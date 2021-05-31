РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11348 посетителей онлайн
Новости За рубежом
24 441 129
МИД РФ (1629) Россия (91193) санкции (10609) SWIFT (85)

В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке к возможному отключению страны от системы SWIFT.

По его словам, в России ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что пока речи об отключении государства от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо".

"Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Кравчук об отключении РФ от SWIFT: Это будет абсолютным разрушением российской экономики

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.

Также читайте: Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
Они свой свифт мастырят. Из говна и веток. И чебурнет свой. И Ё-мобиль. И Ёптафон. И робот Федор на МКС. *****, неужели они не понимают собственной убогости в своих попытках хотя бы повторить чужие изобьретения?!
показать весь комментарий
31.05.2021 09:03
+26
Хтось скаже кацапам що в SWIFT неможлива альтернатива? 😂
показать весь комментарий
31.05.2021 09:00
+21
Дело вообще идет к бартеру. Лапти на кокошники, кокошники на балалайки, балалайки на косоворотки. А за косоворотку даже с зеленским уже можно о чем-то договариваться.
показать весь комментарий
31.05.2021 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И толку с вашего "SWIFT"? Платежи сами себе будете пересылать? Ну или своим подхалустникам-странам, которые потом из-за использования вашей системы в бан попадут.
показать весь комментарий
31.05.2021 16:49 Ответить
Российский SWIFT - крепкий союз платёжной системы между Абхазией , преднистровьем , ДНР и ЛНР и *********. Подкреплено самой надёжной и независимой валютой в мире - рубль.
показать весь комментарий
31.05.2021 17:09 Ответить
В 2020 году экспорт из России на Украину составил 4,6 миллиарда долларов (снижение на 15,3%), импорт в РФ с Украины - 2,7 миллиарда (снижение на 25,3%) Так кто у кого больше покупает. На России свет клином не сошёлся, все ресурсы продаются на мировом рынке
показать весь комментарий
31.05.2021 18:49 Ответить
А что, рельсы в РФ уже в металлолом посдавали? Вагонами можно перевозить, если надо.
Другой вопрос - а надо ли?
Газ и у нас добывают. Под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа, еще не разрабатывается, а 500 км газопровода до Феодосии и Керчи, Украина уже при независимости проложила всего за 6 месяцев, и трубы у нас собственного производства. В Волынской области газа не меньше чем в Катаре и пока ни одной скважины не бурили.

А вот как пересылать прибыль с наших облэнерго вашим Бабаковым и Григоришиным? Придется временно тут оставлять.
Вот вы всё про газ да про газ. А ведь есть еще нефтепровод "Дружба"!!! А ваш танкер недавно чуть весь Босфор нефтью не загадил, это вы должны бабла тем командам двух турецких буксиров, что танкер успели поймать и не дали ему разбиться о прибрежные скалы. Теперь все кацапские танкеры. перед входом в воды Турции, будут тщательно проверяться на исправность и соответствие.
И что вам останется? тянуть нефтепровод в Мурманск и оттуда уже отправлять нефть поставщикам?
показать весь комментарий
31.05.2021 21:02 Ответить
Нулёвочка, у вас это личная проблема? Я про понос.

Про НЕЛЬЗЯ возить кэш миллиардами, это вы, деточка, расскажите Януковичу или Пабло Эскобаре и иже с ними.

А что Московия уже отчитывается перед США о том, чем и с кем торгует? Чисто гипотетически - могут нам продавать ТВЭЛы и получать за это кэшем.

Ну кроме СВИФТа, тут же, прицепом, признают, что РФ зарабатывает деньги незаконными способами и любая торговля с ней будет попадать под расследования финансовой разведки янкесов, так что проще будет НЕ торговать с РФ, чем залетать на штрафах и санкциях. В конце-то концов, не на одной Рашке свет клином сошелся. да и ее доля в мировом ВВП, мизерная.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:33 Ответить
Вот сейчас слушал ЧАСТЬ записей с пленок переговоров Медведчука с Сурковым и Козаком. так вот там Медведчук прямо говорит, что рассчитываться за уголь с шахтерами будет кешем. Что этот кэш (большие суммы зарплат шахтерам) из Украины будут возить сотрудники СБУ сначала в Донецк, а из Донецка в Луганск и всё это согласовано с Президентом Порошенко. Потом звонит Козаку и докладывает, что первый транш кэша уже в Донецке, а через час будет в Луганске.

