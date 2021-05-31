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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден (2373) права человека (965) Путин (29845)

Байден: Встречаюсь с Путиным, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден: Встречаюсь с Путиным, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека

В последний понедельник мая, который в этом году выпадает на 31 мая, в США отмечается День поминовения. Этот день посвящен памяти американских военных, павших в вооруженных конфликтах, в которых США принимали участие.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, 30 мая президент США Джо Байден выступил на ежегодной службе по случаю Дня поминовения, которая проходит в Мемориальном парке ветеранов у Мемориального моста через реку Делавэр. Напомним, что Байден долгое время был сенатором от Делавэра и вернулся в свой родной штат на выходные по случаю Дня поминовения.

Обращаясь к участникам церемонии, президент подчеркнул, что никакие слова не смогут в достаточной мере выразить его признательность американским военным, несущим службу по защите страны.

"Мы всегда должны помнить… о той цене, которая была заплачена за нашу свободу, – сказал Байден. – Мы должны помнить, в каком долгу мы перед теми, кто заплатил ее, и помнить о семьях, которые остались".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Байден напомнил о жертвах, понесенных вооруженными силами США в Афганистане и Ираке. Президент заявил, что 7036 военнослужащих, "павших ангелов", как он их назвал, погибли в этих конфликтах.

Напомнив, что вскоре ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, президент Байден подчеркнул, что он намерен оказать на российского президента давление, побуждая его уважать права человека.

"Через пару недель я встречаюсь с Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать эти права", – сказал президент.

В понедельник на Арлингтонском национальном кладбище пройдет традиционная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата.

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С зарождением традиции празднования Дня поминовения связывают несколько городов на территории США. Предполагается, что первое мероприятие в память о погибших военнослужащих состоялось спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в 1865 году. В сельских районах страны семьи часто поминали погибших военных в конце лета.

Долгое время День поминовения отмечался 30 мая, но в 1971 году, когда его объявили национальным праздником, дата его празднования была перенесена на последний понедельник мая.

В этот день семьи погибших обычно посещают кладбища, где покоятся их родные, или же смотрят парады. Для многих американцев этот день служит неофициальным началом летнего сезона.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
Приятные новости пришли из Африки. В ЦАР подорвали колонну русской банды Вагнера. Десятки убиты и ранены. Ставим лайк африканским повстанцам! 👍
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31.05.2021 00:22
+20
Вимоги про дотримання прав людини імперії зла висуваються з 1975 року, з часу Хельсінкського рандеву сильних світу цього (здається, то була перша колективна зустріч керівників "двадцятки"). В основному, все марно...
Тільки Рональд Рейган оголосив хрестовий похід на зло, а при Буші-старшому він був так-сяк завершений. Тепер настала черга оголосити і започаткувати другий похід.
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31.05.2021 00:07
+16
Ловлю Байдена на слове! Учмтывая его физическое и психическое состояния он может на встрече спросить:"Кто вы такой или что я здесь делаю "?
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31.05.2021 00:10
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Правила форума Совет форумчан
"Павшие ангелы" так себе сравнение, хотя может в английском это звучит лучше.
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31.05.2021 00:00 Ответить
Да, действительно очень неудачное сравнение с демонами.

I still carry with me - every single solitary day I have my staff, for the last - since the war began - I have my schedule. In the back of my schedule, it says, "U.S. daily troop update. U.S. troops died in Iraq and Afghanistan: 6,927" - not "over 6,000." Total fallen angels across the board: over 7,000.

