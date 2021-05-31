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Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 33-м месте в мире и на 8-м в Европе

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 33-м месте в мире и на 8-м в Европе

По состоянию на утро 31 мая в мире зарегистрировали 398 808 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 319 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 171 033 299 случаев инфицирования, из них 398 808 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 556 724 человек, из них 8 319 за минувшие сутки.

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 33-м месте в мире и на 8-м в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 153,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 33-м месте в мире и на 8-м в Европе 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 33-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 17-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез Ну, так як я казав і кажу, тепер примати лисі безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скриня пандори та вікно Овертона відкрите.
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31.05.2021 09:53 Ответить
І зрозуміло, чому Меркель так загадково висловилася, що тепер життя людства більше ніколи не буде таким як було раніше.... Я думаю правильніше було їй сказати так, як жило воно останні 50-60 років.
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31.05.2021 09:57 Ответить
 
 