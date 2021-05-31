В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра в Киеве, за первые дня работы вакцинировали 3467 человек.
Об этом сообщил в Facebook первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что 30 мая прививки в этом Центре получили 2072 человека.
По информации председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в Центре вакцинации на базе "Арены-Львов" во Львове 29-30 мая вакцинировали 1041 жителя Львовщины, зарегистрированного в приложении "Дія".
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"Сам процесс прививания организован хорошо, хотя некоторые процессы можно было бы и дооптимизировать. Бригада - 5-6 человек, пропускает по ~30 человек в час. Персонал очень доброжелательный . А вот снаружи всё как всегда. Люди отстояли по 3 часа - и получили дверью по носу - человек 200 простояв ушли домой. Организаторы могли бы их четко предупредить, чтобы не стояли и ровно в 17-00 двери закрываются... Вакцина КоронаВак. Флакон общий. Холодильников в боксе не видел. Проверили паспорт и налог.код (?видимо, для подключения 5G). Быстро нашли мой договор с лікарем в базе. Выдали квитанцию, через 2 недели позвонить участковому терапевту; допрививаться через 28 дней уже у себя на районе. "(с)
Но за деньги.