В Бытии 6:2 говорится: «Сыновья истинного Бога (ангелы) начали обращать внимание на человеческих дочерей, на то, что они красивы, и стали брать себе в жены всех, кого выбирали».
То же самое выражение используется в Библии для описания ангелов (Иов 1:6; 2:1; 38:7). Ангелы обладали способностью перевоплощаться, принимая человеческий облик (Бытие 19:1-5; Иисус Навин 5:13-15). Апостол Петр говорил о «духах, находящихся в тюрьме, некогда непослушных, когда в дни Ноя Бог терпеливо ждал» (1 Петра 3:19, 20). Ссылаясь на те же события, Иуда, который участвовал в написании Библии, объясняет, что некоторые ангелы не сохранили «своего первоначального положения», но покинули «подобающее им жилище» (Иуды 6).
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31.05.2021 04:05 Ответить
Не падшие, а павшие Ангелы.
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31.05.2021 12:01 Ответить
Вимоги про дотримання прав людини імперії зла висуваються з 1975 року, з часу Хельсінкського рандеву сильних світу цього (здається, то була перша колективна зустріч керівників "двадцятки"). В основному, все марно...
Тільки Рональд Рейган оголосив хрестовий похід на зло, а при Буші-старшому він був так-сяк завершений. Тепер настала черга оголосити і започаткувати другий похід.
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31.05.2021 00:07 Ответить
дай Бог!
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31.05.2021 01:31 Ответить
Так он уже не убивец, я пральна понимаю, товарищ Байдин?
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31.05.2021 00:09 Ответить
Он имел ввиду какого-то другого путина, их же много...
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31.05.2021 00:14 Ответить
Ловлю Байдена на слове! Учмтывая его физическое и психическое состояния он может на встрече спросить:"Кто вы такой или что я здесь делаю "?
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31.05.2021 00:10 Ответить
Тампон вааще положил. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 1403 Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8568 Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8568 Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8568
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31.05.2021 00:34 Ответить
старина Байден намекнул *****, чтоб тот не забыл прихватить с собой на встречу вазелин
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31.05.2021 01:32 Ответить
Ну если он (Байден ) старина , то о каком вазелине может идти речь!Я же говорю, человек не совсем здоров!
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31.05.2021 04:05 Ответить
Лаптеногое, ты на ***** своего посмотри, дедушка с рылом бабушки
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31.05.2021 12:33 Ответить
Байден хоть и старина, но отпетрушит по самое "благодарю" твое ***** и еще таким как ты достанется, не переживай казларогий! Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 6999
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31.05.2021 12:55 Ответить
Откуда вы знаете ?
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01.06.2021 08:14 Ответить
ето также верно ,как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе-ето знают все!
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01.06.2021 10:46 Ответить
Так отого вазеліну потрібно буде тарабанити у Женеву мінімум вагон і маленьку теліжку.Та й то для х***ла замало!
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31.05.2021 07:29 Ответить
Ммддаа...
Пасссмотреть в глаза ....
Шото гдєтотама шо то вже було...
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31.05.2021 00:12 Ответить
Я считаю, что это откровенный плагиат.
Хотя, зеленский свои мечты не патентовал. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 978
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31.05.2021 00:25 Ответить
Озвучил...))
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31.05.2021 00:41 Ответить
Грозный рык вашингтонского льва...Он "даст понять"
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31.05.2021 00:12 Ответить
Вашингтонский Лев уже приготовился снять скальп с мокшанского мишки
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31.05.2021 01:35 Ответить
Цирк з конями.
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31.05.2021 00:16 Ответить
Проктологу пассматреть в #опу...
Рейган був КРАСАВА!!
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31.05.2021 00:20 Ответить
Это можно было и по телефону сказать...
... без рукопожатия и обнимашек. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8417
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31.05.2021 00:22 Ответить
Люди разделяют правдивые ценности, никакой лжи и лицемерия, такую страну невозможно победить, никакой Китай, а тем более Россия никогда не смогут поколебать положение США как мирового лидера.
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31.05.2021 00:22 Ответить
Это да...
Вы ещё забыли упомянуть двойные стандарты.
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31.05.2021 00:29 Ответить
Подвійні стандарти, це як? Як кадиров герої рф?
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31.05.2021 05:37 Ответить
Приятные новости пришли из Африки. В ЦАР подорвали колонну русской банды Вагнера. Десятки убиты и ранены. Ставим лайк африканским повстанцам! 👍
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31.05.2021 00:22 Ответить
Неплохое начало недели. 👍
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31.05.2021 06:37 Ответить
Крепкого здоровья всем погибшим за НовоЦАРскую Народную Республику. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 1525
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31.05.2021 07:27 Ответить
И большого человеческого счастья!
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31.05.2021 12:36 Ответить
Будуть обговорювати домовленості про ще один газовий потік, цього разу вже спільний, - може через Північний полюс.
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31.05.2021 00:36 Ответить
ну да, ну да. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 4843
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31.05.2021 00:42 Ответить
Дименційний соціопат просто повторює чужі слова. Зустрічатись він буде щоб передати месидж від американських екстремістів-соціалістів про умови домовленостей. Комуністичні мерзоти всю світову історію завжди і зі всіма домовлялись, чи то диктатори, чи наркоторговці.
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31.05.2021 00:44 Ответить
Таки завжди так і було...
А хто виграв??
США!!
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31.05.2021 00:48 Ответить
Нічого особливого не чекаю...
ІМХО
©
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31.05.2021 00:46 Ответить
Як нічого? А скільки буде інформаційного буму!
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31.05.2021 05:18 Ответить
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8046
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31.05.2021 00:56 Ответить
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 2869
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31.05.2021 01:00 Ответить
Президенты США никогда не позволяли себе переговоры с террористами-убийцами. Ни с Гитлером, ни с Усама бен Ладеном, ни с Хусейном или Кадаффи... Байден пошел на встречу с террористом-убийцей. Страна не имеет права называться Америкой. Это уже Беларусь.(с)
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31.05.2021 01:11 Ответить
США выполняли благородную миссию по очистке планеты от коммунистической заразы!
так понятно?
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31.05.2021 01:43 Ответить
То то черговий вставшиСкалєн з пляшки зірвався.
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31.05.2021 05:33 Ответить
Pavlo Nuss
27 травня о 21:09 ·

Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
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31.05.2021 01:29 Ответить
"Животворящий", як його величають недалекі українські сектанти-ідолопоклонники, пообіцяв зробити Україну пріорітетом американської зовнішньої політики, коли стане президентом.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54868246

Обраний президент США настільки добре розбирається в Україні, що українському керівництву доведеться дійсно демонструвати успіх у боротьбі з корупцією, щоб досягти прогресу у відносинах з Вашингтоном.
Серед американських лідерів ще не було настільки обізнаного щодо України президента.
Ще на посаді віцепрезидента Джо Байден кілька разів відвідував Україну. Він у курсі ключових подій, щонайменше з часів Євромайдану.
Свою позицію щодо України у разі обрання президентом Байден висловив ще у серпні 2019 року в інтерв'ю Раді з міжнародних відносин.
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися", - казав він.
Другим пунктом він визначив підтримку енергетичної незалежності України та залучення західних інвестицій. Але все це обумовив боротьбою з корупцією.
"Я б також переконався, що вся допомога США в Україні суворо зумовлена антикорупційними реформами, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та суддів", - наголошував Байден.
Він також визначив пріоритетом залучення США до перемовин та тиску на Росію для деокупації українських територій.
Українські експерти в коментарі BBC News Україна зазначали, що Байден - найкращий варіант для України. Передбачуваний, вважає важливою Україну для США і має в команді багато людей, які працювали з Києвом.

"Козак байда" зі своєю командою тріпачів не в курсі, хто в Україні при владі вже 2 роки і що робить ?
А тепер "експерти" з "аналітиками" та відбитими бідонобілами дружненько звинувачують тлю і далі облизують свого імпортного ідола-воюваку.
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31.05.2021 01:48 Ответить
А що хтось приділить увагу чи він погодиться чи ні з його авторитетом "Моніки" на міжнародній арені?
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31.05.2021 05:20 Ответить
Леонид Буряк 4c0c70d2,не повторяй кремлевские фейки! на твою рашу (страна-бензоколонка) все плюют с высокой горки!

ВВП раши = ВВП маленькой Голландии (которую даже на карте не видно) не говоря уже про ВВП ЕС! так понятно?
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31.05.2021 01:48 Ответить
А мож пыню, до того как, рак одолеет.
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31.05.2021 04:43 Ответить
Хорошо бы, но не поможет.
Пыней там дохрена. Жирик. Кадырка. Рогожка... И много-много подобного дерьма, тщательно и со знанием дела отобранного во власть за более чем 20 лет режима фюрерка. Он всегда отбирал дефективных, как и он сам, чтобы иметь компромат и держать их в узде. А на него самого есть крайне действенный компромат у Чубайса. Как только с Чубайсом что-то случится - он будет обнародован. Как это организовал вор Чубайс - знает только он сам. Но организовал, причём надёжно, на 100%, и так, что раскопать это не может никто. Поэтому с ним ничего не случается...
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31.05.2021 06:54 Ответить
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8046 .З якого дива він - облажаєцця .?? Які фактори на це вказують ? Чи ти це просто так змолов , аби шось ляпнути .
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31.05.2021 06:47 Ответить
Встречаюсь со шлюхой, чтобы моя любимая соскучилась. (с)
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31.05.2021 03:22 Ответить
Зрозуміло, він сказав це так, щоб путін напрягся заранє, і два тижні мізкував "що ж він такого мені на зустрічі скаже?", і подивитися на його реакцію в наступні два тижня.
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31.05.2021 04:23 Ответить
Невже ще один шукачь миру в очах сатани-путєна?
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31.05.2021 05:30 Ответить
"Через пару недель я встречаюсь с Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать эти права", Источник: https://censor.net/ru/n3268364....... Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 2274 ..Хіба так називається - пошук миру . ?? Це схоже скоріше на - ультиматум .

