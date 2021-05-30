"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году

Литовский волонтер шведского происхождения Йонас Охман был поражен состоянием украинской армии в 2014 году, во время начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это было возле аэропорта Донецка, осенью 2014 года (первый визит на передовую ред.). Вы можете себе представить мое удивление, когда я впервые увидел украинскую армию в 2014 году? Я служил в шведской армии, где мы были обеспечены всем на 110 процентов. В Украине я увидел, простите, "бомжей", у которых советское оружия сочиталось с британской формой, спортивной обувью и гражданскими свитерами. Святой Бог! Я только написал книгу о своей работе в Украине (на литовском языке, название "Донбасский Джаз"), где рассказываю больше об этом, возможно, в будущем я переведу ее на украинский язык", - отметил Йонас Охман.

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По мнению волонтера, на сегодняшний день в украинской армии остается все еще очень много проблем, также у многих военнослужащих не хватает мотивации.

"Это очень сложная и деликатная тема. Я работаю с вашей армией почти ежедневно, преимущественно как сторонник солдат на передовой. Слышу разные точки зрения от солдат: добровольцев, резервистов, контрактников. За это время я встречал большое количество преданных, квалифицированных и очень патриотично настроенных украинцев во всех подразделениях, на всех уровнях управления и в самых разных ситуациях. Я могу сказать, что настоящих бойцов хватает.

Конечно, я также встречался с другими видами солдат и офицеров с меньшим уровнем мотивации, которые далеки от стремления защищать свою страну. Время от времени я имею дело с очень "сложной системой обороны", со всеми ее бюрократическими особенностями. На данный момент ВСУ для меня - это прежде всего армия, находящаяся в состоянии войны, со многими проблемами: тактическими, техническими и политически стратегическими", - говорит Охман.

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Также волонтеру непонятнет "режим перемирия", который действует сегодня на Донбассе, и в результате которого продолжают гибнуть украиснкие воины. "Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "великолепная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею", - отметил Охман.

Йонас Охман является основателем волонтерской организации BLUE/YELLOW которая с 2014 года помогает украинской армии, в частности сбор средств осуществляется в Литве и других странах Европы.

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