На фоне этого факта, весь ваш пост превратился в пыль.

На счет Московии и СВИТ, даже продолжать не стану - полнейшая ваша безграмотность.
Прощевайте.
показать весь комментарий
01.06.2021 20:54 Ответить
Оборот торговли России и Украины если лень гуглить, но не лень писать сказки про покупку у РФ товаров на 6,5 миллиардов.

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса.- по сути, отбирая газ для себя из транзитного потока из России в Европу.kommersant.ru Значит мы пять лет таки жили без российского газа и только Зеленский опять вляпался. Рано или поздно Украина перестанет торговать с оккупантом, это возможно, что доказывают приведённые мною ссылки с российских сайтов. А ты можешь только давать взятые с потолка цифры и делиться влажными мечтами о шароварах
показать весь комментарий
31.05.2021 23:25 Ответить
Товарооборот России с Украиной
В 2020 году товарооборот России с Украиной составил 9 918 641 747 долл. США, уменьшившись на 13,40% (1 535 331 786 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Экспорт России на Украину в 2020 году составил 6 310 669 157 долл. США, уменьшившись на 4,66% (308 695 180 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Украины в 2020 году составил 3 607 972 590 долл. США, уменьшившись на 25,37% (1 226 636 606 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
И еще, никакого реверса газа, НЕТ)))
показать весь комментарий
01.06.2021 05:25 Ответить
Внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба на своей Facebook странице.

В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).
Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).
Вам фейкомётам слабо ссылочку дать, а я подтверждаю свои слова ссылками
показать весь комментарий
01.06.2021 07:37 Ответить
Да не отключит им никто эту систему. Все хорошо понимают, чем это кончится. Мокшане только язык плётки понимают, потому и сами действуют методом силы. Загнанный в угол дурак, только еще больше фуйни наделает с горя.
показать весь комментарий
31.05.2021 20:24 Ответить
Отключат.
показать весь комментарий
01.06.2021 13:09 Ответить
Вы не можете это утверждать.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:24 Ответить
Почему вы так решили.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:28 Ответить
Потому что, даже я, не могу это утверждать. Ни вы, ни я, не имеем доступа к первоисточникам. Знать нам не положено. Если отключить их от такой системы, то возврата назад не будет. Вместо того, что бы делать рашку зависимой, они ее травят и укрепляют единство. Страна станет изгоем вообще, и начнутся гнусные войны с подтягиванием "исконных" земель.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:34 Ответить
Во как рашку -"травят и укрепляют единство". Вот Саддама и Каддафи тоже "травили" санкциями, как там народ, сплотился вокруг вождя ? Агрессор успокаивается только тогда когда получает отпор, а нынешняя дипломатия глубокой обеспокоенности приводит РФ только к бряцанию оружием. Вот когда начнут вводить реальные санкции, тогда и посмотрим как сплотятся россияне вокруг своего фюрера
показать весь комментарий
01.06.2021 19:27 Ответить
А что они могут сделать, кроме как челобитную накалякать?) Мне кажется, что этот загнанный в угол медведь, только дерьма наделает больше от безысходности. Вот вы говорите отпор дать, так ведь и нечем ей дать отпор. А война ради мира? Стало быть, нет другого способа, кроме как нахлобучить супостату.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:34 Ответить
У парашкинских тролей сегодня аврал...
показать весь комментарий
31.05.2021 21:59 Ответить
То есть Раша сама инициирует отключение? Однако... У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність - Цензор.НЕТ 8177
показать весь комментарий
31.05.2021 22:07 Ответить
У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність - Цензор.НЕТ 1428
показать весь комментарий
31.05.2021 22:53 Ответить
У нас вообще разведка есть, ещё когда только начинался Крымнаш, мне рассказывал москвич один знакомый пафосно так, что Расея возьмет Крым, затем уйдет от доллара и платежных систем Запада к Китаю и займутся Аляской. Правда-нет, но данная пропаганда у них в обществе муссируется.
показать весь комментарий
01.06.2021 01:41 Ответить
РОССИЮ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ПРАВДОПРОВОДУ !) И ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ !!!
показать весь комментарий
01.06.2021 04:32 Ответить
Смею полагать, вы так выразились о электростуле)) я обеими руками за)
показать весь комментарий
01.06.2021 19:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 