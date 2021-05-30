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армия (8412) война (46506) оружие (9371) волонтеры (2541) ВСУ (5122)

"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.

Об этом литовский волонтер шведского происхождения Йонас Охман рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наша поддержка до сих пор нужна армии. Мы воюем вместе с солдатами на передовой. Нас мало интересует то, что происходит в киевских коридорах (мы называем это "резиновым фронтом"). Нашим главным приоритетом является линия фронта и люди, которые воюют. Тот, кто защищает свою страну, должен иметь лучшее оружие и амуницию. Именно для этого должна существовать система, а не наоборот. Каждый солдат, который возвращается домой живым, - это маленькая победа для нас. Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Однако приоритеты власти в другом месте", - отметил волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году

Охман отмечает, что с одной стороны, Украина покупает современные, очень усовершенствованные системы БПЛА у Турции. А с другой - до сих пор не обеспечивает военнослужащих тактическими квадрокоптерами для повседневного тактического уровня.

"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.

Он подчеркнул, что поддержка армии во время войны должна быть приоритетной, но "на самом деле происходит какой-то саботаж".

"Что это: бюрократический идиотизм, какая-то невротическая проблема или что-то более серьезное? Свежий пример. Поскольку ситуация на Востоке становится все более напряженной, мы получаем огромное количество запросов, в том числе - о маскировочных сетках. Такая штука должна быть в армии прежде всего, однако мне рассказывают странные вещи. Если военным выдают маскировочную сетку и она порвалась, сгорела или что-то еще произошло - ребята заплатят штраф - 36 000 (тридцать шесть тысяч) гривен. Это когда мы, волонтеры, можем приобрести маскировочную сетку, коммерчески, примерно за 2 000 гривен, в армии возникают вот такие чудеса. Создается впечатление, что кто-то пытается возложить ответственность за защиту страны на плечи гражданского общества, при этом, запугивая его защитников", - отметил волонтер.

Также читайте: Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ

Также, по словам Охмана, его волонтерская организация время от времени все еще получает запросы на носилки.

"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Беспокойство уже на стратегическом уровне вызывает систематическая неспособность создать долговременную, устойчивую оборонную промышленность, направленную прежде всего на необходимые нужды обороны страны, а затем уже на экспорт. Почему до сих пор не наладили производство боеприпасов стрелкового оружия? Для сравнения, в небольшой Литве сейчас три производителя стрелкового оружия, включая некоторые очень сложные типы.

Мне моментами очень трудно за всем этим наблюдать, а потом я наливаю себе стакан виски и снова начинаю искать помощь ВСУ. Знаете, чем больше я наблюдаю, тем больше считаю, что единственный способ изменить критическое состояние в этом направлении это - пригласить сторонних инвесторов с кардинально другим подходом к вопросам. Кстати, это также может быть использовано, как косвенный способ усиления интеграции в НАТО", - отметил волонтер. 

Йонас Охман является основателем волонтерской организации BLUE/YELLOW которая с 2014 года помогает украинской армии, в частности сбор средств осуществляется в Литве и других странах Европы.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Топ комментарии
+41
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9100
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30.05.2021 15:52
+33
Все лучшее - полиции. Приоритет власти - полицейское государство.
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30.05.2021 15:52
+33
Приоритеты это власти в Омане и на Кипре. Одним словом их приоритет - офшоры.
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30.05.2021 15:55
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Правила форума Совет форумчан
и не трудно догадаться в каком месте "Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9478
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30.05.2021 15:48 Ответить
Сьогодні, 30 травня 2021 року, рівно 18:00 на площі перед Офісом президента Володимира Зеленського (Київ, Банкова, 11) розпочнеться акція протесту під назвою "Покажіть нам справедливість", присвячена судовому переслідуванню громадського активіста, відеоблогера, захисника Одеси від російського вторгнення у 2014 році Сергія Стерненка
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30.05.2021 16:11 Ответить
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 7558
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30.05.2021 15:48 Ответить
Черный ход минздрава - один из приоритетов. Там можно закупиться вакцинами, если кому нужно
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30.05.2021 15:52 Ответить
Все лучшее - полиции. Приоритет власти - полицейское государство.
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30.05.2021 15:52 Ответить
У нашої риби Нелох голова!
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30.05.2021 15:56 Ответить
почитай внимательно о каком периоде времени речь идет
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30.05.2021 16:06 Ответить
О семи годах. Покажите фото формьі ВСУ 2014 и 2019 годов, и напишите, что изменилось в лучшую сторону в обеспечении ВСУ за года правления зеленского.
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30.05.2021 16:21 Ответить
* за 2 года правления зеленского
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30.05.2021 16:22 Ответить
и о каком?
"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Источник: https://censor.net/ru/n3268333
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30.05.2021 16:23 Ответить
не красиво из контекста вырывать...в этом абзаце речь о носилках, и между "...в 2014 году, возможно, в 2015 году" и началом "зеленого периода" еще несколько лет . Не ?
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30.05.2021 16:46 Ответить
это тоже из контекста?
За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.Источник: https://censor.net/ru/n3268333

