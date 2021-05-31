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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 168 человек, всего - 1 021 806, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 168 человек, всего - 1 021 806, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 125 777 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"6 168 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 мая 2021. Первую дозу получили 5 828 человек, полностью иммунизированы - 340 человек.

В течение суток работали: 60 мобильных бригад, 120 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 31 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 610 168 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 021 806 человек, из них получили 1 дозу - 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 1 147 581 прививка", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 168 человек, всего - 1 021 806, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 168 человек, всего - 1 021 806, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 168 человек, всего - 1 021 806, - Минздрав 03
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А сколько людей вакцинировано пфайзером?? Почему этой вакцины нет в списке?? И куда в таком случае делась вакцина??
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31.05.2021 09:00 Ответить
Не какого обмана, только ловкость рук
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31.05.2021 09:14 Ответить
21 мая 2021 года
В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ

16 апреля Украина также уже получила в рамках COVAX 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Итого 237 тысяч доз....где они???
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31.05.2021 09:09 Ответить
смішно до сліз від відчаю та неможливості вакцинуватися зараз.. а на на другу дозу Астра Зенека є?чи тільки обіцянки?
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31.05.2021 09:36 Ответить
40000000 : 6000 = 6667 діб = 18,3 років.
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31.05.2021 10:05 Ответить
 
 