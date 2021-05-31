Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи
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Глава правительства Финляндии Санна Марин сообщила о намерении оплатить расходы, связанные с завтраками для ее родных, ставшими причиной резонансных публикаций в СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", об этом сообщает Yle.
Премьер-министр заявила, что она вернет в бюджет потраченные деньги. Но, по ее мнению, остается открытым вопрос по ряду льгот, доступных главе правительства в соответствии с законодательством, в частности, связанных с завтраками в официальной резиденции.
"Хотя это хорошо установлено, но есть определенная неясность в отношении услуг, доступных премьер-министру. Хорошо, что этот вопрос тщательно контролируется", - сказала премьер.
Она добавила, что хочет отдельно уточнить условия питания в официальной резиденции главы правительства "Кесаранта".
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Как сообщалось, на этой неделе в Финляндии разразился скандал, когда СМИ выяснили, что из государственного бюджета тратится около 300 евро в месяц для оплаты питания членов семьи главы правительства Санни Марин в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции премьер-министра.
Служебное расследование должно выяснить, имеются ли основания для подозрений в совершении правонарушения по этим фактам.
Как отмечается, в законе, регулирующем оплату труда премьер-министра, такая компенсация не упоминается.
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беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
Вот они разные МИРЫ
PS: Гони к путиной матери, своего имбицила куратора!!!
Зе такое же гавно как и По.
Herman Aksom
Пам'ятаєте якими забитими, сірими і убогими були "слуги" в 19му? Зараз на ефіри ходять в дорогезних одежах на багато тисяч евро. Здавалось би: ну отримуєш від Ермака бабло в конверті-ну сиди тихенько, не відсвічуй. Але ж хіба можуть вчорашні колхозники не піддатись марнославству?
Но момент с питанием интресный . Надо Шмыгаля и ДУСю распросить как и кого они кормят .
А Бойко - в тюрьму за вышки !!!
ЗЕбанутый говнокомандующий и его коМанда, а вы, ворье, наживающиеся на крови и барыжащие с репоедами, сколько украли бабла у страны? Вам, дебилам тупорылым слабо так сделать?.Дрысля Зьйобнутая, а ты когда съдешь с госдачи, балабол квартальный?
А ЗЕбильный Клован в Оманы рассекал за счет Народа.
ЗЕ, уходи, возвращайся в свое тупорылое 95-е шапито
Кто-то знает, проканает петиция на сайте преЗЕдента насчет вернуть одаренного сотрудника?
Но премьер правильно сказала - я заплачу, но вы пропишите уже в деталях, имеют ли они право завтракать за счет бюджета. И еще бы написали про туалетную бумагу - может, детям бумагу с собой приносить, чтобы у оппозиции истерики не случилось.
-Так а шо ти хотєл , ти попробуй кушать целий мєсяц всего то на 300 євро ! Да єщо і вмєстє с семьйой . ! Ніщєброди . Ужасс .. Три сотни євро мне хватаєт только на одін перекус в " Велюрє " .
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