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На редактора белорусского издания "Hrodna.Life" Шоту завели административное дело (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси задержали, а потом отпустили до суда главного редактора издания "Hrodna.Life" Алексея Шоту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.

По словам бывшей жены журналиста и очевидцев, силовики приехали к его дому на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину. Сейчас Шота находится в Ленинском райотделе Гродно, передает телеканал "Белсат".

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В его доме проводят обыск и изымают оргтехнику для дальнейшего направления на экспертизы.

Милиция Гродно сообщила, что журналиста задержали за размещение информации "экстремистского" характера.

"Во время мониторинга сетей Интернет-сотрудники Ленинского РОВД Гродно обнаружили факт размещения сайтом Hrodna.life, информации признанной в установленном порядке экстремистской", - говорится в сообщении.

На редактора белорусского издания Hrodna.Life Шоту завели административное дело 01

Позже издание "Белсат" сообщило, что Шоту отпустили до заседания суда. При обыске у него изъяли ноутбук, телефон, три жестких диска и бело-красно-белый зонт.

"Настроение боевое, несмотря на то, что в милиции у меня уже забрали шнурки из обуви. Но в определенный момент планы, видимо, изменились, и меня выпустили на свободу", - сказал Шота.

В отношении Шоты возбуждено новое административное дело за распространение экстремистских материалов.
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Топ комментарии
+30
так би і у нас було, якби яника не дотисли...
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30.05.2021 18:14
+14
Клоун нестримно заздрить можливостям батьки.
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30.05.2021 18:14
+9
Що тут дивного? Цензор прост констатуж, щ відбувається з незалежними ЗМІ у випадку узурпації всіх гілок влади однією собою. Зєлжнскій узурпував вже виконавчу (ОП, Кабмін), законодавчу (моноьільшвсть у Раді) і майже всю судову (крім ВС). Зараз підминає четверту (ЗМІ), для чого готує так званий закон про олігархів. Так щ все правильно Цензор робить.
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30.05.2021 18:28
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Правила форума Совет форумчан
так би і у нас було, якби яника не дотисли...
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30.05.2021 18:14 Ответить
І не кажіть...
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30.05.2021 18:19 Ответить
так були домовленості про дострокові президентські вибори восени...наче компроміс.
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30.05.2021 18:22 Ответить
Не з тими Яник домовлявся, як виявилося.
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30.05.2021 18:32 Ответить
не врахували думку народу - система дала збій.
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30.05.2021 18:34 Ответить
Хто саме "не врахували"?
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30.05.2021 18:35 Ответить
хам і група переговорників від імені Майдану.
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30.05.2021 18:41 Ответить
Ви дійсно вірите в те, що Овоч втік від народу?
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30.05.2021 18:58 Ответить
так
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30.05.2021 19:00 Ответить
ua Палєо Мустьє

блажен хто вірує...
30.05.2021 18:58
ОтветитьБольше не нравится 1
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30.05.2021 19:02 Ответить
то пошатніть мою наївну віру
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30.05.2021 19:04 Ответить
Нашо воно мені?
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30.05.2021 19:06 Ответить
дійсно
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30.05.2021 19:08 Ответить
та кому ти нафіг треба, окупант брехливий? Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8261
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30.05.2021 20:08 Ответить
Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 2571
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30.05.2021 20:11 Ответить
ПНХ, ЗЕбіл Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 6146 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8746 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8746
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30.05.2021 20:15 Ответить
а насаджування на бутилку хіба ще не пошатнуло твою наївну віру? Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 5225
янык съ.бался четко по команде *********, сразу после начала операции по захвату Крыма.
и в рашку его вывезли кацапские офицеры, о чем он неоднократно заявлял публично Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4256
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30.05.2021 21:09 Ответить
свої еротичні фантазії залиште для когось іншого...
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30.05.2021 21:20 Ответить
Мра-а-ак,дуже вже нагадує нинішня Білорусія Германію 1933-45 р.р.і СРСР 1937-53 років,коли за необережне слово можна було "загриміти" на каторгу на довгі-довгі роки,або взагалі:- ахтунг,фоєр!
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30.05.2021 19:48 Ответить
Чекай, Зеленський ще всіх нас здивує.
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30.05.2021 20:08 Ответить
диктаторська жилка у ньому безсумнівно є. подивимось
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30.05.2021 20:12 Ответить
у них там целый клуб потомков НКВД-истов Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 694 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4979
у Шефиров дедушка красный комиссар, у вовочки дед расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 694 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4979
кому еще кремляди могут доверить развал Украины как не потомкам кадровых мерзавцев?
отец Яныка - полицай у нацистов, отец и дядя Мервечука - полицаи у нацистов (папа лично оформлял угоняемых в рабство в Германию украинцев) Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 694 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4979
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30.05.2021 21:14 Ответить
Клоун нестримно заздрить можливостям батьки.
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30.05.2021 18:14 Ответить
Дивний у вас висновок з публікації Цензора.
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30.05.2021 18:18 Ответить
Що тут дивного? Цензор прост констатуж, щ відбувається з незалежними ЗМІ у випадку узурпації всіх гілок влади однією собою. Зєлжнскій узурпував вже виконавчу (ОП, Кабмін), законодавчу (моноьільшвсть у Раді) і майже всю судову (крім ВС). Зараз підминає четверту (ЗМІ), для чого готує так званий закон про олігархів. Так щ все правильно Цензор робить.
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30.05.2021 18:28 Ответить
Ойфсьо!)))
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30.05.2021 18:32 Ответить
"незалежними ЗМІ" - хотелось бы поподробнее от кого они независимые? )) И если можно хоть один пример независимых СМИ ))
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30.05.2021 19:14 Ответить
Від влади. Від влади незалежні. А отже влада буде змінюватися. На відміну від Білорусі, чи кацваюпвх, де ЗМІ працюють на владу і влада вже приросла до крісел.
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31.05.2021 00:37 Ответить
Ну, так а примерчик независимых можно?
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31.05.2021 08:13 Ответить
Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) - Цензор.НЕТ 874
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30.05.2021 21:36 Ответить
"Иди и смотри" 2
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30.05.2021 23:37 Ответить
Щодня він показує, як ненавидить українців та знущається з них.
Почитайте лише проект Закону України " Про медіа" завдяки якому бажає загнати усіх непокірних журналістів у стойло. Клоун спить і бачить коли Україна буде настільки слабка аби українці самі просили його підписати з ****** мирний договір про повернення до срср-2.0.
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30.05.2021 18:35 Ответить
)))
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30.05.2021 18:35 Ответить
Не путай презерватив с хером...хотя батька когда то писался с большой буквы (это признавала даже оппозиция) а теперь это презерватив *****...Зеленский это просто марионетка на нитках
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30.05.2021 18:32 Ответить
Після того, що з білоруським тараканом сталось, думаю що клоун тричі перехрестився (якщо євреї христяться), що не вчинив із журналістами так, як йому радили куратори з Москви. Ну а за Антоненка і волонтерів з добровольцями буде відповідати.
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30.05.2021 21:59 Ответить
кого кирова же они замочат, чтобы уже бес прикрас ввести, как суды тройками, так и закон о "трёх бульбах", с законностью расстрела от 14 лет?
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30.05.2021 18:15 Ответить
Здається, Лука вирішив обігнати московитів на шляху до КНДР v. 2.0...
Хоча чого це я? "Лука вирішив"... Щось погарячкував...
А от в те, що кремляді вирішили протестувати свої наступні ходи в путлєрєвській багатоходівці і подивитися на наслідки, я більше віри маю
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30.05.2021 18:21 Ответить
бульбаши окацапливаются, сливаясь с парашей,
лука даже на бульбашском не говорит...
попытка не потерять лицо нации была зимой,
но бульбаши предпочли обойтись цветочками...
аминь
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30.05.2021 18:27 Ответить
Там Майдан не получится, танками разгонят как китайцы
Поздно уже
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30.05.2021 18:45 Ответить
йой!..и этот тоже австрийский генштаб создал?!.. Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 7737
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30.05.2021 19:39 Ответить
они уже давно белокацапы Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 1660 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8272
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30.05.2021 21:17 Ответить
когда Лука сдохнет, из мальчика Коленки сделают чучело на Масленницу, и с хороводами сожгут..
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30.05.2021 18:28 Ответить
Никто его не сожжет, ему подарят цветы и простят
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30.05.2021 18:47 Ответить
Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 6407
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30.05.2021 18:30 Ответить
"Для восстановления инфраструктуры оккупированной сейчас части Донбасса после возвращения ее под контроль Украины будет создано специальное государственное агентство и фонд."
Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов."Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов - создаётся фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры"- МЫ СПАСЕНЫ!
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30.05.2021 18:34 Ответить
Беларусь Лукашенко методично превращает в концлагерь, где нет свободы слова , свободы передвижения , свободы собрания. Все белорусы с цензора тоже исчезли, может, уже им и интернет этот урод перерезал
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30.05.2021 18:38 Ответить
не смогли завершить революцию, скинуть таракана..... вот вам контрреволюция.....
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30.05.2021 18:42 Ответить
Лукашенко играет на грани фола и идёт ва-банк . Не все так радужно у него, вернее, все плохо. Осталась только одна дорога для него - сдать Беларусь путлеру, став губернатором 'нового района рф ' . Все это будет по новой гибридной схеме 'добровольно'
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30.05.2021 18:53 Ответить
при этой не радужности он сможет просуществовать на правах рамзанакадырова до своей кончины, кремль это устроит.....
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30.05.2021 18:58 Ответить
К сожалению, вы правы.
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30.05.2021 19:01 Ответить
дебилы конченные как и кацапы разницы не вижу у них все у кого другое мнение называют экстремистами
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30.05.2021 18:49 Ответить
а вы случаем не знаете..как живут люди в Северной Корее??
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30.05.2021 19:02 Ответить
Люди там не живуть.
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30.05.2021 19:05 Ответить
А бульбашам пох...
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30.05.2021 18:58 Ответить
Привыкнут. Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 5058
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30.05.2021 19:11 Ответить
З чым і віншую сяброў. Што пасеялі то і пажынаць. Цяпер можите гуляць у таталізатар "ХТО НАСТУПНЫ". А наступным можа быць любы з вас. Нават мой знаёмы па цэнзара Мойша. Дарэчы, а дзе ж ён, палымяны змагар з дыктатурай Лукі? Будуе барыкады ў цэнтры Мінска ці ў партызаны падаўся?
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30.05.2021 19:11 Ответить
Нет, зарабатывает гонорары за каждого сданного КГБ Протасевича
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30.05.2021 19:33 Ответить
да...как нам УКРАИНЦАМ повезло...шо мы успели убежать от маскалей НКВД КГБ и прочей срани...Ведь если вспомнить ссср---ЭТО МЕХАНИЗМ порабощения одних другими..Это когда половина населения. сидит в МАГАДАНЕ и бесплатно работает на другую половину населения......Из етого вывод---мне больше нравится ЕВРОПА с их капитализмом.
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30.05.2021 21:07 Ответить
Если бы Парасюк не вышел на сцену и не возмутится договорняком Янека , представителей Майдана и министрами Германии и Франции о досидке Янека до выборов, то свободной Украины сейчас бы не было , бо Янек за год уничтожил бы всех опозиционеров, как это сейчас делает лука
Остаётся догадываться , кто подбросил идею европейцам таким образом успокоить украинцев. ( ****) и кто подбросил бульбашам идею мирных протестов ( ****)
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30.05.2021 23:57 Ответить
Шотут непонятно, лукашило специально творит беспредел, чтобы слиться с ********** и сохранить власть. Народ Беларуси проявил импотенцию и будет раздавлен.
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30.05.2021 19:33 Ответить
Я тоже об этом писал, но мне тут один припадочный угрожал что "белорусские патриоты" вместе с лукой не хотят в рашку и голову оторвут за мои слова))) А на мои слова, что с ареста Протасевича началась зачистка информпространства и консервация тоталитарного слияния с рашкой другой припадочный уверял, что Протасевич "мелкая сошка" и это "просто так"....

