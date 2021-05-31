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Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммите ЕС-США готовится подписание совместного документа, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский союз направил президенту США Джо Байдену проект совместного заявления саммита ЕС – США.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом, ссылаясь на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 мая.
"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность", – цитирует агентство документ.
По данным Bloomberg, в проекте заявления также идет речь о планах "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей" в контексте отношений с Китаем.
Общие ценности и интересы США и ЕС помогут справиться с "беспрецедентными глобальными вызовами", сказано в документе.
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+14 denis robb
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выражать глубокую
ОЗАБОЧЕННОСТЬ
войнами убийствами отравлениями
но при этом продолжим с )(уйлом ручкаться и торговать
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ОЧень занимательная книжеча.
буржуйкацап
если за такое отвалил Кабаевой 12,5 млн $
а то - "глибока стурбованість", мля!
Хоч, паРашка розвалиться а труба залишиться...
А там вже все знову по-новому...
От така фігня, малята...
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А ЭТУ электроэнергию откуда брать, дядя? От Солнца и ветра не насосёшся. Гидро в Европе нет. Осталось только две - атом и ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. А тепловые на чём? НА ГАЗЕ, НЕФТИ И УГЛЕ. Вот и приехали.
ЇйБо, треба буде подивитися на ці істерики
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