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"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Литовский волонтер шведского происхождения Йонас Охман был поражен состоянием украинской армии в 2014 году, во время начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это было возле аэропорта Донецка, осенью 2014 года (первый визит на передовую ред.). Вы можете себе представить мое удивление, когда я впервые увидел украинскую армию в 2014 году? Я служил в шведской армии, где мы были обеспечены всем на 110 процентов. В Украине я увидел, простите, "бомжей", у которых советское оружия сочиталось с британской формой, спортивной обувью и гражданскими свитерами. Святой Бог! Я только написал книгу о своей работе в Украине (на литовском языке, название "Донбасский Джаз"), где рассказываю больше об этом, возможно, в будущем я переведу ее на украинский язык", - отметил Йонас Охман.

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По мнению волонтера, на сегодняшний день в украинской армии остается все еще очень много проблем, также у многих военнослужащих не хватает мотивации. 

"Это очень сложная и деликатная тема. Я работаю с вашей армией почти ежедневно, преимущественно как сторонник солдат на передовой. Слышу разные точки зрения от солдат: добровольцев, резервистов, контрактников. За это время я встречал большое количество преданных, квалифицированных и очень патриотично настроенных украинцев во всех подразделениях, на всех уровнях управления и в самых разных ситуациях. Я могу сказать, что настоящих бойцов хватает.

Конечно, я также встречался с другими видами солдат и офицеров с меньшим уровнем мотивации, которые далеки от стремления защищать свою страну. Время от времени я имею дело с очень "сложной системой обороны", со всеми ее бюрократическими особенностями. На данный момент ВСУ для меня - это прежде всего армия, находящаяся в состоянии войны, со многими проблемами: тактическими, техническими и политически стратегическими", - говорит Охман.

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Также волонтеру непонятнет "режим перемирия", который действует сегодня на Донбассе, и в результате которого продолжают гибнуть украиснкие воины. "Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "великолепная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею", - отметил Охман.

Йонас Охман является основателем волонтерской организации BLUE/YELLOW которая с 2014 года помогает украинской армии, в частности сбор средств осуществляется в Литве и других странах Европы.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Топ комментарии
+78
І потім прийшов Порошенко і обібрав до нитки ЗСУ. Ось так він і збагатився.
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30.05.2021 15:10
+51
да мы сами здесь офигиваем от всего этого зеленого клоунятника!
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30.05.2021 15:11
+40
Так було...армія бомжів в 2014 році.
А потім прийшов Порошенко - і ВСЕ ВКРАВ "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 1375
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30.05.2021 15:17
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кацапа,то витрибеньки для вашого нутряного споживання.нащо то ти нам впарюєш?
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30.05.2021 16:02 Ответить
Де сам воював войовничий воєн?
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30.05.2021 16:07 Ответить
Также волонтеру непонятнет "режим перемирия", который действует сегодня на Донбассе, и в результате которого продолжают гибнуть украиснкие воины. "Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "великолепная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею", - отметил Охман.
Джерело: https://censor.net/ru/n3268330

Клятий зеленський "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 9118
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30.05.2021 15:22 Ответить
Вже і на цьому економлять...
А раніше тестили чи не натирає, скільки прослужить..
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30.05.2021 15:30 Ответить
Признаюся- видали новенькі, думаю, поміняю на свої, ще часів ;бариги;. Пішов до машини, витягнув свої... Подивився... Виматюкався і поставив назад у багажник. А нові за два тижні тупо вбив.
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30.05.2021 15:31 Ответить
Йонас-это "придумал" мерзкий урод,враг Украины,её народа ,её Веры,Армии и её языка который называеться "Мова"! Он "закончил войну" два года назад ,ему "какая разница",он "нелох" в 42 года! Он зарабатывает деньги в России но он не "барыга",он арестовывает патриотов,способствует врагам Украины,он лжец,сцыкун,и "бедоносец"! Он "развлекал" сепаратистов когда те уже убивали мирных граждан,он никогда не служил в Армии и четырежды уклонялся от призыва! Узнал?!
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30.05.2021 15:22 Ответить
Я конечно все понимаю.. Не понимаю только одного. Как за 4 года правления Януковича ( ну не с первого же дня он начал) можно было развалить полностью всю армию. И в связи с этим закрадывается подозрение что его " попередники" тоже к этому "приложили руку" по крайней мере своей бездеятельностью.. И тогда возникает следующий вопрос.. а ведь перед Хамом у власти 4 года была патриотичная проукраинская власть Ющенко. и ШО.... только руками разводила що нечого не крали и боролась с Юлей. и поставила Хфедоровича премьером.. Ну в общем где то так...
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30.05.2021 15:23 Ответить
ну,из песни слов не выкинешь...у бухгалтера были более ему понятные и насущные проблемы,именно при нем в разы поднялись зарплаты и пенсии.
к тому же прямой агрессии не было,можно было откладывать реформирование армии..
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30.05.2021 15:58 Ответить
При нынешней власти Украинская контрактная армия превращается в обычную украинскую советскую армию ,ещё пройдёт малость времени и они могут стать под командование московских генералов. и это печально.
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30.05.2021 15:23 Ответить
Было неприятно когда Главнокомандующий Зеленский поощрил пленных моряков квартирами, за то что они не до конца выполнили свой долг, когда проходили под Керченским мостом в сторону Бердянска, у них специальность такая защищать свою территорию от оккупации, а сейчас военные корабли оккупантов России, находятся в 1500 метрах от Одессы
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30.05.2021 15:30 Ответить
Я саме зі зборів- так, виплачуються премії тим хто не відповідає на обстріли і штрафують тих хто не хоче мовчки помирати.
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30.05.2021 15:25 Ответить
от....злятство...
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30.05.2021 15:26 Ответить
Але готували добре. Молоді хлопці падали, щойно після армії. Один помер.
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30.05.2021 15:29 Ответить
Та що ж тут доброго ...
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30.05.2021 15:30 Ответить
Ну, навантаження- то погано, в побуті, але в разі чого- фізична форма вкрай необхідна. У мене мінус 4 кг.
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30.05.2021 15:33 Ответить
Теперь снова вернулась форма -- 100% "синтетика". Я думал мы от нее окончательно избавились еще в 15 году. До сих пор хорошо помню, как летом 14 подобное "стеклянное" дерьмо "плавилось "от южного солнца. Не дай Бог в такой попасть в переделку, не форма, а "напалм".


