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Новости Политика Украины
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Госпогранслужба (5387) контрабанда (2378) Сумы (826) Бутусов Юрий (3903)

Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов о задержании

Госпогранслужба в условиях войны с РФ не должна была публиковать информацию о поставках военного оборудования из РФ в Украину контрабандным путем.

Об этом пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

"Глазам своим не поверил. Госпогранслужба официально заявила, что 28 мая задержала при переходе границы гражданина Украины, который переносил из России большой груз деталей военного назначения для авиации и радиолокаторов. Выложили видео, там целая партия нового оборудования, груз шел явно не на базар, а кому-то, кто в Украине применяет или использует советскую военную технику. Возраст "нарушителя" объявили, показали его, с закрытым лицом, но уже понятно какая у него комплекция, показали сами приборы, их маркировку, и даже код пересылки этих приборов в Белгород по российской почте. Наконец, объявили статью, город проживания "нарушителя", и обвинили его в нарушении правил экспортного контроля", - напоминает журналист. 

"И чтобы это точно было заметно, ролик выложили на официальном сайте Госпогранслужбы, чтобы никто не пропустил. То есть, теперь по реестру судебных решений этого человека с такими подробностями очень легко вычислят. Это означает, что ему будет закрыта дорога в Россию. Это значит, что могут быть вычислены его каналы поставки, и мы больше ничего от них не получим", - добавил Бутусов.

По его словам, ответственность "нарушителя" - ерундовая, всего лишь административная. То есть засветили человека специально, никакого особого значения это задержание не имело, "нарушитель" будет освобожден, в тюрьму не сядет.

"Вот только в чьих интересах эта шумиха? Да, в интересах экспортного контроля, но только не Украины, а России. И какое усердие проявили! Раскрыли во время войны тайный канал поставок военной техники из страны-противника!", - пишет он.

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"И эта засветка - не единственная, не случайная. Вспоминается, что Евгений Шевченко в 2021-м году получил сейчас подозрение по делу о таком же тайном завозе из России приборов клистрон для зенитно-ракетных комплексов. А в 2020-м году была раскрыта в результате обыска ГБР поставка клистронов по каналу ГУР МО, которая была осуществлена согласно Национальной разведывательной программе. Все эти дела удивляли прежде всего необъяснимым по логике желанием наших органов публично отрапортовать и раскрыть детали операции и поставок. И сейчас понятно, что это вовсе не были случайности - это системное решение руководства", - уверен журналист.

Он напоминает, что "куратором" Госпогранслужбы явлется доверенное лицо Владимира Зеленского, "король Гоптовки" Вадим Слюсарев, который в нарушение режима санкций тайно летает в Крым из России, зарегистрирован там для проживания в Севастополе, и был избран на съезде в политсовет партии "Слуга народа".

"Закрывать тайные поставки оборудования из РФ можно в одном случае - если есть легальные поставки такой же техники на заводы и в армию. Но даже в этом случае воюющая страна не должна раскрывать своих же граждан, которые проторили тайные маршруты прохода на территорию противника. Вы же можете использовать эти контакты, зачем же вы сдаете своих людей?", - задается вопросом Бутусов.

"Прекращайте позориться, принесите извинения, верните все по-тихому, никуда не передавайте дело, и отдайте все, что забрали, это не оружие, это кто-то явно очень ждет у нас", - подытожил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+101
Как зачем?? По той же самой причине что и сорвать операцию по вагнеровцам....выслужиться перед российскими кураторами....
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30.05.2021 14:45
+67
потому что

Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок? - Цензор.НЕТ 6630
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30.05.2021 14:46
+55
Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок? - Цензор.НЕТ 3495
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30.05.2021 14:50
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в нас - 73/43%зебілів. І серед погранців приблизно така ж пропорція.
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30.05.2021 17:15 Ответить
Они не только своего засветили......они контрагента под вышку поставили ! Сдали канал с потрохами. Это не ошибка ,это предательство!
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30.05.2021 17:10 Ответить
В этом вся наша беда.,,За шмат гнилоі ковбаси у вас хоть матір попроси. То продасте,, Испокон веков наша национальная черта, предательство. Похоже Иуда выжил и дал потомство...
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30.05.2021 17:52 Ответить
А й справді !
Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок? - Цензор.НЕТ 2483
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30.05.2021 18:06 Ответить
Коли вже вішати почнуть зрадників? Ганьба державній зраді!!!!
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30.05.2021 18:08 Ответить
КОЛИ ВЖЕ ВСІ ЗРОЗУМІЮТЬ - Зе ЦЕ ЛЮДИНА КРЕМЛЯ В УКРАЇНІ, просто і ясно.
Як що це усвідомити, то все що коїться в Україні вже 2 роки встає на свої місця Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок? - Цензор.НЕТ 5610
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30.05.2021 18:12 Ответить
І що ти хочеш прикрити цим вбросом? А точніше кого?
А ви впевнені, що РФїя дійсне не знає про цю контрабанду?
А ви впевнені, що там немає закладок, які будуть передавати інфу до РФії?
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30.05.2021 20:41 Ответить
Лахта, хто такм ще про вброси будуе волати, заткни писок кцап.
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30.05.2021 23:21 Ответить
А когда Пороха клеймили за "свинарчуков", делали не то же самое?
Разве не сдавали русским каналы поставок?!
Тогда глумились, сейчас возмущаетесь?!
Это просто отвратительно.
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30.05.2021 18:19 Ответить
Глумились и возмущались зеленорылые дебилы. А им все, что во вред страны --за счастье, в надежде, что Пыня даст сапог поцеловать. Ну, и за денюжку, конечно.
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30.05.2021 18:51 Ответить
Совершенно верно, и это кроме дела вагнеров, тоже была спецоперация которую слила зелень. Об этом цензор писал ранее
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30.05.2021 19:45 Ответить
Аааа вагнерівці. Мені НЦ вінен гроші - аж 60 грн. Я купив попкорну та кокаколи в надії подивитися серіальчік, а його все немає і немає. Мій попкорн відсирів, кокакола запліснявіла - що мені робити??? )))
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30.05.2021 20:44 Ответить
КАЦАП - ПІШОВ ТИ У РОСТОВ, інтерв ю брати у януковоща
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30.05.2021 23:23 Ответить
витівки зеленої мразоти
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30.05.2021 19:09 Ответить
Ну так за Гладковських(Свин.) сам Беня мазду потягнув,заявивши,що може їм ГЕРОЯ потрібно дати!! Так нашому народу, тільки кинь кістку,проглотнуть не думавши.А потім будуть виказувати невдоволення.
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30.05.2021 19:10 Ответить
Пограничники вряд ли разбираются в комплектующих к авиации.Увидели какую-то железку и резко решили отрапортовать об "успешной" операции.А в итоге получился "бигус" Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок? - Цензор.НЕТ 2561
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30.05.2021 19:14 Ответить
Если аппарат президента и верхушка СБУ - это агентура ху@ла, то вместо гос награды у нас слив в пользу оккупантов
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30.05.2021 19:39 Ответить
Так все итак понятно- шпионы и диверсанты рф в украинской власти выводят нас из войны капитулянтами- так же как в 1917-м Германия вывела россию из первой мировой. Проспонсировали своих агентов и агитаторов (телеканалы) чтоб раскачать лодку, и выставили нужные кандидатуры в управление для стада мудрого народа.
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30.05.2021 19:43 Ответить
Погранцы...те что в мае 2014-го через границу впускали Гиркиных за 500 бачей с человека?
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30.05.2021 19:49 Ответить
В лучшем случае - в погранцах полно "полезных идиотов"...
Но вот это мало вероятно, так как слишком много этих идиотов" было в цепочке этих событий...
Скорее всего, это преднамеренное действие по подрыву обороноспособности страны, раскрытие нашей агентуры или лояльных Украине граждан кацапстана !
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30.05.2021 19:55 Ответить
таких дибилов было при Порохе, такие есть и при Зеле... увольнять такую мразь из погранслужбы, они действуют во вред Украины, на пользу кацапии... еще и вонючие бигусы внутри страны..
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30.05.2021 20:06 Ответить
Та в ВСУ полно московских консерв
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30.05.2021 23:09 Ответить
Дебіли, бл*ть!
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30.05.2021 23:11 Ответить
закупают у врага запчасти для военной техники. нда. гибридная война, однако.
дело свинарчуков живёт.
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31.05.2021 00:00 Ответить
Я не против выкинуть всю советскую технику и купить современную, детали от которой будут из США, но есть ньюанс - на это денег нужно будет столько что все 73% зебилья в течении минимум лет 5 в качестве зарплаты будут получать стакан риса в день на работах по рытью окопов и бетонированию укреп районов. И если зебильё это не устравивает, то запчасти придется доставать через шпионскую деятельность и по цене в разы дороже чем они стоят внутри рашки, где их производят, потому что документации на них нет за пределами рашки. Точно так же как рашка сейчас не может произвоить "сатану" - у них нет документации на ее систему управления.
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31.05.2021 23:19 Ответить
Пора вже назвати справжнім ім"ям, ким є Зе "людина" зі своїми "фізіологічними потребами" та інтереси якого Мордору вона тут представляє.
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31.05.2021 10:08 Ответить
Вместо того, чтобы УКРОБОРОНПРОМ шевелил булками и решал вопросы по производству необходимых запчастей в Украине, кто-то просто облегчает ему жизнь контробандой.
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31.05.2021 11:03 Ответить
Запчасти, на которые нет документации начать производить крайне сложно, по факту придется проводить весь цикл разработки и тестирования изделия, в ходе которого можно легко потерять пару самолетов и даже пилота-испытателя. Но знают об этом только те, кто с такими задачами сталкивался.
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31.05.2021 23:24 Ответить
По причине того , что масса сотрудников СБУ с Луганской и Донецкой обл , замазаных в связях с ФСБ России продолжают работать в разных регионах Украины. ( Друзья того-же Пасечника), люди Фирташа и тд.
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03.08.2021 21:23 Ответить
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