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В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи

В Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра в Киеве, за первые дня работы вакцинировали 3467 человек.

Об этом сообщил в Facebook первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что 30 мая прививки в этом Центре получили 2072 человека.

В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпы вакцинации в Украине увеличатся в июне, - Ляшко

По информации председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в Центре вакцинации на базе "Арены-Львов" во Львове 29-30 мая вакцинировали 1041 жителя Львовщины, зарегистрированного в приложении "Дія".

В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи 02

Также смотрите: В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Теперь главная жвачка страны не раненые и убитые в ходе АТО, не статистика заболевших и умерших от ковид ...а динамика соцсоревнования по вакцинации. Тема рассчитана минимум на год ежедневных сводок а мы сжали кулачки и внимательно следим...Ой как интересно
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31.05.2021 00:49 Ответить
Це безкоштовні добровольці В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи - Цензор.НЕТ 9688, побажаємо їм міцного здоровя
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31.05.2021 00:53 Ответить
Вот говорит чел который там сегодня был...Выводы делайте сами..
"Сам процесс прививания организован хорошо, хотя некоторые процессы можно было бы и дооптимизировать. Бригада - 5-6 человек, пропускает по ~30 человек в час. Персонал очень доброжелательный . А вот снаружи всё как всегда. Люди отстояли по 3 часа - и получили дверью по носу - человек 200 простояв ушли домой. Организаторы могли бы их четко предупредить, чтобы не стояли и ровно в 17-00 двери закрываются... Вакцина КоронаВак. Флакон общий. Холодильников в боксе не видел. Проверили паспорт и налог.код (?видимо, для подключения 5G). Быстро нашли мой договор с лікарем в базе. Выдали квитанцию, через 2 недели позвонить участковому терапевту; допрививаться через 28 дней уже у себя на районе. "(с)
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31.05.2021 01:31 Ответить
хм, ця поставка з флаконом з неоднією дозою? а казали, короновак 1х1.
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31.05.2021 06:59 Ответить
нормальная страна там бы и тесты на антитела организовала, а не только "женщину со шприцем". (комплексное решение. а может оно так и есть - не знаю, но почти уверен, что нет) а, тесты - это в соседнем кабинете / городе. понял.
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31.05.2021 03:21 Ответить
Тесты на антитела - в любой лаборатории по желанию и без очереди.
Но за деньги.
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31.05.2021 06:17 Ответить
3500/8=437.5человека в час. Это очередная ложь.
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31.05.2021 06:48 Ответить
багато? так ти ще на бригади не поділив. одна звичайно стільки не уколе. і перечитай статтю: то цифра за два дні, на другий привили 2072.
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31.05.2021 07:02 Ответить
 
 