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Новости Политика Украины
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референдум (1495) Донбасс (26944) Подоляк Михаил (243)

Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию, не может быть даже гипотетически

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию, не может быть даже гипотетически

В Офисе президента Украины назвали условие проведения референдума по Донбассу. Это будут делать, если переговоры по Донбассу будут требовать такого шага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

На недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос, который стоит вынести на референдум - ситуация на Донбассе. Однако, по словам Подоляка, это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование.

"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", - отметил Подоляк.

Он заявил, что какого-либо вопроса на референдум или решения в нарушение нашей Конституции не может быть даже гипотетически.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о вчерашних переговорах советников глав "нормандской четверки": Состоялся жесткий обмен мнениями, но решений пока нет

Напомним, на Банковой не исключают референдум по реформе земли во время каденции Зеленского.

Кроме того, в Раду внесли законопроект о местном референдуме.
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Топ комментарии
+10
если начали звиздеть на эту тему -значит готовят почву
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31.05.2021 09:18
+9
Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически - Цензор.НЕТ 2509
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31.05.2021 09:24
+6
а давайте проведём рехферендум ВОПРОС---"избранных служивых куртизанок вместе с Вавкой" как гнать у баню или просто расстреливать..????? как же достала эта обрезанная из Квартала95 ублюдочно гнусная власть- клоунов... воров... мразей...брехунов... предателей... подонков,.... И просто откровенных сказочных кретинов и идиотов....
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31.05.2021 09:19
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если начали звиздеть на эту тему -значит готовят почву
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31.05.2021 09:18 Ответить
а давайте проведём рехферендум ВОПРОС---"избранных служивых куртизанок вместе с Вавкой" как гнать у баню или просто расстреливать..????? как же достала эта обрезанная из Квартала95 ублюдочно гнусная власть- клоунов... воров... мразей...брехунов... предателей... подонков,.... И просто откровенных сказочных кретинов и идиотов....
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31.05.2021 09:19 Ответить
Дипломатический Путь , - Длинною в Жизнь.
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31.05.2021 09:19 Ответить
Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически - Цензор.НЕТ 2509
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31.05.2021 09:24 Ответить
И об этом...Порошенко молодец что открыл границы для заробитчан и разрешил ввозить бэушные автомобили одну на украинскую семью по льготной цена растаможки, украинцы могут деньги заработать и за границей и имея автомобиль могут из села в город завезти и продать на рынке свой урожай, а раньше как было...сельчане без "Лошадки" сдавали всяким проходимцам за бесценок свой урожай ,спивались от однообразия, кто покрепче и поумнее едут в Испанию, Польшу, Германию работать ,в Украину когда они приедут они будут знать уже сколько их труд может стоить к примеру на предприятии Ахметова. Народ Украины так и не понял что это было сделано Президентом Порошенко для них , потом в кино народу Украины Голобородько пообещал побороть коррупцию и за один год закончит войну с Московией и выбрали артиста Зеленского в Президенты, но коррупция так и осталась и война продолжается, потому что кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина .Украинцы не ленитесь управлять своим государством,!.
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31.05.2021 09:42 Ответить
это чучело януковича достойно своего нынешнего работодателя-клоуна
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31.05.2021 09:25 Ответить
Не хватило, ******, реХВЭрЭндума даунбасянского, 2014года???! Итоги его отрыгиваются и сегодня! Пацаны, чуть ли не каждый день, гибнут!!!
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31.05.2021 09:25 Ответить
я вас умоляю....)))
гипотетически преЗЕ должен был покаяться и уйти еще год назад (после Омана...но нет! ))))
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31.05.2021 09:25 Ответить
73% так не вважають.
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31.05.2021 10:06 Ответить
<Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически>

Серьезно ? А как же принадлежность недр народу? Клали вы , суки, на Конституцию
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31.05.2021 09:27 Ответить
хфамилия у него неправильная с АШИБКАМИ как по мне ПОДЛЯНКО самое оно к нему и реально подходит
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31.05.2021 09:37 Ответить
Я уявляю, яка була б відповідь громадян радінського союзу про мир з німцями у 1941 році, коли загиблих було вже мільйони.
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31.05.2021 09:33 Ответить
Домбасяни вже референдили. Досить.Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично - Цензор.НЕТ 9697
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31.05.2021 09:38 Ответить
Обкатывают.
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31.05.2021 09:43 Ответить
Візьми "шехва", постукайте пенісом по піано і йдіть вже нах...референдарі совкові🤬
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31.05.2021 09:47 Ответить
Вопроса, нарушающего Конституцию, не может быть даже гипотетически

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Вообще то, чтобы так утверждать так, надо сначала знать Конституцию.
А у зеленых с этим огромная проблема.
Зачем им читать Конституцию, если их гарант сам ее нарушает?
Зеленым читать ее скучно и долго. Лучше время потратить на дерибан и распилы.
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31.05.2021 10:31 Ответить
Референдум не по смиренной просьбе народа, а надо или нет определенный результат арестовичу. Браво 73%!
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31.05.2021 10:55 Ответить
 
 