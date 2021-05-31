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Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи

Глава правительства Финляндии Санна Марин сообщила о намерении оплатить расходы, связанные с завтраками для ее родных, ставшими причиной резонансных публикаций в СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", об этом сообщает Yle.

Премьер-министр заявила, что она вернет в бюджет потраченные деньги. Но, по ее мнению, остается открытым вопрос по ряду льгот, доступных главе правительства в соответствии с законодательством, в частности, связанных с завтраками в официальной резиденции.

"Хотя это хорошо установлено, но есть определенная неясность в отношении услуг, доступных премьер-министру. Хорошо, что этот вопрос тщательно контролируется", - сказала премьер.

Она добавила, что хочет отдельно уточнить условия питания в официальной резиденции главы правительства "Кесаранта".

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Как сообщалось, на этой неделе в Финляндии разразился скандал, когда СМИ выяснили, что из государственного бюджета тратится около 300 евро в месяц для оплаты питания членов семьи главы правительства Санни Марин в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции премьер-министра.

Служебное расследование должно выяснить, имеются ли основания для подозрений в совершении правонарушения по этим фактам.

Как отмечается, в законе, регулирующем оплату труда премьер-министра, такая компенсация не упоминается.
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Топ комментарии
+46
- А мои 73% идиотов поверили что я буду на велике ездить. С булавой. Ага!
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7519
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31.05.2021 08:16
+38
300 евро? Вот жеж там нищеброды, наш зеля круче завтракает
Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи - Цензор.НЕТ 7831
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31.05.2021 08:10
+32
пфф у на опзж бойко лишь вышек "купил" на сотни лямов баксов.
беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
Вот они разные МИРЫ
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31.05.2021 08:15
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300 евро? Вот жеж там нищеброды, наш зеля круче завтракает
Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи - Цензор.НЕТ 7831
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31.05.2021 08:10 Ответить
Да ладно вам ,, чо напалі на Вовку . !? . Там і кушать то нєчєго .

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 3361 . Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 1538 .
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31.05.2021 09:04 Ответить
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 1404
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31.05.2021 09:12 Ответить
Я не знаю як їсть вова, але думаю, що міліонер петя точно їв за свої..... А до цього вітя 2, вітя 1, льоня 2 і льоня 1 теж... Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 3915
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31.05.2021 09:49 Ответить
ешь ананасы - лобстеры жуй.... Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 5743 - за все заплОчено ...
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31.05.2021 09:50 Ответить
Цікаво, а ЗЕ оплачує свої хотєлки та інші турне по різним оманам, чи це за рахунок лохів.
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31.05.2021 08:12 Ответить
Все з держбюджету.
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31.05.2021 08:30 Ответить
За рахунок ЗЕбанутых лохов, которые выбрали этого идиота.
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31.05.2021 08:41 Ответить
а коли було по іншому...
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31.05.2021 09:52 Ответить
Нищеброды,к нам их на стажировку
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31.05.2021 08:14 Ответить
пфф у на опзж бойко лишь вышек "купил" на сотни лямов баксов.
беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
Вот они разные МИРЫ
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31.05.2021 08:15 Ответить
Не останавливайся - ахметов с порошенко в сговоре повесили на бюджет убыточный зеленый тариф, гройсман с порошенко напечатали овгз под 20% на 700 ярдов грн, гонтарева с порошенко положили 90 банков и раздеребанили их имущество а долги переписали на украинцев...
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31.05.2021 09:03 Ответить
Так что же тогда зЕлох вытворяет? Когда те "барыги" беспощадно воровали, а деньги в бюджете были! А зЕлох "не ворует" а дыромахи в бюджете огромные...
PS: Гони к путиной матери, своего имбицила куратора!!!
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31.05.2021 09:24 Ответить
А я что говорил про Зе?
Зе такое же гавно как и По.
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31.05.2021 10:16 Ответить
ясно,твой кумир Ху...
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31.05.2021 10:35 Ответить
Мой кумир Я.
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31.05.2021 10:38 Ответить
- А мои 73% идиотов поверили что я буду на велике ездить. С булавой. Ага!
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7519
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31.05.2021 08:16 Ответить


Herman Aksom



Пам'ятаєте якими забитими, сірими і убогими були "слуги" в 19му? Зараз на ефіри ходять в дорогезних одежах на багато тисяч евро. Здавалось би: ну отримуєш від Ермака бабло в конверті-ну сиди тихенько, не відсвічуй. Але ж хіба можуть вчорашні колхозники не піддатись марнославству?
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31.05.2021 08:21 Ответить
Я помню все , Я был не пьяный
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31.05.2021 08:25 Ответить
Не давайте бубочке больше аргентинской муки, а то у него рот не закрывается.
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31.05.2021 08:39 Ответить
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 4543
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31.05.2021 08:23 Ответить
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7749 хватит ли у рыбы икры Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7438

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7774
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31.05.2021 08:29 Ответить
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 5216
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31.05.2021 08:30 Ответить
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8697
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31.05.2021 08:32 Ответить
Помню Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 6648
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31.05.2021 08:58 Ответить
А головне такого тут як насрано було... Збереглося лише одиниці...
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31.05.2021 09:08 Ответить
Без кацапов явно не обошлось - они спецы по скандалам , если их власть в чужой стране не устраивает .

Но момент с питанием интресный . Надо Шмыгаля и ДУСю распросить как и кого они кормят .
А Бойко - в тюрьму за вышки !!!
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31.05.2021 08:23 Ответить
Бойке вышку !
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31.05.2021 08:27 Ответить
😀
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31.05.2021 08:32 Ответить
Зебiли,вашi бутери вiд лiдора Сцянича з iкрою!Срачного!