В общем, очевидно, что я был прав.
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30.05.2021 20:26 Ответить
да....зта дура тихановская.....подняла народ и бросила в аду.
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30.05.2021 21:08 Ответить
Бросила? А что ей надо было делать?
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30.05.2021 21:22 Ответить
надо было если что то начинать.....то по взрослому.....ОТРЯДЫ НАРОДА САМООБОРОНЫ.. а не в куклы играть...Ведь она знала...ЧТО ПУТИН УЖЕ ПРИШЕЛ НАВСЕГДА.....он уже БЕЛАРУСЬ ПЕРЕИМЕНОВАЛ В БЕЛАРУССЬ
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30.05.2021 21:31 Ответить
Перед президентськими виборами у Білорусі один журналіст на радіо "НВ" в Києві розказував українцям, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусь швидше вступить у Євросоюз ніж Україна. Він до цих пір веде на "НВ" якусь програму.
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30.05.2021 22:08 Ответить
Все може бути. Може він і не помилився. Деколи і дохла конячка добігає до фінішу швидше фаворитів.
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30.05.2021 23:17 Ответить
Из оперы по произведению М. Горького "Мать": "Павел Власов! Мать твою...арестовали"
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30.05.2021 19:38 Ответить
Он тоже с цветами хороводы водил?
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30.05.2021 20:57 Ответить
Это потому, что не было у них своего "УПА" или "лесных братьев". Нет традиции драться за свою гиднисть.
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30.05.2021 21:55 Ответить
Білоруси не бились за свою землю. Щойно ворог наближався, вони брали свої пожитки та худобу і ховались в лісах. Навколо болота, білоруси знали стежки, а коли ворог за ними гнався, то тонув у болотах.
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30.05.2021 22:13 Ответить
Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) - Цензор.НЕТ 4708 Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) - Цензор.НЕТ 5237
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30.05.2021 22:18 Ответить
во ўсе цяжкія (с)
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30.05.2021 22:58 Ответить
сэсэсэр-2 оформляется. Главное нам туда не соваться.
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30.05.2021 23:47 Ответить
 
 