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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7520) Лукашенко (3501) Путин (29846) Россия (91193) Вениславский (200) Протасевич Роман (309)

У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

У российских спецслужб есть сценарии, как

В ситуации с задержанием самолета с оппозиционером на борту, Путин просчитал, как отреагирует Лукашенко.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя посадку в Минске самолета компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, с оппозиционным блогером, создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту и последующим задержанием оппозиционера и его девушки.

"У российских спецслужб есть определенные сценарии, каким образом "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" Российской Федерации. Они и Путин просчитали, как отреагирует Лукашенко, учитывая его экспрессивность и импульсивность. Задействовать истребитель, чтобы посадить гражданский самолет - это уже верх любого здравого смысла, что неизбежно должно было вызвать ту реакцию, которая, в конце концов, возникла", - заявил Вениславский.

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"С другой стороны, надо рассматривать еще один аспект: последствия этих событий могут стать катализатором конца правления Лукашенко. Что означает прекращение авиасообщения с миром? Все люди не могут вылететь напрямую, куда им нужно. Приверженцы Лукашенко, которые у него до недавнего времени были, или нейтрально настроенные люди (я знаю немало белорусских мощных предпринимателей, которые ранее говорили: Мы понимаем весь маразм режима Лукашенко, но нам не мешают заниматься своими делами), которые имеют бизнес в других странах, столкнутся с существенными проблемами. Таких очень много. Не исключаю, что они начнут больше симпатизировать оппозиции и гражданам, протестующим против Лукашенко", - резюмировал нардеп.

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+3
У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7419У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7185У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 4221 У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 2306
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31.05.2021 09:24
+2
давно вмонтировали в бошку Клоуна...ретранслятор идей Путина.. Вавка ничего не помнит...
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31.05.2021 09:40
+1
Як не прикро але вся ця опозиція, що раптом масово з'явилася, тільки допомогла ***** затягнути Луку в свої обійми. А я попереджав....
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31.05.2021 10:31
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А вы все бегаете только за Следствием и никакой стратегии . Как убить у путитна много Вариантов , а как противодействовать , а не пожинать и констактировать свершившийся Факт.
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31.05.2021 09:22 Ответить
У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7419У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7185У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 4221 У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 2306
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31.05.2021 09:24 Ответить
Кацапы пишут мол Беларуси санкции россию также вовлечет-"Ряд санкций, которые Запад может ввести против Белоруссии, повредит России и ее интересам. Об этом политолог, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал в интервью «Ленте.ру».
Серьезными последствиями могут обернуться, например, ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений». Тимофеев напомнил, что европейское объединение уже заморозило инвестиционную помощь Белоруссии на сумму в размере трех миллиардов евро.
Однако гораздо более худшими последствиями может обернуться введение мер против крупных белорусских предприятий. Например, при угрозе вторичных санкций со стороны Вашингтона российские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с белорусскими"
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31.05.2021 09:30 Ответить
А з оманським ослом кацапські спецслужби вже розібралися?
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31.05.2021 09:32 Ответить
давно вмонтировали в бошку Клоуна...ретранслятор идей Путина.. Вавка ничего не помнит...
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31.05.2021 09:40 Ответить
Когда-то США подобным образом пытались поймать Сноудена. После того как американцы хитроумно заперли Сноудена в Москве (типа он агент русских) аннулировав паспорт в подходящий момент, Моралес прилетевший в рашку потроллил американцев что увезет Сноудена с собой. Европейские страны по очереди закрывали воздушное пространство для Моралеса, пока он не сделал вынужденную аварийную посадку из-за кончающегося топлива в Австрии, где самолет обыскали на предмет контрабанды Сноудена.
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31.05.2021 09:47 Ответить
Сноуден между прочим обнародовал данные о военных преступлениях. Европейских розовых пони, которые типа борются за демократию во всей вселенной это никак не смутило.
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31.05.2021 09:52 Ответить
Тазик,вода,цемент,болото.Не благодорате.
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31.05.2021 10:29 Ответить
Як не прикро але вся ця опозиція, що раптом масово з'явилася, тільки допомогла ***** затягнути Луку в свої обійми. А я попереджав....
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31.05.2021 10:31 Ответить
Многоходовочка. Плюс к тому сам Протасевич ещё с ним надо разобраться. Хватит с нас Надежд Савченко и Семен Семенычей.
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31.05.2021 11:43 Ответить
 
 