Заглядання в зад ***** ось - Я хочу увидеть человека и я хочу привезти с «Нормандии» понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом... для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня, мы будем говорить не в минском формате, не на заседании в трехсторонней группе, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации. - ВАЗеленскій . !
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31.05.2021 06:42 Ответить
То есть Вы хотите сказать:-какой ВАЗ,такой и Зеленский?
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31.05.2021 07:41 Ответить
Наверное, здравомыслящие понимают, что для США сражаться на три фронта - исламисты-рашка-дзиньпинь - будет сложно... И что ЕС воевать не очень хочет. И что воевать надо... И что Байден с командой ищет возможности для маневра...
Но не за счёт демократии. Не за счёт народов Украины, Грузии, стран Восточной Европы, не за счёт народа Беларуси...
Поэтому слова, пусть даже Байдена, пока остаются только словами. Скоро увидим, насколько они были действенны и результативны.
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31.05.2021 06:45 Ответить
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 7831Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 5128......
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31.05.2021 06:55 Ответить
Цей морський вузол , для такої цілі не підходить . Потрібен самозатяжний вузол - удавка . Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 5807 .
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31.05.2021 07:12 Ответить
Несколько позволю себе перефразировать великого УКРАИНСКОГО писателя Н.В. Гоголя:-. В МЕРЗКИХ чертах ПУЦЫКА было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле - виселица
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31.05.2021 08:14 Ответить
Вангую, что встреча, в целом закончится ничем.
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31.05.2021 07:00 Ответить
В США разгорается мегаскандал: Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2» Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway

Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 9679
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31.05.2021 07:32 Ответить
А нана , а нана....будешь маму слушаться?
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31.05.2021 07:38 Ответить
ща доболтается шо ***** и встречу отменит
но это и к лучшему, нечего с упырем разговаривать, его нужно чмырить и мочить без разговоров
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31.05.2021 07:48 Ответить
Каждый новый президент США хочет заглянуть в глаза *****... Интересно, что они пытаются там увидеть..!?
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31.05.2021 08:42 Ответить
Причем Байден уже заглядывал, будучи вице-президентом. Ни хера там не увидел, конечно. Но, видимо, уже забыл об этом факте.
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31.05.2021 14:12 Ответить
Мы верим! (с) Лохи
Президенты встречаются для подписания важных межгосударственных документов.
Опубликуйте и не нужны будут комментарии.
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31.05.2021 09:34 Ответить
Ой, да сколько раз так было. Предвыборная компания- вешать лохам лапшу на уши. "Америка вернулась" !итд Как только дорвутся до власти так сказать все, бизнес интересы становятся на первом месте а право и человечность параллельно уходят в иной мир)) Сколько раз так былО?? Да постоянно . Это система для лохов- лапша и безграничное вранье
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31.05.2021 10:17 Ответить
Из Юго-Восточной Азии и Тихо-океанского региона Китай мал по малу выжимают США) Пакистан потеряли считай США в пользу Китая) В Среднюю Азию проникнуть не удалось) Как вы думаете почему выводят войска из Афгана? да просто потому что цель была проникновение в Среднюю Азию и давление на Иран и Каспийский регион) Нечего этого не достигнута а ситуация для США в регионе только усугубилась) На ближнем востоке полный швах и полная потеря управляемости над Турцией)В Африке тоже совместными усилиями Китай и РФ давят и США и Европейцев) И есть хорошие пладцдармы в Латинской Америке) Так что скучно девочки))
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31.05.2021 12:02 Ответить
Одной из важных причин вывода войск из афгана для США являются ухудшение отношений с Пакистаном) Дефакто не достигнув своих целей проникновения в Среднюю Азию и на Каспий групировка США оказалась в оперативном окружении)) Так что держать дальше там войска и нести потенцеально всё возрастающие издержки смысла большого нету)
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31.05.2021 12:13 Ответить
главное что-бы до него дошло с кем он имеет дело и что слова и договора с ботаксным педофильным Шнырем и его ПИД,,,рашенской Помойкой ни чего не стоят, одичалые гопники понимают только язык силы, может и до малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата дойдет.....
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31.05.2021 13:45 Ответить
Нарушать права человека Байден Путену не позволит. Северный поток 2 позволит строить. А нарушать права человека не позволит. Вот такой он последовательный, Джо Байден. Интересно, какая следующая уступка Джо для )(уйла?
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31.05.2021 14:15 Ответить
Хочется сразу напомнить Байдену его же слова, что никакие слова не заменят реальных действий.
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31.05.2021 14:17 Ответить
 
 