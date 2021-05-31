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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 022 новых случая заражения заражения COVID-19 по состоянию на утро 31 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 202 494 случая коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 64 человека умерли от COVID-19 (всего - 50 536), выздоровели за минувшие сутки - 4 934 (всего - 2 041 082).

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В Украине по состоянию на утро 31 мая болеют коронавирусной болезнью 110 876 человек, что на 3 976 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели 06
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Цікаво, що мається на увазі під терміном "виздоровіли"?
От, наприклад, відколи мої діти закінчили школу, то відразк виздоровіли. А в школі були без кінця хворі. Те саме було зі мною. Це рахується як виздоровіли чи ні?
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31.05.2021 09:12 Ответить
117 працівників судяться з позовами щодо вакцини в лікарні Х'юстона, заявляючи, що не хочуть бути "морськими свинками"
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/29/texas-hospital-vaccine-lawsuit/
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31.05.2021 09:47 Ответить
Як тільки буде створений попит, так зразу буде ПРОПОЗИЦІЯ. Мало хто це розуміє.....
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31.05.2021 10:27 Ответить
Перевод из той же статьи.
Эксперты заявили, что представление о том, что вакцины были «экспериментальными» или основанными на непроверенной технологии, неверно. «Это утверждение действительно абсурдно», - сообщила The Washington Post Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета. «Десятки тысяч людей проходили 3-ю фазу клинических испытаний мРНК-вакцин, и не было обнаружено никаких проблем с безопасностью», - ответила Ивасаки The Post в электронном письме. Экспериментальная вакцина - это вакцина, не прошедшая клинических испытаний и процессов авторизации или утверждения. Хотя вакцины против коронавируса, используемые в США, не получили полного одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, они прошли тщательные клинические испытания и были разрешены для использования в экстренных случаях. В этом месяце Pfizer обратился в FDA за полным одобрением вакцины против коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech.
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31.05.2021 12:29 Ответить
Ну ви вірте тим вірусологам, які говорять, що вакцини не шкідливі, я ж все таки приймудо уваги той факт, що існують медпрацівники, які з певних причин воліють е вакцинуватися.
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31.05.2021 14:02 Ответить
* воліють не вакцинуватися
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31.05.2021 14:03 Ответить
Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез Ну, так як я казав і кажу, тепер примати лисі безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скриня пандори та вікно Овертона відкрите.
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31.05.2021 09:53 Ответить
 
 