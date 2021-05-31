У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский

В ситуации с задержанием самолета с оппозиционером на борту, Путин просчитал, как отреагирует Лукашенко.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя посадку в Минске самолета компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, с оппозиционным блогером, создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту и последующим задержанием оппозиционера и его девушки.

"У российских спецслужб есть определенные сценарии, каким образом "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" Российской Федерации. Они и Путин просчитали, как отреагирует Лукашенко, учитывая его экспрессивность и импульсивность. Задействовать истребитель, чтобы посадить гражданский самолет - это уже верх любого здравого смысла, что неизбежно должно было вызвать ту реакцию, которая, в конце концов, возникла", - заявил Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

"С другой стороны, надо рассматривать еще один аспект: последствия этих событий могут стать катализатором конца правления Лукашенко. Что означает прекращение авиасообщения с миром? Все люди не могут вылететь напрямую, куда им нужно. Приверженцы Лукашенко, которые у него до недавнего времени были, или нейтрально настроенные люди (я знаю немало белорусских мощных предпринимателей, которые ранее говорили: Мы понимаем весь маразм режима Лукашенко, но нам не мешают заниматься своими делами), которые имеют бизнес в других странах, столкнутся с существенными проблемами. Таких очень много. Не исключаю, что они начнут больше симпатизировать оппозиции и гражданам, протестующим против Лукашенко", - резюмировал нардеп.

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.