Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль
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Правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка и социальной поддержки семьи.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка", - отметил Шмышаль.
В частности, размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка, по словам премьр-министра, предлагается повысить с 2022 года с 41 280 грн до 50 000 гривен.
Также усовершенствована система усыновления детей, в том числе введено обязательное обучение для усыновителей.
Кроме того, улучшена нормативная база в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; одобрена Концепция государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.
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Можно ей понять конкретно , что ей положенно и сколько !!! Она бегает по сдужбам и выпрашивает!!! Ответ один - зачем рожала , презервативами почему не пользовалась, кормить тебя никто не собирается!!!
Никто не хочет лишнего - можно понять конкретно , что она может потребовать у чиновников, а не ходить и не унижаться перед ........ молчу!!! А то вроде мать она многодетная, и дети все в школе в садике - но прийти и спросить что ей положено от гос- ва , аж стыдно, как будто свое отдают!!!!
Может кто знает , подскажите!!! Она уже телефон взяла ,правительственной линии , дозвонится не может!!!
у меня соседи - 5 детей живут и неплохо себя чухают- родители вообще в жизни нигде не работали (даже огорода возле дома нет) ... так шо выплаты там по-любому наверное нормальные за пятерых , ездят каждый день на такси наверное не из-за бедности...
"Покращення ситуації із бідністю в 2021 році не очікується.
В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині... "
И это на фоне того, что на 26.05.21 Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда...
Вот что значит когда управляют тупые "зеленые лица" Трускавецкого разлива...