РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13279 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 446 9
дети (6020) защита (154) контроль (190) семья (246) Шмыгаль Денис (2314)

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль

Правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка и социальной поддержки семьи.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка", - отметил Шмышаль.

В частности, размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка, по словам премьр-министра, предлагается повысить с 2022 года с 41 280 грн до 50 000 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль

Также усовершенствована система усыновления детей, в том числе введено обязательное обучение для усыновителей.

Кроме того, улучшена нормативная база в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; одобрена Концепция государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубачка бере під особистий, шолі? Ну тоді всьо.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:08 Ответить
Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1009
показать весь комментарий
30.05.2021 14:10 Ответить
Это тех детей, которых недавно на президентскую дачу заселили?.. Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9636
показать весь комментарий
30.05.2021 14:13 Ответить
Умно,зачем заниматься защитой и правами,когда можно заниматься контролем,правительство контролеров и контролерш,именно о таком правительстве мы мечтали,спасибо ахметке за это.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:34 Ответить
В С Корее дети сироты бесплатно работают на шахтах. Вот к чему ведет несменяемая власть и диктатура
показать весь комментарий
30.05.2021 14:34 Ответить
А можно понимание конкретное!!! Мамка 5 детей !! От трех до 15 лет!!!Развелась с мужем - мать одиночка!! Получает на младшую помощь и все!!! Даже алиментов пока не назначили!!! Уже год разводят!!!
Можно ей понять конкретно , что ей положенно и сколько !!! Она бегает по сдужбам и выпрашивает!!! Ответ один - зачем рожала , презервативами почему не пользовалась, кормить тебя никто не собирается!!!
Никто не хочет лишнего - можно понять конкретно , что она может потребовать у чиновников, а не ходить и не унижаться перед ........ молчу!!! А то вроде мать она многодетная, и дети все в школе в садике - но прийти и спросить что ей положено от гос- ва , аж стыдно, как будто свое отдают!!!!
Может кто знает , подскажите!!! Она уже телефон взяла ,правительственной линии , дозвонится не может!!!
показать весь комментарий
30.05.2021 14:43 Ответить
так вы определитесь "развелась" или уже "год разводят"...от этого зависит размер выплат.
у меня соседи - 5 детей живут и неплохо себя чухают- родители вообще в жизни нигде не работали (даже огорода возле дома нет) ... так шо выплаты там по-любому наверное нормальные за пятерых , ездят каждый день на такси наверное не из-за бедности...
показать весь комментарий
30.05.2021 15:27 Ответить
Я только сегодня встретил в маркете одних молодят, которые затоваривались продуктами. Очень "понравилась" фраза около полки с сахаром --"27 грн? Охренеть.Почему так дорого?" Так и хотелось спросить, как им сейчас, после голосования по приколу -- еще смешно или уже не очень.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:46 Ответить
Спасибо шмыге за заботу 😡

"Покращення ситуації із бідністю в 2021 році не очікується.

В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині... "

И это на фоне того, что на 26.05.21 Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда...

Вот что значит когда управляют тупые "зеленые лица" Трускавецкого разлива...
показать весь комментарий
30.05.2021 20:56 Ответить
 
 