а это?
Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Источник: https://censor.net/ru/n3268333

или это?
"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.Источник: https://censor.net/ru/n3268333
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30.05.2021 16:59 Ответить
Так это еще при Порошенко началось. Когда увеличили финансирование МВД в четыре раза.
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30.05.2021 16:02 Ответить
Вот мне нравятся такие придурковатые высказывания - И ЧТО?
Какая разница когда началось, правильный вопрос: КОГДА ЗАКОНЧИТЬСЯ?
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30.05.2021 16:10 Ответить
так тогда мвд местами и в боевых действиях принимало участие...и сепаров недобитых воодушевленных ррдлом было навалом в тылушо,надо было военным платить,а им нет?
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30.05.2021 16:25 Ответить
Потому что менты для них всегда были приоритетом .И не семь лет , а все 30 лет
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30.05.2021 18:17 Ответить
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9100
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30.05.2021 15:52 Ответить
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 2907
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30.05.2021 15:58 Ответить
Да уж. Теперь снова вернулась форма -- 100% "синтетика". Я думал мы от нее окончательно избавились еще в 15 году. До сих пор хорошо помню, как летом 14 подобное "стеклянное" дерьмо "плавилось" от южного солнца летом. Не дай Бог в такой попасть в переделку, не форма, а "напалм". Там на фото ниже для сравнения состав рубашки от "барыг"

"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 2722
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30.05.2021 15:53 Ответить
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 1369
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30.05.2021 15:54 Ответить
"на самом деле происходит какой-то саботаж" - так и есть
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30.05.2021 15:53 Ответить
Приоритеты это власти в Омане и на Кипре. Одним словом их приоритет - офшоры.
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30.05.2021 15:55 Ответить
В Омане чисто предательство.
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30.05.2021 16:24 Ответить
Идиотизм или предательство? Зачем Госпогранслужба помогает ФСБ РФ?30 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 1"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 5281Глазам своим не поверил. Госпогранслужба официально заявила, что 28 мая задержала при переходе границы гражданина Украины, который переносил из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) большой груз деталей военного назначения для авиации и радиолокаторов.Читать далее
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30.05.2021 15:57 Ответить
а кто-то думал, что уже все по другому? бардак полный до сих пор. из тарана такой министр как из зеленского верховный ГК!
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30.05.2021 15:57 Ответить
самое лучшее-каломойскому и ахметову.
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30.05.2021 15:59 Ответить
литовцы вообще молодцы. давным давно, сидел иногда я с ними летом в холодке заброшенного тоннеля панеряй, попивая холодную чаю и уже тогда они говорили "по любому нам надо делать делать как в польше делает "солидарность", а хорошо бы вообще и пулемёт на башне Гидеминаса поставить. и как вжарить на октябрские оттуда славянку!" ))
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30.05.2021 16:00 Ответить
Как видит армию зэбильный моносброд:

