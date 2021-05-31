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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7520) Ryanair (132) Тихановская (390) Протасевич Роман (309)

Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

Спецоперацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске могли готовить не для оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а для захвата лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA Live.

Редакция обнародовала скриншот письма в почтовом сервисе Protonmail, с которого якобы "боевики ХАМАС направили письмо в минский аэропорт о минировании самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс".

Отмечается, что этот почтовый ящик создали за девять дней до инцидента - 14 мая. Именно в течение 12-14 мая Тихановская находилась в Афинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Бульбофюрер совсем с катушек слетел
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30.05.2021 23:38
+12
Из подконтрольной курицы путен лепит образ борца - лидера для быдла.
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30.05.2021 23:41
+11
Шизика грамтно подводят к расставанию с частью территории. Схема просто с Петуховича взята
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30.05.2021 23:46
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Бульбофюрер совсем с катушек слетел
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30.05.2021 23:38 Ответить
Шизика грамтно подводят к расставанию с частью территории. Схема просто с Петуховича взята
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30.05.2021 23:46 Ответить
ну да, сначала сам вывез, а потом операцию готовил...
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31.05.2021 08:22 Ответить
Из подконтрольной курицы путен лепит образ борца - лидера для быдла.
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30.05.2021 23:41 Ответить
Стопудов. И еще Луку опускают. Ведь реально он не 3% набрал. Это цифры в Кремле придумали, чтобы на привязи его держать.
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30.05.2021 23:45 Ответить
Набрал 10, ну 20 от силы. Что это меняет? Он стал "легетимным"?
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31.05.2021 00:25 Ответить
Меняет это то, что вброс по 3% сделала Раисса чтобы управлять этим усатым тараканом.
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31.05.2021 00:28 Ответить
Как по мне, то 3 или 10 или даже 20 убежало недалеко. Хитрозачес хотел скажем с 20 (оптимистическими для него) победить, а вот 3% очень жутко испугался?
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31.05.2021 00:32 Ответить
если не умеют готовить - пусть смотрят ******** МастерШеф...!
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30.05.2021 23:41 Ответить
или для Кеннеди
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30.05.2021 23:42 Ответить
Нелегка жизнь оппозиционера... Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 2933
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30.05.2021 23:44 Ответить
В Греции на пляже особенно тяжело.
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31.05.2021 00:00 Ответить
Согласен. Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 4705
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31.05.2021 00:16 Ответить
Именно это я и имел в виду. Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 3313
Вы очень тонко поняли мой сарказм.
Носит их нелёгкая по свету... Даже работать некогда.
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31.05.2021 00:20 Ответить
ничего ты не понимаешь . там у них на пляже штаб восстания Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 3712
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31.05.2021 08:58 Ответить
Можливо хотіли подивитися на реакцію світу на таку поведінку з посадкою літака.Але не проканало по-тихому. Тіхановскую прийдеться якось по-інакшому ловити бульбофашистам.Вусатому Протасєвіч нах не потрібен.Він особливо не впливає. А от Тіхановская-так.
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30.05.2021 23:45 Ответить
Тихановская думаю летела более крутым перевозиком или не через Беларусь. Соскальзнула. Либо, может, это не входило в планы Кремля.
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30.05.2021 23:48 Ответить
ona letela takim samim marsrutam no ranse kazetsia.U nejio jest oxrana otstrelivvalis bi takom sluce
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31.05.2021 00:04 Ответить
Это перебор. Чем бы отстреливались? Кто с оружием на гражданский рейс пропустит?
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31.05.2021 00:27 Ответить
Oxrane vet mozno imet oruzyje ili dumajete net?ONi ejio sopravazdajet vezde
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31.05.2021 00:31 Ответить
На гражданском лайнере нельзя. Без исключений.
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31.05.2021 00:33 Ответить
Mozet bit i tak no oxrana ejio sopravazdajet vezde.V Germaniji ona byla tak tam 4 oxranika byli s nej,trudno poverit sto oni byli bez oruzyja
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31.05.2021 00:40 Ответить
Не пропустят на гражданский борт с оружием. Хочешь с оружием? Ну не знаю тогда. Бери тогда чартер или личный самолет покупай\арендуй. Иначе никак.
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31.05.2021 00:48 Ответить
Ну добре. Але доступ до зв'язку їй би надали? В Мінську на летовищі її б не тільке колгоспне КГБ чекало б, а й 10-15 послів.
Літак би міг сісти, але дверей би не відчинив, як варіант. А штурмувати в присутності послів голова колгоспу би не ризикнув.
Та й з пілотами там якось дуже мутно було. 2 хвилини здається, їм оставалось, щоб вилетіти з білоруського неба.
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31.05.2021 03:59 Ответить
ты думаешь, если бы самолет посадили в Минске, то они бы отстреливались от ФСБКГБ Беларуси??? ну ты смешной
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31.05.2021 10:04 Ответить
тихановская вообще никто, а вот через Протасевича Лука пощупает жабры оппозиции. Связей там много, так же и истерики
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30.05.2021 23:49 Ответить
Ona vaznja figura na zapade.Zurnalist takze no na zapade on byl malo izvesni
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31.05.2021 00:00 Ответить
тихановская важная фигура?)) Где сейчас Навальный? Литовцы, вы детсадовцы
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31.05.2021 00:21 Ответить
