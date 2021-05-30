"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман

За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.

Об этом литовский волонтер шведского происхождения Йонас Охман рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наша поддержка до сих пор нужна армии. Мы воюем вместе с солдатами на передовой. Нас мало интересует то, что происходит в киевских коридорах (мы называем это "резиновым фронтом"). Нашим главным приоритетом является линия фронта и люди, которые воюют. Тот, кто защищает свою страну, должен иметь лучшее оружие и амуницию. Именно для этого должна существовать система, а не наоборот. Каждый солдат, который возвращается домой живым, - это маленькая победа для нас. Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Однако приоритеты власти в другом месте", - отметил волонтер.

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Охман отмечает, что с одной стороны, Украина покупает современные, очень усовершенствованные системы БПЛА у Турции. А с другой - до сих пор не обеспечивает военнослужащих тактическими квадрокоптерами для повседневного тактического уровня.

"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.

Он подчеркнул, что поддержка армии во время войны должна быть приоритетной, но "на самом деле происходит какой-то саботаж".

"Что это: бюрократический идиотизм, какая-то невротическая проблема или что-то более серьезное? Свежий пример. Поскольку ситуация на Востоке становится все более напряженной, мы получаем огромное количество запросов, в том числе - о маскировочных сетках. Такая штука должна быть в армии прежде всего, однако мне рассказывают странные вещи. Если военным выдают маскировочную сетку и она порвалась, сгорела или что-то еще произошло - ребята заплатят штраф - 36 000 (тридцать шесть тысяч) гривен. Это когда мы, волонтеры, можем приобрести маскировочную сетку, коммерчески, примерно за 2 000 гривен, в армии возникают вот такие чудеса. Создается впечатление, что кто-то пытается возложить ответственность за защиту страны на плечи гражданского общества, при этом, запугивая его защитников", - отметил волонтер.

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Также, по словам Охмана, его волонтерская организация время от времени все еще получает запросы на носилки.

"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Беспокойство уже на стратегическом уровне вызывает систематическая неспособность создать долговременную, устойчивую оборонную промышленность, направленную прежде всего на необходимые нужды обороны страны, а затем уже на экспорт. Почему до сих пор не наладили производство боеприпасов стрелкового оружия? Для сравнения, в небольшой Литве сейчас три производителя стрелкового оружия, включая некоторые очень сложные типы.

Мне моментами очень трудно за всем этим наблюдать, а потом я наливаю себе стакан виски и снова начинаю искать помощь ВСУ. Знаете, чем больше я наблюдаю, тем больше считаю, что единственный способ изменить критическое состояние в этом направлении это - пригласить сторонних инвесторов с кардинально другим подходом к вопросам. Кстати, это также может быть использовано, как косвенный способ усиления интеграции в НАТО", - отметил волонтер.

Йонас Охман является основателем волонтерской организации BLUE/YELLOW которая с 2014 года помогает украинской армии, в частности сбор средств осуществляется в Литве и других странах Европы.

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