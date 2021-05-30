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альпинист (74) Турция (3229)

Сорвалась с отвесной скалы высотой 100-150 метров, - брат погибшей в Турции альпинистки Кривошеи сообщил подробности ее гибели

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Сорвалась с отвесной скалы высотой 100-150 метров, - брат погибшей в Турции альпинистки Кривошеи сообщил подробности ее гибели

Украинская альпинистка, тело которой после длительных поисков нашли в ущелье в горах Анталии, скорее всего сбилась с пути после покорения вершины и сорвалась со скалы высотой 100-150 метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте брата погибшей Вячеслава Кривошеи на странице "Поиск Яны Кривошеи" в Фейсбуке, которую он создал ранее.

"Полиция нашла тело Яны (телефон был при ней), оно было в ущелье, которую не было видно спасателям, и дроны не могли туда пролететь. Вчера военный самолет с хорошей оптикой обследовал определенный участок горы, и в результате ее заметили и сняли оттуда", - сообщил брат Яны Кривошеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей почти месяц назад. ФОТО

По версии участников операции по поиску Яны после восхождения она сбилась с маршрута и вышла на "ложное ребро" горы, позже она это поняла и решила не возвращаться на вершину, а идти в сторону "правильного ребра".

"В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, или покатилась на сипучке к обрыву, или - подошла, чтобы посмотреть очень близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в ущелье, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрона, который не может подлететь достаточно близко (так он теряет управление через ребро, которое закрывает ущелье), чтобы на изображении было видно человека ", - пишет Вячеслав Кривошея.

Он предусматривает, что смерть наступила мгновенно, так как стена, с которой альпинистка сорвалась, примерно 100-150 м.

Брат погибшей выразил благодарность турецким жандармам и полиции, спасательным бригадам, ассоциации спелеологов Турции, добровольцам, консулу Украины в Анталии, турецким и украинским СМИ, всем, кто помогал и предлагал свою помощь.

Читайте также: В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки, консулы держат это дело на особом контроле, - МИД
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Топ комментарии
+12
Вполне правдоподобно. Жаль алпинистку Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3744
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30.05.2021 19:27
+7
Нехай земля буде пухом! Ніколи не міг зрозуміти для чого люди ставлять на карту усе включно зі здоров'ям батьків, майбутнім дітей, та їх власним здоров'ям якщо вони залишаться каліками. На низу достатньо можливостей для фізичної активності.
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30.05.2021 20:06
+6
Чого вона лазила сама по незнайомій місцевості у чужій країні...
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30.05.2021 20:12
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Вполне правдоподобно. Жаль алпинистку Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3744
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30.05.2021 19:27 Ответить
А возле Одессы турок свалился с ветряка во время монтажа и остался жив. Высота с которой он упал 110 метров.
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30.05.2021 19:30 Ответить
Видать мягко приземлился, а эта бедная упала на камни, так что, никакого шанса выжить у неё не было. Царство небесное, соболезнование родным и близким.
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30.05.2021 20:11 Ответить
Тут важно что никто не смог к ней прийти на помощь. В горах, если один, даже не смертельная травма может быть фатальной, ночи там холодные а днём бывает жарко, мучает жажда, вода может быть не далеко, но с травмой до неё не всегда доберёшься... Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3905
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31.05.2021 00:58 Ответить
Нехай земля буде пухом! Ніколи не міг зрозуміти для чого люди ставлять на карту усе включно зі здоров'ям батьків, майбутнім дітей, та їх власним здоров'ям якщо вони залишаться каліками. На низу достатньо можливостей для фізичної активності.
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30.05.2021 20:06 Ответить
Чого вона лазила сама по незнайомій місцевості у чужій країні...
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30.05.2021 20:12 Ответить
А где у нас лазить ...если нету ледника и вершин выше 3км...
Я например всю жизнь мечтал побывать в Андах...подняться через все климатические пояса...
Только вот если бы кто-то таньга маньга дал...при совке на шару не успел, а буржуи ограбили и не дают заработать...чтобы вы повыздыхали багатии поубивались и потопились в своих поездках когда вы простым трудящимся не платите...
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30.05.2021 20:25 Ответить
Як завжди))) багатії винні))) треба усе поділити навпіл))) шаріков не виліковний...))
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30.05.2021 20:28 Ответить
А ты из тех кто зарплату не платит и откаты береш манегер поганый
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30.05.2021 20:31 Ответить
Заткай свого смердячього писка помилка пафєсора Прєображенскага...
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30.05.2021 20:33 Ответить
Значит ты такой и есть... смотри шоб не дали подсрачника и на 6000 зарплаты не улетел...и в Польшу не пустили по короне....
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30.05.2021 20:49 Ответить
Ты как с совка только.
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30.05.2021 21:52 Ответить
Скорее "полезный идиот".
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30.05.2021 21:57 Ответить
Sovkodrocher detected
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30.05.2021 21:49 Ответить
Вам жизнь спасли. Буржуи.
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30.05.2021 22:43 Ответить
Шукала пригоди на дупу собі і тим що її шукали...
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30.05.2021 20:26 Ответить
Интересно , за чий кошт ее искали?
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30.05.2021 22:52 Ответить
Медам , то "сама" є "соло" називається .
Рейнхольд Меснер таких "соло" зробив більше 50 . Причому , усі осьмитисячники Тібету .
До речі , він з Італії , він не шерп й теж для його Тібет не був "знайомим місцем" .

