В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 022 новых случая заражения заражения COVID-19 по состоянию на утро 31 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 202 494 случая коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 64 человека умерли от COVID-19 (всего - 50 536), выздоровели за минувшие сутки - 4 934 (всего - 2 041 082).

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В Украине по состоянию на утро 31 мая болеют коронавирусной болезнью 110 876 человек, что на 3 976 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.















