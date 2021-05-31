Информация об искусственном создании коронавируса является ложной. Версия с утечкой из лаборатории возможна, - генетик НАН Украины Досенко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Информация о создании коронавируса искусственным путем не соответсвует действительности.
Об этом заявил генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со сссылкой на УНИАН.
При этом ученый допустил версию с утечкой из лаборатории, назвав ее "возможной ситуацией".
"Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения - от летучих мышей. И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница - создан в лаборатории и вынесен из лаборатории", - сказал он.
Вирусы, по словам Досенко, не живут и не размножаются вне организма.
"Их не может стать больше вне наших клеток. Поэтому они и попадают в наши клетки, чтобы сделать больше своих копий, а это является смыслом жизни всех живых существ. А мутирует вирус не один, а с помощью наших ферментов - это мы его пытаемся таким образом остановить, и останавливаем, но создаем новые штаммы, новые варианты, несколько отличные от исходного варианта вируса. И чем больше людей инфицировано одновременно, тем больше вероятность создания более удачных, более патогенных вариантов любого вируса", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Этот "ученый", своим словоблудием, обошел один важный момент: никто и не утверждал, что в лаборатории он был "создан" (в смысле с нуля)! Когда в прессе в отношении короновируса говорят "создан", имеется в виду, что он там был модифицирован под человека! А то что изначально он природного происхождения, все знают и без этого "капитана очевидность".
Кроме того, установить была мутация природной или искусственной невозможно!
Я делаю простые выводы о возможности мутации в самой лаборатории - для понимания того что это возможно, не нужно иметь профессиональные знания (ученые давно умеют манипулировать и с человеческой ДНК и не сделать вывод что они могут такое проделать с гораздо более простой РНК вирусов может только идиот)
Тут дещо інакше трактується щодо модифікації природного вірусу.
Но он ведь утверждает (и вы вместе с ним), что они они не могут мутировать в лаборатории
Там такие фахивци сплошняком.
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Я так зрозумів, що мова йде про модифікацію, а не створення нового вірусу з нуля.
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2. Присылаешь его в контору типа той, что снизу, оплачиваешь счет.
3. они присылают плазмиды с нужным геномом
5 проводишь трансфекцию, напр электропорацией
6. при желании можешь провести отбор трансфектом по маркеру (обычно это ген устойчивости к антибиотику, чаще к неомицину)
7. Помещаешь клетки в реактор с питательной средой, и фильтруешь свою вирусню.
(за отдельную плату они сразу и трансфектомы могут прислать, тогда мороки вообше нет)
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не способен человек создать вирус. и, учитывая уровень развития технологий, это еще нескоро произойдет. не в обозримом будущем точно.
Уже давно моноклональные антитела производят с помощью клеток, трансфецированных искусственными вирусами, а ты все из пещеры не вылез...
А чисто чтобы показать, что может наука, то не так давно ученіе закодировали короткий мультфильм в ДНК живой бактерии, потом считали и воспроизвели. И изображение ладони такде закодировали и считали.
Вот публикация об этом
CRISPR-Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria
Напиши авторам "мы можем скопировать созданное природой, но не создать новое" ох они и посмеются...
В ссылке, что я дал еще выше - объявление о коммерческом синтезе по произвольно написанной заказчиком парам оснований. Если есть деньги = можешь хоть мульифильм, хоть песню туда кодировать. Но обычно это делают для уже открытых антител или других протеинов, которые представляют ценность в медицине. Кстати, м-РНК в вакцине Пфайзер тоже редактированная.
Так понятно? А насчет миллионов генов в РНК это ты перегнул.
когда мы сможем создать вирус, можно будет смело утверждать, что мы стали богами. пока до этого очень далеко, много дальше, чем до скорости света в вакууме.
"Стало штаммом: создан полностью искусственный SARS-CoV-2"
НАУКА
18 мая 2020, 00:01
Стало штаммом: создан полностью искусственный SARS-CoV-2
Ученые еще раз доказали, что с помощью современных генно-инженерных методов можно вывести абсолютно любой вирус
Американские ученые синтезировали живую клетку с искусственным ДНК. Этот эксперимент, который многие ученые назвали прорывом в науке, стал шагом на пути к созданию новых форм жизни. Би-би-си отвечает на некоторые вопросы, связанные с этим неоднозначным открытием.
то что я и сказал тебе, проффесору ранее, не могут люди создать вирус, только скопировать созданное природой.
там на страницах 427-450 есть раздел Artificial virus particles.
Удачи.
ПС поклоняться биотехнологам, как богам - это перебор.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