По знайомим місцям ходять "сніданки туристів" , а альпіністи ходять в чужих країнах й по незнайомих місцям !
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30.05.2021 22:15 Ответить
Царство небесне....
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30.05.2021 20:13 Ответить
Навіщо нам новини про долю шукачів пригод на свою дупу...
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30.05.2021 20:31 Ответить
Не хватает людям экстрима в жизни Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 7825
Но тут хоть по своей вине и без сопутствующих жертв.
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30.05.2021 21:24 Ответить
Та пусть ходят к стоматологу и лечат и удаляю зубы без анестезии! Экстрим ......!
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30.05.2021 22:53 Ответить
В альпинизме это редкость , обычно погибают от лавины... Но "соло" это другое , тут психическое состояние больше влияет , чем случайные стечения обстоятельств .
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30.05.2021 22:11 Ответить
Это не редкость, тем более когда ходят по одному. Это вообще недопустимо.
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30.05.2021 23:17 Ответить
Послушайте , пан Серж ...

Она была профессиональной альпинисткой и т.н. "пА аднаму" на её языке называется "соло" .

Вы это Рейнхольду Меснеру расскажите -- он на Лходзе , на Эверест и вообще на все осьмитысячники Тибета делал "соло" . У него брат погиб без всякого "соло" . А Рейнхольд он вообще по жизни одиночка и "солист" . Скажу больше , он ещё и без кислородной маски ходил на осьмитысячники . А Лходзе я поставил намеренно раньше Эвереста , бо чуть ниже на 300 метров , но Лходзе и без высотности супер-сложная вершина . На Эверест можно пешком и на траверсе дойти - по гребню . На на Лходзе только по стене ...

Это у людей особой породы такой стиль жизни ... Кто-то ходит на войнушку за бабки и ставит на грань смерти чужие жизни и жизни тысяч . А кто-то рискует своей жизнью . "Соло" это особая порода людей ... Но это не самоубивцы -- Меснер никогда не будет лазить по торцу небоскрёба без страховки , как некоторые экстремалы . Это расчёт . Плюс фортуна ...
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31.05.2021 14:50 Ответить
Сынок, у меня отец альпинист. Если вы не в курсе, женщины это вообще другое в горах. Есть исключения, но это единицы. Им поодиночке ходить вообще противопоказано. И Меснер это очень и очень редкое исключение. Ходят обычно парами или группами 3-4 человека.
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31.05.2021 21:05 Ответить
Умный в горы не пойдет!!!
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30.05.2021 23:53 Ответить
Не понимаю я такого. Внешне- простая женщина, "от сохи", как говорится. Наверняка жила в каком-то селе. И ВДРУГ захотелось стать альпинисткой- по горам лазить! Да ещё в чужой стране. Да ещё ОДНОЙ.... Неужели дома "экстрима" не хватает? Я бы ещё как-то понял, если бы мужик (тестостерон и всё такое). А тут женщина.... Наверняка есть дети, родители, брат наконец! Как о них не думать, если не о себе?
Царство небесное.....
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31.05.2021 02:15 Ответить
Занесла нелегка... Сиди собі дома з сімєю, ні, треба екстрим.
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31.05.2021 02:35 Ответить
 
 