Ona vaznja potomu sto s nej vstrecialis pocti vse lyderi ES stran .A zurnalist vet s nim nikto nevstrecalsia.ONa mnogo delajet stob pojavilis sankciji dlia rezima
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31.05.2021 00:27 Ответить
Видасик, а если с тобой будут встречаться все лидеры Евросоюза, тогда что? Тихановская кукла, не более, довольно тупая
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31.05.2021 00:31 Ответить
NO vet s taboj ili so mnoj nevstrexalis lyderi,a vot s nej da.Ona jest prezident a ne lukosenka po ixnim poniatijem
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31.05.2021 00:35 Ответить
видас, если ты окажешься на ее месте в данный момент времени, то да, но( это ничто, твой уровень это уровень тихановской, обычный обыватель. И она не президент, меньше воображай
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31.05.2021 00:39 Ответить
Raske vet Putlera cytajet prezidentom liubaja strana,o vot lukosenko oficialno nikto takim necytajet.Navalni tak tocno nikto takom sluce,a vot ona kak raz zameniajet lukosenka
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31.05.2021 00:51 Ответить
тихановская заменяет лукашенко, глубоко. Слухай, видас, выплати пенсии литовцам через смартфон, ты виртуальный президент, тебе можно
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31.05.2021 00:59 Ответить
Tak i jest po drugomu prezidenti nevstrecalis s nej,.grazdanin lukosenko eto terorist N1 on uze byvsi prezident
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31.05.2021 01:13 Ответить
S Navalnim mnogije prezidenti vstrecalis,ja tak takogo ne slysal?
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31.05.2021 00:29 Ответить
По Тихановской будет проделан отдельный план - "Чаус" Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 918
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30.05.2021 23:48 Ответить
Vriatli udastsia tut nado 9 oxranikov ubit i samomu vyzyt,a eto nerealno tebia ne odin tak vtoroj ubjiot.Nado najti duraka kotori by na takoje posiol
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30.05.2021 23:57 Ответить
Для "моссада" - это раз плюнуть...Да из Чаусом непонятки!
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31.05.2021 00:04 Ответить
Konecno vsex mozno ubit i samozvanca lukosenka takze
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31.05.2021 00:06 Ответить
Mne zurnalista zalko i ego devusku,tut nado teper etix kgb pojmat i pomeniat na nego, ili synka lukosenka.Vot nasi odin raz pojmali raski kgbsta vaznogo,jesli raska ego na 3 spionov pomeniala
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31.05.2021 00:12 Ответить
Це у Вас так поступили, а в Україні ці тварюки до цих пір користуються пільгами і їх пенсії найвищі. Для них безкоштовні санаторії. Я говорю про тих КДБ, хто вбивав українців в різні часи, як то в голодомори, так в "чнрвоні терори", вбивали воїнів УПА, їх сімї, так і в часи незалежності вбивство Чорновіла та інших. А справа по Володимиру Івасюку?
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31.05.2021 07:46 Ответить
Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 328
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30.05.2021 23:50 Ответить
Так или иначе батька обосрался,все у него не срастается ,лучше бы сразу прямо сказал, что хотел арестовать чувака и для этого все это сделал,а теперь пердун горит и не отвертеться.А то преплел и ХАМАС и Швейцарию.Долбо...клюй одним словом.
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31.05.2021 00:13 Ответить
Не сходится. Если водили "козу с цветами", то может такой революционер и был нужен Хитрозачесу?
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31.05.2021 00:29 Ответить
И такое не исключено
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31.05.2021 00:37 Ответить
ego konkretno ja tolko teper uznal,da jest NExta kazetsia ona vet nekuda nedelas i ne denetsia,jest vet drugyje liudi kto tam rabotajet
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31.05.2021 01:17 Ответить
То что сделал Лукашенко это проверка очередной раз на вшивость, на беззубость Евросоюза, это плевок и пощечина в отношении Евросоюза. Это все члены НАТО. Если самолет из Греции, страны НАТО летит в страну НАТО город Вильнюс и его так сажают террористическим образом. Пассажирский самолет с гражданами НАТО. Как вы можете так реагировать? Здесь не только небо надо закрыть, здесь надо закрыть и землю, закрыть все экономические отношения, надо показать всю жесткость.
Работайте с Турцией. Если вам надо решать какие то вопросы, решайте с Турцией. Однозначно на Европу вам расчитывать не надо, она вас слила в 2014-м. Единственные кто вас сегодня может поддержать это Соединенные Штаты.
Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, ексголова апарату уряду Азербайджану.
Путін йде ва-банк. Це атака на літак НАТО | Студія Захід
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31.05.2021 01:26 Ответить
нет врагов и нет друзей - в геополитике ...- есть интересы....
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31.05.2021 09:47 Ответить
Вы еще думаете нужен кому-то Тихвновский , который он?.... Который неофициально любить отдыхать в крыму...
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31.05.2021 02:16 Ответить
Наш легитимный с "выстрелами извнутри" драпал на Ростов через Крым, а бульбофюрер видно присматривает местечко в Сочи. Не раз уже туда мотался.
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31.05.2021 05:05 Ответить
Угум, но только ВСЕ почему-то молчат на впорос ПОЧЕМУ яныкович драпанул в ********, если на тот момент донецк и луганск были его вотчиной. Это без учета всех бандюков ахметки. а овощ просто свалил.
После майдана запрещают партию рыгов, но самих рыгов не трогают. Между тем там воруют по черному. Каждый второй смело может утопать на 10 лет.
и вот теперь и у свинорылолго гецьмана вчерашние рыги и у зебилов тоже. Новые лица так сказать
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31.05.2021 06:44 Ответить
Так проаналізуйте дані соцопитувань і результати виборів в ВР! Вважай третина виборців голосує за "ригів", в щоб останні не "перекрашувалися. Поки існує такий "сприятливий грунт" і буде така "муйня" хто б не став президентом.
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31.05.2021 07:15 Ответить
Правий Муждабаєв, який каже що смерті опозиціонерів на совісті тих хто призивав білорусів не робити майдан, зокрема на совісті алєксієвічь, яка сама чкурнула за кордон, і пропагувала "мирний протест". До речі тіхановська з того ж тіста.
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31.05.2021 06:25 Ответить
Полный бред! Его вели несколько человек и даже паспорт пытались фотографировать при контроле на посадку!

