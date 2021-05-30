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Российские террористы дважды открывали огонь с начала суток 30 мая, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские террористы дважды открывали огонь с начала суток 30 мая, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 30 мая, российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из запрещенных минскими договоренностями типов вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня".

В штабе ООС уточнили, что неподалеку от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

"В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - добавили в штабе ООС.

Также читайте: За минувшие сутки нет потерь, 6 нарушений режима тишины. Российские оккупанты стреляли из минометов 120-го калибра и ПТРК вблизи Новозвановки, - ООС
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Смерть російським катам на украінській землі !!
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30.05.2021 17:53 Ответить
***
Российские террористы дважды открывали огонь с начала суток 30 мая, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4034

..щоб лани широкополі...і Дніпро і кручі...
стали вам поперек горла, москалі *****
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30.05.2021 17:58 Ответить
Горіть у пеклі russische schweine!
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30.05.2021 18:01 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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31.05.2021 08:20 Ответить
 
 