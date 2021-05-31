Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи

Глава правительства Финляндии Санна Марин сообщила о намерении оплатить расходы, связанные с завтраками для ее родных, ставшими причиной резонансных публикаций в СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", об этом сообщает Yle.

Премьер-министр заявила, что она вернет в бюджет потраченные деньги. Но, по ее мнению, остается открытым вопрос по ряду льгот, доступных главе правительства в соответствии с законодательством, в частности, связанных с завтраками в официальной резиденции.

"Хотя это хорошо установлено, но есть определенная неясность в отношении услуг, доступных премьер-министру. Хорошо, что этот вопрос тщательно контролируется", - сказала премьер.

Она добавила, что хочет отдельно уточнить условия питания в официальной резиденции главы правительства "Кесаранта".

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Как сообщалось, на этой неделе в Финляндии разразился скандал, когда СМИ выяснили, что из государственного бюджета тратится около 300 евро в месяц для оплаты питания членов семьи главы правительства Санни Марин в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции премьер-министра.

Служебное расследование должно выяснить, имеются ли основания для подозрений в совершении правонарушения по этим фактам.

Как отмечается, в законе, регулирующем оплату труда премьер-министра, такая компенсация не упоминается.