А,наверное, с Тихановской у них одно лицо и пол?
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31.05.2021 06:39 Ответить
Потренувався на Протасевичі. Наступна Ціль - Тихановська.
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31.05.2021 06:41 Ответить
Тупой Бульбафюрер превратил Беларусь в западный округ мацковии.
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31.05.2021 07:43 Ответить
ХАМАС - лучший друг х***ла.
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31.05.2021 09:06 Ответить
а таки да ...
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31.05.2021 09:45 Ответить
та не лепите с тихановской опозиционного "лидера" - она латентный кацапский почитатель того рузького мира....вспомните ее изначальные выражение о Крыме..., о кацапии , об Украине - это сейчас она там типа стала прозападной либерало-демократкой...
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31.05.2021 09:44 Ответить
вполне может быть что это никакая не спец-операция, а случайность. самолёт этой авиакомпании направляющейся из дублина в краков вчера приземлили в берлине и обыскали всех пассажиров тыц
оказывается такое же уже было летом 2020-го. тогда самолёт был посажен из-за анонимной угрозы бомбы. причина того что случилось вчера пока не названа.
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31.05.2021 09:54 Ответить
Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA - Цензор.НЕТ 1400
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31.05.2021 10:05 Ответить
Если раньше считалось ( и было по факту) опасным ( ну кроме как не для идиотов) что опасно посещение ( или проезд транзитом) РФ, Беларуси, Крыма, ОРДЛО, Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии.. в какой то мере стран военно - политических союзников РФ ( где их спецслужбы хозяйничают как у себя дома) Средняя Азия и т.д. То теперь становится понятно что даже пролетать над этими странами и территориями и даже в самолетах других стран совершенно не безопасно. Международные правила на страны террористы не распространяются.( тем более по последнему примеру в Беларуси это касается не каких то боевиков, а блогеров, журналистов, оппонентов власти, просто недовольных, то есть по сути всех..)
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31.05.2021 10:07 Ответить
Як на мене,то цей пацан зробив більше для визволення своєї країни від диктатора,ніж так звана апазіціанєрка...
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31.05.2021 11:04 Ответить
 
 