В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели
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В Украине зафиксированы 1 022 новых случая заражения заражения COVID-19 по состоянию на утро 31 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 202 494 случая коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 64 человека умерли от COVID-19 (всего - 50 536), выздоровели за минувшие сутки - 4 934 (всего - 2 041 082).
В Украине по состоянию на утро 31 мая болеют коронавирусной болезнью 110 876 человек, что на 3 976 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.
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От, наприклад, відколи мої діти закінчили школу, то відразк виздоровіли. А в школі були без кінця хворі. Те саме було зі мною. Це рахується як виздоровіли чи ні?
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/29/texas-hospital-vaccine-lawsuit/
Эксперты заявили, что представление о том, что вакцины были «экспериментальными» или основанными на непроверенной технологии, неверно. «Это утверждение действительно абсурдно», - сообщила The Washington Post Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета. «Десятки тысяч людей проходили 3-ю фазу клинических испытаний мРНК-вакцин, и не было обнаружено никаких проблем с безопасностью», - ответила Ивасаки The Post в электронном письме. Экспериментальная вакцина - это вакцина, не прошедшая клинических испытаний и процессов авторизации или утверждения. Хотя вакцины против коронавируса, используемые в США, не получили полного одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, они прошли тщательные клинические испытания и были разрешены для использования в экстренных случаях. В этом месяце Pfizer обратился в FDA за полным одобрением вакцины против коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech.