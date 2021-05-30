Сорвалась с отвесной скалы высотой 100-150 метров, - брат погибшей в Турции альпинистки Кривошеи сообщил подробности ее гибели

Украинская альпинистка, тело которой после длительных поисков нашли в ущелье в горах Анталии, скорее всего сбилась с пути после покорения вершины и сорвалась со скалы высотой 100-150 метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте брата погибшей Вячеслава Кривошеи на странице "Поиск Яны Кривошеи" в Фейсбуке, которую он создал ранее.

"Полиция нашла тело Яны (телефон был при ней), оно было в ущелье, которую не было видно спасателям, и дроны не могли туда пролететь. Вчера военный самолет с хорошей оптикой обследовал определенный участок горы, и в результате ее заметили и сняли оттуда", - сообщил брат Яны Кривошеи.

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По версии участников операции по поиску Яны после восхождения она сбилась с маршрута и вышла на "ложное ребро" горы, позже она это поняла и решила не возвращаться на вершину, а идти в сторону "правильного ребра".

"В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, или покатилась на сипучке к обрыву, или - подошла, чтобы посмотреть очень близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в ущелье, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрона, который не может подлететь достаточно близко (так он теряет управление через ребро, которое закрывает ущелье), чтобы на изображении было видно человека ", - пишет Вячеслав Кривошея.

Он предусматривает, что смерть наступила мгновенно, так как стена, с которой альпинистка сорвалась, примерно 100-150 м.

Брат погибшей выразил благодарность турецким жандармам и полиции, спасательным бригадам, ассоциации спелеологов Турции, добровольцам, консулу Украины в Анталии, турецким и украинским СМИ, всем, кто помогал и предлагал свою помощь.

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