"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 3983
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30.05.2021 16:02 Ответить
поменялось, стало хуже...хотя зря поклонники Пети *опу рвут, при нам тоже все было далеко не идеально, о чем и свидетельствуют слова Йонаса
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30.05.2021 16:08 Ответить
что-бы генерала обучить енадо лет 20 как минимум. даже большевики использовали царских
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30.05.2021 16:10 Ответить
А не надо учить. У нас куча майоров, подполковников, полковников, которые проявили себя в реальных боевых действиях. Их можно отправить на доучивание за бугор, а затем заменить ими кабинетные генеральские жопы.
Просто все наши президенты и депутаты (включая и гетьмана и клована) - слуги олигархата. А олигархат не хочет сильной армии, потому что это угроза их режиму. Олигархату нужна не армия а "силовики", главная задача которых держать в повиновении страну.
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30.05.2021 16:46 Ответить
бо в один прекрасний день армія може залізною рукою навести, нарешті, у країні лад...як колись у Чилі.
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30.05.2021 16:49 Ответить
Не сможет. Там была каста воинов. А у нас- паркетные генералы/политики за которыми простой солдат никогда не пойдет. Доверия ноль. За Хомчаком который свои войска в котел бросил под Иловацском а сам упетлял? Или за комунякой Тараном?
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30.05.2021 19:59 Ответить
Кривонос?
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30.05.2021 20:03 Ответить
приоритеты власти в другом месте.- Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле мафии Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А дальше: Слуга народа Анна Колисник: "Нужно сваливать из этой страны".
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30.05.2021 16:12 Ответить
Как раз в том месте,которым клован по клавишам рояля стучал.
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30.05.2021 16:22 Ответить
Агга...повернувшись з фронту-а Земля продана -роздерибанена...
А хто ж за це ГАЛАСУВАВ??
ЗЕлюки, ПЕСиголовці та безГолосі, НЄ?
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30.05.2021 16:23 Ответить
Чому я в Америці знаю всю історію із «продажем землі», а ти відверто перекручуєш факти? Ти -ворог.
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30.05.2021 16:35 Ответить
ЩЕ й який!!
Ворог США, Ви хочете сказати??
Мене там краще знають чим Вас..
😁
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30.05.2021 16:38 Ответить
Ще розкажіть як індіанців винищували та про рабство чорношкірих..мериканець, мля..
з КАЦАПетівки якійсь...
😁
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30.05.2021 17:33 Ответить
У вас забрали землю и продали? Сколько у вас ее было?)
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30.05.2021 21:57 Ответить
УКРАЇНА!!
А Вам вашої паРашки засраної замало??
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30.05.2021 22:02 Ответить
Я задал конкретный вопрос, а вы как и любой зебил, сразу тупить начинаете))) Так ГДЕ ваша земля, которую у вас украли и продали? Кадастровый номер участка?) Или это сложный вопрос для "жителя" 9 этажа?)))
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30.05.2021 22:08 Ответить
Истины врагу не открывай
Тайны дураку не доверяй.
Только умственно больной человек обижается, если слышит что-то противоречащее его взглядам.
🤗
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30.05.2021 22:17 Ответить
Какой ожидаемый ответ))) Значит с "9 этажом" я оказался прав))) Я именно тот, чьими правами вы собрались распоряжаться))) И нас таких 7 миллионов) С каждого по гривне... Сколько классных снайперов можно нанять?)
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30.05.2021 22:24 Ответить
Для меня, самое странное, не это, ведь зебилам-избирателям "армия, мова, віра" - всегда были пох. Удивительно то, что когда уже очевидно всем, что ПРОСРАНО ВООБЩЕ ВСЁ - экономика, социальная сфера, борьба с ковидом, коррупцией и олигархатом, цены, тарифы, перспективы гривны, сотрудничество с иностранными партнёрами, обман с зарплатами-пенсиями-борщевыми наборами и субсидиями и т.д... (даже в откровенном популизме для быдла, типа - откажусь от дворцов и кортеджей - тоже *******!) так, вот не смотря на ВСЁ ЭТО бубочка имеет самый высокий рейтинг у нарИда! Даже скотина обижается когда урезают пайку, а зебилы (в основном) довольны...
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30.05.2021 16:25 Ответить
Трудно шота добавить.Может вскукарек от зебилов услышим,хотя врядли,спрятались(
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30.05.2021 16:28 Ответить
Буде воля - буде хліб.
Просрали "армия, мова, віра" - те саме трапилось і з економікою.
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30.05.2021 16:41 Ответить
А у нас есть кто - нибудь за кого голосовать??? А?? Не слышу!!
Это совсем не значит , что я за него. Но там же одно ворьё и мародёры!! Там нет нормальных от слова "совсем". Как пришла банда к власти после развала Союза,так там и осела.Так что ещё долго отрыгивать будем этот развал.
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30.05.2021 20:07 Ответить
Чего? Чего? При совке была не банда? А можно пофамильно?) какие вы прикольные любители халявы и колбасы по 2.20)))
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30.05.2021 22:00 Ответить
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 6926
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30.05.2021 16:29 Ответить
В нас мусорам краще екіпіювання, бо мусора захищають цю владу клептоманів.
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30.05.2021 16:39 Ответить
Завжди!!))
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30.05.2021 16:58 Ответить
