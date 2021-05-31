В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке к возможному отключению страны от системы SWIFT.
По его словам, в России ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
Дипломат подчеркнул, что пока речи об отключении государства от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо".
"Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".
Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.
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Другой вопрос - а надо ли?
Газ и у нас добывают. Под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа, еще не разрабатывается, а 500 км газопровода до Феодосии и Керчи, Украина уже при независимости проложила всего за 6 месяцев, и трубы у нас собственного производства. В Волынской области газа не меньше чем в Катаре и пока ни одной скважины не бурили.
А вот как пересылать прибыль с наших облэнерго вашим Бабаковым и Григоришиным? Придется временно тут оставлять.
Вот вы всё про газ да про газ. А ведь есть еще нефтепровод "Дружба"!!! А ваш танкер недавно чуть весь Босфор нефтью не загадил, это вы должны бабла тем командам двух турецких буксиров, что танкер успели поймать и не дали ему разбиться о прибрежные скалы. Теперь все кацапские танкеры. перед входом в воды Турции, будут тщательно проверяться на исправность и соответствие.
И что вам останется? тянуть нефтепровод в Мурманск и оттуда уже отправлять нефть поставщикам?
Про НЕЛЬЗЯ возить кэш миллиардами, это вы, деточка, расскажите Януковичу или Пабло Эскобаре и иже с ними.
А что Московия уже отчитывается перед США о том, чем и с кем торгует? Чисто гипотетически - могут нам продавать ТВЭЛы и получать за это кэшем.
Ну кроме СВИФТа, тут же, прицепом, признают, что РФ зарабатывает деньги незаконными способами и любая торговля с ней будет попадать под расследования финансовой разведки янкесов, так что проще будет НЕ торговать с РФ, чем залетать на штрафах и санкциях. В конце-то концов, не на одной Рашке свет клином сошелся. да и ее доля в мировом ВВП, мизерная.
На фоне этого факта, весь ваш пост превратился в пыль.
На счет Московии и СВИТ, даже продолжать не стану - полнейшая ваша безграмотность.
Прощевайте.
Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса.- по сути, отбирая газ для себя из транзитного потока из России в Европу.kommersant.ru Значит мы пять лет таки жили без российского газа и только Зеленский опять вляпался. Рано или поздно Украина перестанет торговать с оккупантом, это возможно, что доказывают приведённые мною ссылки с российских сайтов. А ты можешь только давать взятые с потолка цифры и делиться влажными мечтами о шароварах
В 2020 году товарооборот России с Украиной составил 9 918 641 747 долл. США, уменьшившись на 13,40% (1 535 331 786 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Экспорт России на Украину в 2020 году составил 6 310 669 157 долл. США, уменьшившись на 4,66% (308 695 180 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Украины в 2020 году составил 3 607 972 590 долл. США, уменьшившись на 25,37% (1 226 636 606 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
И еще, никакого реверса газа, НЕТ)))
В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).
Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).
Вам фейкомётам слабо ссылочку дать, а я подтверждаю свои слова ссылками