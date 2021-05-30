Сорвалась с отвесной скалы высотой 100-150 метров, - брат погибшей в Турции альпинистки Кривошеи сообщил подробности ее гибели
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Украинская альпинистка, тело которой после длительных поисков нашли в ущелье в горах Анталии, скорее всего сбилась с пути после покорения вершины и сорвалась со скалы высотой 100-150 метров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте брата погибшей Вячеслава Кривошеи на странице "Поиск Яны Кривошеи" в Фейсбуке, которую он создал ранее.
"Полиция нашла тело Яны (телефон был при ней), оно было в ущелье, которую не было видно спасателям, и дроны не могли туда пролететь. Вчера военный самолет с хорошей оптикой обследовал определенный участок горы, и в результате ее заметили и сняли оттуда", - сообщил брат Яны Кривошеи.
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По версии участников операции по поиску Яны после восхождения она сбилась с маршрута и вышла на "ложное ребро" горы, позже она это поняла и решила не возвращаться на вершину, а идти в сторону "правильного ребра".
"В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, или покатилась на сипучке к обрыву, или - подошла, чтобы посмотреть очень близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в ущелье, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрона, который не может подлететь достаточно близко (так он теряет управление через ребро, которое закрывает ущелье), чтобы на изображении было видно человека ", - пишет Вячеслав Кривошея.
Он предусматривает, что смерть наступила мгновенно, так как стена, с которой альпинистка сорвалась, примерно 100-150 м.
Брат погибшей выразил благодарность турецким жандармам и полиции, спасательным бригадам, ассоциации спелеологов Турции, добровольцам, консулу Украины в Анталии, турецким и украинским СМИ, всем, кто помогал и предлагал свою помощь.
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Я например всю жизнь мечтал побывать в Андах...подняться через все климатические пояса...
Только вот если бы кто-то таньга маньга дал...при совке на шару не успел, а буржуи ограбили и не дают заработать...чтобы вы повыздыхали багатии поубивались и потопились в своих поездках когда вы простым трудящимся не платите...
Рейнхольд Меснер таких "соло" зробив більше 50 . Причому , усі осьмитисячники Тібету .
До речі , він з Італії , він не шерп й теж для його Тібет не був "знайомим місцем" .
По знайомим місцям ходять "сніданки туристів" , а альпіністи ходять в чужих країнах й по незнайомих місцям !
Но тут хоть по своей вине и без сопутствующих жертв.
Она была профессиональной альпинисткой и т.н. "пА аднаму" на её языке называется "соло" .
Вы это Рейнхольду Меснеру расскажите -- он на Лходзе , на Эверест и вообще на все осьмитысячники Тибета делал "соло" . У него брат погиб без всякого "соло" . А Рейнхольд он вообще по жизни одиночка и "солист" . Скажу больше , он ещё и без кислородной маски ходил на осьмитысячники . А Лходзе я поставил намеренно раньше Эвереста , бо чуть ниже на 300 метров , но Лходзе и без высотности супер-сложная вершина . На Эверест можно пешком и на траверсе дойти - по гребню . На на Лходзе только по стене ...
Это у людей особой породы такой стиль жизни ... Кто-то ходит на войнушку за бабки и ставит на грань смерти чужие жизни и жизни тысяч . А кто-то рискует своей жизнью . "Соло" это особая порода людей ... Но это не самоубивцы -- Меснер никогда не будет лазить по торцу небоскрёба без страховки , как некоторые экстремалы . Это расчёт . Плюс фортуна ...
Царство небесное.....