Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок?

Госпогранслужба в условиях войны с РФ не должна была публиковать информацию о поставках военного оборудования из РФ в Украину контрабандным путем.

Об этом пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Глазам своим не поверил. Госпогранслужба официально заявила, что 28 мая задержала при переходе границы гражданина Украины, который переносил из России большой груз деталей военного назначения для авиации и радиолокаторов. Выложили видео, там целая партия нового оборудования, груз шел явно не на базар, а кому-то, кто в Украине применяет или использует советскую военную технику. Возраст "нарушителя" объявили, показали его, с закрытым лицом, но уже понятно какая у него комплекция, показали сами приборы, их маркировку, и даже код пересылки этих приборов в Белгород по российской почте. Наконец, объявили статью, город проживания "нарушителя", и обвинили его в нарушении правил экспортного контроля", - напоминает журналист.

"И чтобы это точно было заметно, ролик выложили на официальном сайте Госпогранслужбы, чтобы никто не пропустил. То есть, теперь по реестру судебных решений этого человека с такими подробностями очень легко вычислят. Это означает, что ему будет закрыта дорога в Россию. Это значит, что могут быть вычислены его каналы поставки, и мы больше ничего от них не получим", - добавил Бутусов.

По его словам, ответственность "нарушителя" - ерундовая, всего лишь административная. То есть засветили человека специально, никакого особого значения это задержание не имело, "нарушитель" будет освобожден, в тюрьму не сядет.

"Вот только в чьих интересах эта шумиха? Да, в интересах экспортного контроля, но только не Украины, а России. И какое усердие проявили! Раскрыли во время войны тайный канал поставок военной техники из страны-противника!", - пишет он.

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"И эта засветка - не единственная, не случайная. Вспоминается, что Евгений Шевченко в 2021-м году получил сейчас подозрение по делу о таком же тайном завозе из России приборов клистрон для зенитно-ракетных комплексов. А в 2020-м году была раскрыта в результате обыска ГБР поставка клистронов по каналу ГУР МО, которая была осуществлена согласно Национальной разведывательной программе. Все эти дела удивляли прежде всего необъяснимым по логике желанием наших органов публично отрапортовать и раскрыть детали операции и поставок. И сейчас понятно, что это вовсе не были случайности - это системное решение руководства", - уверен журналист.

Он напоминает, что "куратором" Госпогранслужбы явлется доверенное лицо Владимира Зеленского, "король Гоптовки" Вадим Слюсарев, который в нарушение режима санкций тайно летает в Крым из России, зарегистрирован там для проживания в Севастополе, и был избран на съезде в политсовет партии "Слуга народа".

"Закрывать тайные поставки оборудования из РФ можно в одном случае - если есть легальные поставки такой же техники на заводы и в армию. Но даже в этом случае воюющая страна не должна раскрывать своих же граждан, которые проторили тайные маршруты прохода на территорию противника. Вы же можете использовать эти контакты, зачем же вы сдаете своих людей?", - задается вопросом Бутусов.

"Прекращайте позориться, принесите извинения, верните все по-тихому, никуда не передавайте дело, и отдайте все, что забрали, это не оружие, это кто-то явно очень ждет у нас", - подытожил он.

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