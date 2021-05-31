Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спецоперацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске могли готовить не для оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а для захвата лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA Live.
Редакция обнародовала скриншот письма в почтовом сервисе Protonmail, с которого якобы "боевики ХАМАС направили письмо в минский аэропорт о минировании самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс".
Отмечается, что этот почтовый ящик создали за девять дней до инцидента - 14 мая. Именно в течение 12-14 мая Тихановская находилась в Афинах.
Топ комментарии
+17 Evro7
показать весь комментарий30.05.2021 23:38
+12 WiM
показать весь комментарий30.05.2021 23:41
+11 Серж Пир
показать весь комментарий30.05.2021 23:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вы очень тонко поняли мой сарказм.
Носит их нелёгкая по свету... Даже работать некогда.
Літак би міг сісти, але дверей би не відчинив, як варіант. А штурмувати в присутності послів голова колгоспу би не ризикнув.
Та й з пілотами там якось дуже мутно було. 2 хвилини здається, їм оставалось, щоб вилетіти з білоруського неба.
Работайте с Турцией. Если вам надо решать какие то вопросы, решайте с Турцией. Однозначно на Европу вам расчитывать не надо, она вас слила в 2014-м. Единственные кто вас сегодня может поддержать это Соединенные Штаты.
Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, ексголова апарату уряду Азербайджану.
Путін йде ва-банк. Це атака на літак НАТО | Студія Захід
После майдана запрещают партию рыгов, но самих рыгов не трогают. Между тем там воруют по черному. Каждый второй смело может утопать на 10 лет.
и вот теперь и у свинорылолго гецьмана вчерашние рыги и у зебилов тоже. Новые лица так сказать
А,наверное, с Тихановской у них одно лицо и пол?
оказывается такое же уже было летом 2020-го. тогда самолёт был посажен из-за анонимной угрозы бомбы. причина того что случилось вчера пока не названа.