На редактора белорусского издания "Hrodna.Life" Шоту завели административное дело (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси задержали, а потом отпустили до суда главного редактора издания "Hrodna.Life" Алексея Шоту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.
По словам бывшей жены журналиста и очевидцев, силовики приехали к его дому на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину. Сейчас Шота находится в Ленинском райотделе Гродно, передает телеканал "Белсат".
В его доме проводят обыск и изымают оргтехнику для дальнейшего направления на экспертизы.
Милиция Гродно сообщила, что журналиста задержали за размещение информации "экстремистского" характера.
"Во время мониторинга сетей Интернет-сотрудники Ленинского РОВД Гродно обнаружили факт размещения сайтом Hrodna.life, информации признанной в установленном порядке экстремистской", - говорится в сообщении.
Позже издание "Белсат" сообщило, что Шоту отпустили до заседания суда. При обыске у него изъяли ноутбук, телефон, три жестких диска и бело-красно-белый зонт.
"Настроение боевое, несмотря на то, что в милиции у меня уже забрали шнурки из обуви. Но в определенный момент планы, видимо, изменились, и меня выпустили на свободу", - сказал Шота.
В отношении Шоты возбуждено новое административное дело за распространение экстремистских материалов.
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блажен хто вірує...
30.05.2021 18:58
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янык съ.бался четко по команде *********, сразу после начала операции по захвату Крыма.
и в рашку его вывезли кацапские офицеры, о чем он неоднократно заявлял публично
у Шефиров дедушка красный комиссар, у вовочки дед расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу
кому еще кремляди могут доверить развал Украины как не потомкам кадровых мерзавцев?
отец Яныка - полицай у нацистов, отец и дядя Мервечука - полицаи у нацистов (папа лично оформлял угоняемых в рабство в Германию украинцев)
Почитайте лише проект Закону України " Про медіа" завдяки якому бажає загнати усіх непокірних журналістів у стойло. Клоун спить і бачить коли Україна буде настільки слабка аби українці самі просили його підписати з ****** мирний договір про повернення до срср-2.0.
Хоча чого це я? "Лука вирішив"... Щось погарячкував...
А от в те, що кремляді вирішили протестувати свої наступні ходи в путлєрєвській багатоходівці і подивитися на наслідки, я більше віри маю
лука даже на бульбашском не говорит...
попытка не потерять лицо нации была зимой,
но бульбаши предпочли обойтись цветочками...
аминь
Поздно уже
Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов."Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов - создаётся фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры"- МЫ СПАСЕНЫ!
Остаётся догадываться , кто подбросил идею европейцам таким образом успокоить украинцев. ( ****) и кто подбросил бульбашам идею мирных протестов ( ****)
В общем, очевидно, что я был прав.