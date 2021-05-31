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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Чиновник Лукашенко Миридонов допустил, что Сапегу могут помиловать или передать для отбывания наказания в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чиновник Лукашенко Миридонов допустил, что Сапегу могут помиловать или передать для отбывания наказания в РФ

Софию Сапегу - девушку оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанную вместе с ним в Минске, - могут помиловать или передать для отбывания наказания в Россию.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Александр Миридонов в интервью российскому изданию "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

"Она гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси. Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен", - отметил он.

По словам Миридонов, стоит №дождаться итогов расследования, решения судебных инстанций, а дальше уже можно будет говорить о дальнейшей судьбе".

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"Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", - сказал чиновник.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Чого це Єрофєєв з Александровим "зникли"? Читав, що один уже в Сірії вбитий, а другого зарізали недалеко від власного дому... Про Старкова не чув...
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31.05.2021 06:35
+3
Один з варіантів: вона - "шия". Тобто, ФСБшна "кураторша", яка "вертіла головою" - Протасевичем, згідно з вказівками з Москви. Тепер її заберуть, посадять десь, в Росії, на периферії, "папірці перебирать" чи методички писать, під виглядом "відсидки в тюрмі", а Протасевич буде гнить у тюрмі реально... Поки Луку не приберуть. А потім він вийде в ореолі "мученика за свабоду", і вона продовжить ним "рулить".
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31.05.2021 06:41
+2
Агент Софія свою роботу зробила, можна й додому вислати. Там ***** нагородить її орденом за гарну роботу.
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31.05.2021 05:58
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Поздно. Санкции за нее уже готовы
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31.05.2021 01:21 Ответить
забавно. а ее родителей объявить врагами народа - слабО?)
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31.05.2021 03:18 Ответить
Ей лучше остаться в тюрьме у Луки, там её как россиянку, хоть не убьют. В Московии она просто исчезнет, как исчезли Ерофеев и Александров,Старков. А потом, может ЕС обменяет её, хоть жива будет
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31.05.2021 03:33 Ответить
так а вменяют что? не изучал вопрос. просто подружка оппозиционера, пассивная же вообще... не понимаю, каким боком она вообще.
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31.05.2021 04:14 Ответить
Один з варіантів: вона - "шия". Тобто, ФСБшна "кураторша", яка "вертіла головою" - Протасевичем, згідно з вказівками з Москви. Тепер її заберуть, посадять десь, в Росії, на периферії, "папірці перебирать" чи методички писать, під виглядом "відсидки в тюрмі", а Протасевич буде гнить у тюрмі реально... Поки Луку не приберуть. А потім він вийде в ореолі "мученика за свабоду", і вона продовжить ним "рулить".
показать весь комментарий
31.05.2021 06:41 Ответить
Чого це Єрофєєв з Александровим "зникли"? Читав, що один уже в Сірії вбитий, а другого зарізали недалеко від власного дому... Про Старкова не чув...
показать весь комментарий
31.05.2021 06:35 Ответить
Агент Софія свою роботу зробила, можна й додому вислати. Там ***** нагородить її орденом за гарну роботу.
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31.05.2021 05:58 Ответить
"Вас следовало бы арестовать...за что?, а Вы не любите пролетариат.."
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31.05.2021 07:04 Ответить
Она агент Моссада.
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31.05.2021 07:26 Ответить
убрали портреты Кольченко, Сенцова из всех аэропортов теперь нужна новая сакральная жертва и новые портреты тех, кого нужно спасать. только вот где теперь и чем заняты спасенные Кольченко и Сенцов?
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31.05.2021 07:33 Ответить
А мені чомусь здається, що Сапегу пізніше нагородять в ФСБ Засрашки за виконане завдання по стежденню і злиттю інформації по Протасевичу. А можливо вона зовсім не Сапега? Пам'ятаємо нашу Савченко.
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31.05.2021 08:04 Ответить
 
 