рот не открывать. А то, как откроет, нация впадает в состояние депрессии и пессимизма.
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30.05.2021 14:51 Ответить
спасибо жителям кривбасса за ....ну вы поняли....
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30.05.2021 15:13 Ответить
Тре перейменувати цей "город" в Кривий Риг.
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30.05.2021 15:40 Ответить
Як же він достав вже...
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30.05.2021 15:40 Ответить
А где и один из самых загрязненных городов, с таким воздухом, что дышать не хочется?
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30.05.2021 16:04 Ответить
Город "Какаяразница". Спрашиваю вроде проукраинских рабочих в цехе: за кого голосовали на мерских выборах? Говорят: павлов. Говорю: Так он же не признает агрессию россии. Они: так мэр это хозяйственник.
Они не знают, что мэр может организовать референдум в городе.
Город не пуганых
Атвечаю
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30.05.2021 17:14 Ответить
З днем крівоРжакі всіх!
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30.05.2021 18:31 Ответить
А нам -- президента-блазня.
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30.05.2021 20:04 Ответить
и нам подаривший президента-идиота!))
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30.05.2021 21:43 Ответить
Все гавкают... , а караван идёт!!! Страшно за УКРАИНУ, когда у неё столько порохоботов.
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31.05.2021 00:38 Ответить
город нариков, внатуре, ты не прошибешь насчет дифирамбов.
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31.05.2021 04:13 Ответить
Чтобы не было больше таких зе-менделе` конфузов, предлагаю к следующим перегонам всех кандидатов пропустить сквозь IQ-тест (на украинском, типо , по чем фунт борошна и т.д.). Непрошедших банальный экзамен, гнать половой тряпкой, без возврата вступительных.
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31.05.2021 04:26 Ответить
День Кривого Рога - праздник неверных супругов?
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31.05.2021 04:47 Ответить
 
 