так пороха ещё никто не обгадил , продолжай, хотя нет-можешь не продолжать "Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 324
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30.05.2021 17:02 Ответить
7-5=2 года просрано Косовородькой, но зебилы арифметики не обучены, им бы шершавым языком бубочке приятное сделать 😄
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30.05.2021 22:27 Ответить
Виступ кримнашиста в Одесі. Як мільярдер з РФ возить до нас інших росіян та "забороняє" українську
https://www.youtube.com/watch?v=_qoUvm0LLck
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30.05.2021 17:06 Ответить
бо у нас все ділять на два. Дві націїї-одні укранці, а другі називають себе українцями) це більше стосується так званих слуг. Одні їдуть на заробітки а ті що при владі є заробітчанами в Україні( це ті що на словах а не на ділі є українцями) і з першими їм не одній дорозі йти. Для них не така Конституція не такі закони , не такі суди. Вони не знають ціну хліба, не ходять в магазин. В них все по іншому і в них зовсім інше життя
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30.05.2021 17:21 Ответить
За семь лет не налажено производство ни снарядов, ни патронов. Масксети дети вяжут. Про носилки это просто стыд.
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30.05.2021 18:35 Ответить
"Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9239
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30.05.2021 21:23 Ответить
Зато у Ленки лучшие в мире вьетнамки на приёме ( как бы) у шейхов Омана.
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30.05.2021 19:02 Ответить
В Україні давно немає чесних виборів. Не вірте пропаганді. От білоруси засумнівались у 80% луки, а українці мабуть ще не доросли до цього. Різниця лише у колоді карт
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30.05.2021 22:31 Ответить
Ти щиро вважаєш, що за бариги були сфальсифіковані вибори, на яких обрали блазня?
Хто ж їх сфальсифікував? По факту тоді було очевидно, що нарід тотально проти бариги голосує за блазня.
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31.05.2021 05:12 Ответить
звичайно вважаю. Явка була мізерна, а не 65% як у 2014р. Українське виборче законодавство "заточене" під фальсифікації, починаючи з реєстрації кандидатів (для тих, хто має багато грошей) закінчуючи підрахунком результатів (рахуюють лише свої закрито, а мали б піблучно). Навіть протоколи дільничних комісій не відповідають оголошеним даним. Два і більше тижнів після завершення голосування можна лише фальсифікувати, а не рахувати.
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31.05.2021 13:53 Ответить
Не треба цих казок. Я сам ніколи не голосував та не підтримував ні баригу, ні блазня, але я на власні очі бачив, як кошерний коротун в одні ворота переграв кошерного баригу. По усій Україні люди масово голосували за блазня. Це безперечний факт.
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02.06.2021 06:28 Ответить
А типу у комісіях та ЦВК людей блазня було більше, ніж людей бариги?
Стосовно кількості голосувавших, то у другому турі майже завжди менше людей. Хочу нагадати, що у 2014 році барига переміг вже у першому турі.
Я вважаю, що їм обом місце на смітнику історії, але треба бути геть впоротим, щоб намагатися довести, мовляв, блазень переміг через фальсифікації.
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02.06.2021 06:34 Ответить
https://censor.net/ru/news/3227456/syumar_obnarujila_podkup_i_falsifikatsii_na_vyborah_v_borschagovskoyi_oto_na_kievschine_protiv_nee_primenili/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74923228
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31.05.2021 13:58 Ответить
Та це усе дрібні випадки, які суттєво не вплинули на загальний результат. У 2019 році у другому турі була прірва між переможцем та програвшим.
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02.06.2021 06:38 Ответить
Не позорте славне прізвище Хмара, у вас логіка функціонера команди біглого януковича.
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03.06.2021 00:58 Ответить
У мене саме логіка та факти, а у вас марення.
На Яника та його бандюків я щиро клав.
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03.06.2021 01:23 Ответить
Нічого не зрозумів. А хто це ще порівняно недавно розпатякував, що в нас "найсильніша... ой, ні... входить в "десятку" та інше бла-бла-бла"? Невже той миролюбний і послідовний, що зараз полуниці тягає з піар метою? Може треба було без піар мети, хоч один патронний завод збудувати за п'ять років ?
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30.05.2021 20:03 Ответить
" Сторонних инвесторов" надо приглашать не только на армию, но и на ВСЮ систему государственного управления. На все министерства и на должность премьера. На весь Верховный суд. И почая, прочая....
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30.05.2021 21:06 Ответить
Конечно каждый солдат должен иметь лучшее оружие и аммуницию. Каждый пенсионер должен иметь лучшую пенсию, каждый работающий лучшую зарплату, молодежь бесплатное образование, больные лучшее бесплатное лечение. Никто с этим не спорит, только вот где на все это взять деньги в нищей, разворованной стране?
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30.05.2021 21:12 Ответить
Країна наша багата.
Тому й преться до корита усяка наволоч, щоб цупити.
Століттями цуплять, а все одно щось є.
Так що багата у нас країна.
А от що розкрадена, то таки так.
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31.05.2021 10:10 Ответить
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
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30.05.2021 22:32 Ответить
зато сбу приоделись и шлюх кошмарят
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30.05.2021 23:50 Ответить
 
 