"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.
Об этом литовский волонтер шведского происхождения Йонас Охман рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Наша поддержка до сих пор нужна армии. Мы воюем вместе с солдатами на передовой. Нас мало интересует то, что происходит в киевских коридорах (мы называем это "резиновым фронтом"). Нашим главным приоритетом является линия фронта и люди, которые воюют. Тот, кто защищает свою страну, должен иметь лучшее оружие и амуницию. Именно для этого должна существовать система, а не наоборот. Каждый солдат, который возвращается домой живым, - это маленькая победа для нас. Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Однако приоритеты власти в другом месте", - отметил волонтер.
Охман отмечает, что с одной стороны, Украина покупает современные, очень усовершенствованные системы БПЛА у Турции. А с другой - до сих пор не обеспечивает военнослужащих тактическими квадрокоптерами для повседневного тактического уровня.
"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.
Он подчеркнул, что поддержка армии во время войны должна быть приоритетной, но "на самом деле происходит какой-то саботаж".
"Что это: бюрократический идиотизм, какая-то невротическая проблема или что-то более серьезное? Свежий пример. Поскольку ситуация на Востоке становится все более напряженной, мы получаем огромное количество запросов, в том числе - о маскировочных сетках. Такая штука должна быть в армии прежде всего, однако мне рассказывают странные вещи. Если военным выдают маскировочную сетку и она порвалась, сгорела или что-то еще произошло - ребята заплатят штраф - 36 000 (тридцать шесть тысяч) гривен. Это когда мы, волонтеры, можем приобрести маскировочную сетку, коммерчески, примерно за 2 000 гривен, в армии возникают вот такие чудеса. Создается впечатление, что кто-то пытается возложить ответственность за защиту страны на плечи гражданского общества, при этом, запугивая его защитников", - отметил волонтер.
Также, по словам Охмана, его волонтерская организация время от времени все еще получает запросы на носилки.
"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Беспокойство уже на стратегическом уровне вызывает систематическая неспособность создать долговременную, устойчивую оборонную промышленность, направленную прежде всего на необходимые нужды обороны страны, а затем уже на экспорт. Почему до сих пор не наладили производство боеприпасов стрелкового оружия? Для сравнения, в небольшой Литве сейчас три производителя стрелкового оружия, включая некоторые очень сложные типы.
Мне моментами очень трудно за всем этим наблюдать, а потом я наливаю себе стакан виски и снова начинаю искать помощь ВСУ. Знаете, чем больше я наблюдаю, тем больше считаю, что единственный способ изменить критическое состояние в этом направлении это - пригласить сторонних инвесторов с кардинально другим подходом к вопросам. Кстати, это также может быть использовано, как косвенный способ усиления интеграции в НАТО", - отметил волонтер.
Йонас Охман является основателем волонтерской организации BLUE/YELLOW которая с 2014 года помогает украинской армии, в частности сбор средств осуществляется в Литве и других странах Европы.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
Пожалуйста, подождите...
"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Источник: https://censor.net/ru/n3268333
За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.Источник: https://censor.net/ru/n3268333
а это?
Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Источник: https://censor.net/ru/n3268333
или это?
"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.Источник: https://censor.net/ru/n3268333
Какая разница когда началось, правильный вопрос: КОГДА ЗАКОНЧИТЬСЯ?
Просто все наши президенты и депутаты (включая и гетьмана и клована) - слуги олигархата. А олигархат не хочет сильной армии, потому что это угроза их режиму. Олигархату нужна не армия а "силовики", главная задача которых держать в повиновении страну.
А хто ж за це ГАЛАСУВАВ??
ЗЕлюки, ПЕСиголовці та безГолосі, НЄ?
Ворог США, Ви хочете сказати??
Мене там краще знають чим Вас..
😁
з КАЦАПетівки якійсь...
😁
А Вам вашої паРашки засраної замало??
Тайны дураку не доверяй.
Только умственно больной человек обижается, если слышит что-то противоречащее его взглядам.
🤗
Просрали "армия, мова, віра" - те саме трапилось і з економікою.
Это совсем не значит , что я за него. Но там же одно ворьё и мародёры!! Там нет нормальных от слова "совсем". Как пришла банда к власти после развала Союза,так там и осела.Так что ещё долго отрыгивать будем этот развал.
https://www.youtube.com/watch?v=_qoUvm0LLck
Хто ж їх сфальсифікував? По факту тоді було очевидно, що нарід тотально проти бариги голосує за блазня.
Стосовно кількості голосувавших, то у другому турі майже завжди менше людей. Хочу нагадати, що у 2014 році барига переміг вже у першому турі.
Я вважаю, що їм обом місце на смітнику історії, але треба бути геть впоротим, щоб намагатися довести, мовляв, блазень переміг через фальсифікації.
На Яника та його бандюків я щиро клав.
Тому й преться до корита усяка наволоч, щоб цупити.
Століттями цуплять, а все одно щось є.
Так що багата у нас країна.
А от що розкрадена, то таки так.