"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 4348
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30.05.2021 15:38 Ответить
"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 2711
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30.05.2021 15:39 Ответить
Ось "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 8234
"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 4762
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30.05.2021 15:26 Ответить
А потім прийшов ;барига;.
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30.05.2021 15:27 Ответить
Це фото до частого питання, яке не дає зебілам спати по ночах- чому ми не відвоювали Крим і Донбас.
Хоча, якби не росіска армія, то ми би сепарів давно палицями забили би.
Але ж проти армії таким складом, як на фото, не попреш..
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30.05.2021 15:29 Ответить
Литовский волонтер оказался большим патриотом Украины, чем некоторые наши украинские высшие государственные деятели.
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30.05.2021 15:26 Ответить
Добровольцам Слава !!! они спасли нас от русской чумы
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30.05.2021 15:31 Ответить
"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 5271"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 1201"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 9291"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 6979"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 565
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30.05.2021 15:35 Ответить
Хоть правду сказал.. какова горькая она не была
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30.05.2021 15:47 Ответить
В України є тільки два союзники:Добровольці і Волонтери,якби нам не заважали Україна вже була б звільнена від московської і промосковської наволочі.
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30.05.2021 16:02 Ответить
"Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "великолепная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею" / Вот они, придумщики. "Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы/ Семья Зеленского исправно платит деньги «оккупантам» за квартиру в Крыму./ Коломойский начал импортировать электроэнергию из России/ Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго"/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. Деньги любят тишину.
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30.05.2021 17:09 Ответить
Агент Кремля Зе і придумав, хто ж ще... Не дарма ж Кремля вкладав мільони у обливаня Пороха брудом у 2019 му році "Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му - Цензор.НЕТ 2623
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30.05.2021 17:36 Ответить
"ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" -коли залишили на поталу ворогам сержанта Журавля,хоча і до цього не було надій , попередній коментар: Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською.не більше. Відроджена армія ,захищена мова, створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенкаутих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючиголовою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено ане за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі.
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30.05.2021 18:46 Ответить
армія"бомжей" зупинила армію *****...а чі змогла це б зробити армія коментатора?
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30.05.2021 18:54 Ответить
" Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею- не стрелять" а ви передивіться 95 квартал і зрозумієте
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30.05.2021 21:33 Ответить
Тобто в період 2014-2018 тодішній головнокомандувач перед кожним оголошенням чергового "режиму тиші" дивився 95-й квартал? Я правильно зрозумів?
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31.05.2021 01:57 Ответить
правильно, промахів і в пороха багато, а от ""Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает" це могли придумати тільки "геніалні" кварталівці разом з путлерівцями
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01.06.2021 19:21 Ответить
Багато промахів? Та весь його термін гетьманства - суцільний промах...
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01.06.2021 23:09 Ответить
"Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му - Цензор.НЕТ 396
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31.05.2021 00:26 Ответить
А потом уставшие от войны выбирали великого и гениального стратега с позывным Бубочка
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31.05.2021 12:14 Ответить
Ще й з паханом у Кремлі, не дарма ж він давав корпоративи у Кремлі у свій час)
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01.06.2021 13:46 Ответить
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