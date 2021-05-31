У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский
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В ситуации с задержанием самолета с оппозиционером на борту, Путин просчитал, как отреагирует Лукашенко.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя посадку в Минске самолета компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, с оппозиционным блогером, создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту и последующим задержанием оппозиционера и его девушки.
"У российских спецслужб есть определенные сценарии, каким образом "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" Российской Федерации. Они и Путин просчитали, как отреагирует Лукашенко, учитывая его экспрессивность и импульсивность. Задействовать истребитель, чтобы посадить гражданский самолет - это уже верх любого здравого смысла, что неизбежно должно было вызвать ту реакцию, которая, в конце концов, возникла", - заявил Вениславский.
"С другой стороны, надо рассматривать еще один аспект: последствия этих событий могут стать катализатором конца правления Лукашенко. Что означает прекращение авиасообщения с миром? Все люди не могут вылететь напрямую, куда им нужно. Приверженцы Лукашенко, которые у него до недавнего времени были, или нейтрально настроенные люди (я знаю немало белорусских мощных предпринимателей, которые ранее говорили: Мы понимаем весь маразм режима Лукашенко, но нам не мешают заниматься своими делами), которые имеют бизнес в других странах, столкнутся с существенными проблемами. Таких очень много. Не исключаю, что они начнут больше симпатизировать оппозиции и гражданам, протестующим против Лукашенко", - резюмировал нардеп.
С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Серьезными последствиями могут обернуться, например, ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений». Тимофеев напомнил, что европейское объединение уже заморозило инвестиционную помощь Белоруссии на сумму в размере трех миллиардов евро.
Однако гораздо более худшими последствиями может обернуться введение мер против крупных белорусских предприятий. Например, при угрозе вторичных санкций со стороны Вашингтона российские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с белорусскими"