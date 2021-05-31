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Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

Оформить компенсацию за полностью разрушенное жилье можно через местный орган власти. Для этого нужно собрать ряд документов.

Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в программе "Зворотний зв'язок" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье, лица, являющиеся собственниками этого жилья, должны обратиться в местный орган власти. Как правило, это военно-гражданская администрация. Обращаться нужно с соответствующим заявлением, к заявлению прилагается ряд документов, в частности копия паспорта, копия индивидуального налогового номера, а также документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда", - сказал он.

Замлинский рассказал, как определяется компенсация за жилье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на выплаты компенсаций за разрушенное на Донбассе жилье направлено более 20 млн гривен, - Минреинтеграции

"Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также принимаются во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам Украины за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов. Хочу отметить, что максимальная сумма средств, которая может быть получена за разрушенное жилье, составляет 300 тыс. грн", - сказал он.

Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Зе нелох за нащі грощі хоче сєпарам відбудувати/ оплатити житло у Луганську, Донецьку Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 7782?? Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 756
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31.05.2021 02:33
+17
Не хило ,те кто кричал путин введи войска,ни чего не потеряли,наоборот еще ремонт себе затеяли.
ЗЕмарадеры себе подшумок дачи построят.Суки.
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31.05.2021 03:26
+7
Звичайно!
Можна ще газифікувати села в Сибірі.
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31.05.2021 06:19
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Зе нелох за нащі грощі хоче сєпарам відбудувати/ оплатити житло у Луганську, Донецьку Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 7782?? Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 756
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31.05.2021 02:33 Ответить
Не хило ,те кто кричал путин введи войска,ни чего не потеряли,наоборот еще ремонт себе затеяли.
ЗЕмарадеры себе подшумок дачи построят.Суки.
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31.05.2021 03:26 Ответить
Чудово.
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31.05.2021 05:35 Ответить
Звичайно!
Можна ще газифікувати села в Сибірі.
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31.05.2021 06:19 Ответить
кто разрушил,тот пусть и платит
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31.05.2021 05:55 Ответить
Сколько еще нам ослиной мочи в морду?Это недруги Украины.По обе стороны.Отсюда и выражение - ТаСторона. Надо же как то прорусских отличать с обоих сторон.
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31.05.2021 06:00 Ответить
шо тут сказать - твари, и кому разрушили и те кто выплачивать будет, то бишь государство...
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31.05.2021 06:09 Ответить
Ця норма діяла ще при *найвеличніному папередніку * ..!
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31.05.2021 06:57 Ответить
гнида вилізла...
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31.05.2021 07:00 Ответить
Те що при попереднику було формальністю, при АбинеПороху стало реальністю!
Насолоджуйся!
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31.05.2021 07:05 Ответить
Бкльбаш ? А яка тобі справа до України ?
ПС ))) Прогугляй постанови Кабміну .скільки бабла було виділено для військово-цивільних адміністрацій !?
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31.05.2021 07:26 Ответить
Навіть не дивує, що таке як ти, плутає компенсацію за зруйноване житло з військово-цивільними адміністраціями....
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31.05.2021 07:38 Ответить
Тупізна ..Бабло виділялось для місцевих адміністрацій ..які і визначають збитки та суму компенсацій ..
Йди краще *пухірці * надувай .
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31.05.2021 07:41 Ответить
Почитай краще яке головне призначення військово-цивільних адміністрацій.
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31.05.2021 09:02 Ответить
Ну, це вже вапше...
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31.05.2021 07:53 Ответить
Всех пророссийских выродков принудительно с вещами в тюрьму народов на паРашу к путену.
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31.05.2021 08:27 Ответить
и сделать это должна параша...
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31.05.2021 08:44 Ответить
По компенсаціях рішення приймалось при Порошенку у кабміні Гройсмана, тож абсолютно незрозуміло, чому порохоботи серуть на Зелень. Тут тре кидатись лайном у СВОГО наймача...
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31.05.2021 08:44 Ответить
а компенсацию жителям Киева и Киевской области за налет саранчи с лугандонии?
кто кричал "путя приди" тот... "битий не битого везе"
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31.05.2021 08:49 Ответить
По-перше: яка може бти компенсація людям,які у свій час,які не пропускали наших військових до кордону України із паРашією;
По-друге: яка може бти компенсація людям,які у свій час волали на всі свої лужені горлянки:-Путін,введи свої війська!;
По-третє: нєхер віддавати гроші якомусь вітчизняному злодійчуку-чинуші,аби той із задоволенням,комфортно і ситно провів відпустку десь на Мальдівах,або прикупив для своїх правнучків золотеньких невеликий палацик десь у Англії,або Португалії.
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31.05.2021 08:50 Ответить
Що це за влада рашиські найманці зруйнували ,а за рахунок українців повині виплачувати ? подавайте в міжнародні судди хай росія виплачує за розкрадене майно і зруйноване житло ,але де там не можна путіна образити ,ось така в нас влада.
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31.05.2021 09:09 Ответить
 
 