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 4205
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31.05.2021 08:26 Ответить
горох что ли , пукать много будешь
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31.05.2021 08:28 Ответить
Ківу -Могилянку закінчував проффесор?
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31.05.2021 08:29 Ответить
Скорее трускавецкую аккадемию...бо шибко уж он вумный...
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31.05.2021 08:45 Ответить
Это любимая еда говнокомандующего бубочки оманского и его зебанутой каМанды. Сожрут такой бутерброд, а потом пердят по всем телеАналам о своих"достижениях".
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31.05.2021 08:34 Ответить
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8821 Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8821 Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 9794Вот такой конец эпохи бедности обещал бубочка тупому быдлу, которое за него проголосовало.
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31.05.2021 08:36 Ответить
А якщо її буряком підфарбувать - буде червона!!
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31.05.2021 09:19 Ответить
ситуация даже смешная местами. но для Украины, конечно, такое невозможно, имеется в виду не сам факт жрания, а последствия. даже если будут на 300 тысяч евро завтракать, а за 300 евро так можно и не вспоминать.
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31.05.2021 08:29 Ответить
у нас пенсы на 30 Евров кушают
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31.05.2021 08:30 Ответить
Ага...причем целый месяц...и в эти 30 евро входят завтрак...обед...и ужин...
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31.05.2021 08:47 Ответить
ну, как наработали - так и завтракают. У моей мамы пенсия такая, что нет необходимости ей деньги посылать - сама справляется. Я ей только смаколики посылаю - икру там, лосось, манго.
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31.05.2021 09:18 Ответить
ВЕИМАНИЕ !!!
ЗЕбанутый говнокомандующий и его коМанда, а вы, ворье, наживающиеся на крови и барыжащие с репоедами, сколько украли бабла у страны? Вам, дебилам тупорылым слабо так сделать?.Дрысля Зьйобнутая, а ты когда съдешь с госдачи, балабол квартальный?
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31.05.2021 08:30 Ответить
Да, таке відчуття що наша країна і її "керовники" живуть в паралельному вимірі.... Там де цивілізація - 300 євро і скандал, а наші пилять мільонами на бюджеті і такі гарні для лохторота.
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31.05.2021 08:37 Ответить
Не гоните на него. Он простой парень, с народа!!!
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31.05.2021 08:40 Ответить
Нашему чинуше или депутатишке 300 евро на раз в велюр сходить...и то наверное не хватит...
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31.05.2021 08:42 Ответить
Мда.....
А ЗЕбильный Клован в Оманы рассекал за счет Народа.

ЗЕ, уходи, возвращайся в свое тупорылое 95-е шапито
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31.05.2021 08:49 Ответить
Шо-то я по Мендельше заскучал уже... Сейчас бы куропатка рассыпалась перлами, прославляя завтраки найвэлычнишого. Не хватает дурочки для полноты картины умственной убогости зе-стада.
Кто-то знает, проканает петиция на сайте преЗЕдента насчет вернуть одаренного сотрудника?
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31.05.2021 08:59 Ответить
300 евро в месяц??? Мивиной они там что-ли питаются? )
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31.05.2021 09:08 Ответить
Нищебродьі
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31.05.2021 09:21 Ответить
Страна с такими устоями общества обречена на процветание.
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31.05.2021 09:10 Ответить
Как сказал один классик : Он слишком много ел
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31.05.2021 09:18 Ответить
Довольно глупо истерить из-за 300 евро.

Но премьер правильно сказала - я заплачу, но вы пропишите уже в деталях, имеют ли они право завтракать за счет бюджета. И еще бы написали про туалетную бумагу - может, детям бумагу с собой приносить, чтобы у оппозиции истерики не случилось.
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31.05.2021 09:20 Ответить
Читаючи цю новину, десь дуже голосно посміялись Украіїнські "судді"))
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31.05.2021 09:23 Ответить
- Слишь , ти відєл фінскую прємьєршу , відєл какая она худая ?
-Так а шо ти хотєл , ти попробуй кушать целий мєсяц всего то на 300 євро ! Да єщо і вмєстє с семьйой . ! Ніщєброди . Ужасс .. Три сотни євро мне хватаєт только на одін перекус в " Велюрє " .

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8008 .
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31.05.2021 09:23 Ответить
круто,там даже такие мелочи,по сравнению с нами,контролируют....А вот бы у нас провести аудитпотраченного из бюджета на членов семей чиновников.а так же "благотворительность" с переездами,охраной и др.расходами членами семей президентов и премьер-министров за все 30 лет..))
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31.05.2021 09:37 Ответить
имеется ввиду "благотворительность" за счёт державных денег и члены семей топ-чиновников.А так же на путешествия "всей семьёй" за счёт государства.
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31.05.2021 09:39 Ответить
а хто у нас сидить у кабінетах...- це напевне інопланетяни ....место сидения - определяет мировозрение... Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 5264
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31.05.2021 09:55 Ответить
Что б так было Украине нужно было вырываться с "братских объятий" в 1917 ( и то еще вопрос с менталитетом), а сейчас можем только смотреть и завидовать Потому что у нас подобное не возможно априори никогда. ( и не только это к сожалению)
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31.05.2021 09:58 Ответить
Порохоботы больше получают,их как вируса под каждым постом.Любят своего миллиардера шоколадного.
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31.05.2021 10:55 Ответить
300 евро в месяц? Да у нас миллиарды уходят непонятно куда, на содержание дармоедов в Раде, АП и прочих и ничего.
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31.05.2021 11:05 Ответить
 
 