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Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, -

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко находится в такой ситуации, когда приходится хвататься за какую-то иллюзорную возможность продемонстрировать, что его еще кто-то уважает.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя исключение любителя Лукашенко Евгения Шевченко из фракции "Слуги народа".

"Я свою подпись под этим решением (об исключении нардепа Евгения Шевченко из фракции "СН". - Ред.) ставил не в понедельник или воскресенье, а через несколько дней после возвращения Шевченко после встречи с Лукашенко полтора месяца назад. ... Господин Шевченко не совсем этично действовал и инициировал свое исключение. Он избран на мажоритарном округе. Поэтому, выходя из фракции, он не теряет мандат, как бы это было с депутатом, избранным по списку партии. То есть он мог спокойно уйти самостоятельно. Но срежиссировал ситуацию: "Вот я имею альтернативную точку зрения, которая не совпадает с президентской и большинством фракции, с другой стороны - не хочу выходить, исключите меня". Фактически он получил хорошую медийную основу, как: "Я боролся за свои ценности, из-за чего меня и исключили". Хотя на самом деле, как я сказал, это неэтично. Я убежден, что 99 процентов (а, возможно, и 100) моих коллег стали депутатами исключительно благодаря тому, что шли на выборы от партии "Слуга народа", которую представлял президент. Иначе они бы никогда не стали народными депутатами. Когда они баллотировались, должны были осознавать, что есть политическая программа партии, президента, которые концептуально совпадают. Конституцией определено, что президент ответственный и за внешние отношения. Поэтому господин Шевченко как минимум должен был согласовать свою позицию и запланированную встречу. Для меня его поездка к Лукашенко - прежде всего, приговор самому же Лукашенко, потому что он встретился с каким-то депутатом, которого никто не знает. Он уже в такой ситуации, когда приходится хвататься за какую-то иллюзорную возможность продемонстрировать, что его еще кто-то уважает. По-человечески Лукашенко жаль", - заявил Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
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Топ комментарии
+13
Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3032
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31.05.2021 09:52
+9
Черговий зашквар агента Люсі.
Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1095
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31.05.2021 10:10
+7
А мне сдаётся, что это приговор твоей партии Предателей Народа
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31.05.2021 09:56
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Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3032
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31.05.2021 09:52 Ответить
Черговий зашквар агента Люсі.
Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1095
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31.05.2021 10:10 Ответить
Я думаю зебилы и Бацку проголосовали, если б он у нас баллотировался в презеденты Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 87
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31.05.2021 09:54 Ответить
А мне сдаётся, что это приговор твоей партии Предателей Народа
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31.05.2021 09:56 Ответить
лукашенко ему жаль - это днище
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31.05.2021 10:00 Ответить
Разборки в гареме зеледента не утихают...
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31.05.2021 10:04 Ответить
Белорусы живут под властью украинца. Украина отживает под властью ротшильдов и сороса. Кто кого должен жалеть?
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31.05.2021 10:04 Ответить
шо ты мелешь, убогий? бульбоупыря в украинцы записал? про ротшильдов бредишь... где подомную муть пропогандируют для идиотов???
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31.05.2021 10:07 Ответить
Лукашенко не раз говорил, что его предки проживали между Киевом и Черниговом. Бред нарисован в платежках. А точнее традиционный еврейский гешефт.
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31.05.2021 10:15 Ответить
"бред" в платежках каким образом делает бульбоупыря украинцем? ты сам хоть относишься к нам? - мова, культура, любов до Укаїни.
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31.05.2021 10:18 Ответить
К вам, это к замороченным еврейскими масс-медиа бабуинам, которые возрождают мову и культуру путем социально-дегенеративного геноцида ее носителей? Нет, я украинец.
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31.05.2021 10:21 Ответить
"нет", говирит, что брешешь. еще чувствуется влияние враждебной мацковской и разной медведчуковско-мураевской пропоганды.
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31.05.2021 10:57 Ответить
У тебя, насекомого, все полтора чувства атрофированы систематическим чтением советских иудоглобализаторских газет.
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31.05.2021 11:09 Ответить
дурко, кто газеты сейчас читает? где ты их видел, окроме в палатках перед выборами?
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31.05.2021 12:09 Ответить
В понятиях идиома и идиот определенно есть общая семантика.
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31.05.2021 12:36 Ответить
Так опустить тупого чмыря -шевченко не каждому дано... только своим. хоть уже и бывшим.
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31.05.2021 10:05 Ответить
Зеублюдок, а ПУТЛЕРА ТЕБЕ НЕ ЖАЛЬ ?
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31.05.2021 10:05 Ответить
видимо по человечески очень жаль Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7101
а так же жаль ( по человечески ) Асада . Ким Чен Ыра . Гитлера . Гимлера и Пол Пота
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31.05.2021 10:10 Ответить
ну вообще то это должно быть приговором партии (фракции) от которой данный депутат к луке ездил, но у зеленых всегда все через задний вариант
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31.05.2021 10:05 Ответить
я правильно понимаю ? зебил сам признается что в Раду шел не по зову сердца а изначально понимая что он Петрушка . пустышка . и его работа только кнопки нажимать во всем поддерживая линию партии . то есть президента . то есть Коломойши
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31.05.2021 10:06 Ответить
"слуга народа" Вениславский ничего, сдохнет этот таракан, сделают святым Великомучителем, кацапские шаманы!

Ещё один "шевченко" нашёлся...
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31.05.2021 10:17 Ответить
"По-человечески луаашенко жаль" - лучше бы федя не открывал рот, ему жаль комуняку уголовниака, в СН поооловно неадекваты.
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31.05.2021 10:17 Ответить
Це не якийсь дупатут, а посланець самого ЗЕ.
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31.05.2021 10:17 Ответить
Для меня его поездка к Лукашенко - прежде всего, приговор самому же Лукашенко, потому что он встретился с каким-то депутатом, которого никто не знает. Источник: https://censor.net/ru/n3268393
Та всю цю зелену шоблу ніхто не знав би в політиці і по ниніі, якби не медійна підтримка Бені і Ко, який завів свого холуя Гідранта і решта лицемірів в Верховну Раду(
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31.05.2021 10:30 Ответить
Звичайно вирок Лукашенко, а не Зеленському, чиї депутати їздять до самозванців. Любий президент може зустрічатися з любою лбдиною, але що там робив "слуга"? Він був посланцем Найсвітлішого на всякий випадок? Завіз новий договір на закупку електроенергії і узгодили ціну за закуплений раніше дорожний бітім? Бо розслідування по-любому буде. Замінили довідки на потрібні? Чи завезли комбінацію зі справи по "вагнерівцям", щоб знати як садити літаки?
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31.05.2021 10:35 Ответить
Яйцеславских чисто по ЗЫбильному крутит атчьком.
Два года "не замечать" у себя в партии явного сепара и русню, который неоднократно положительно высказывался по поводу Бульбодуче чтобы потом называть его "каким-то депутатом" - это надо быть полностью бесстыдным обосраным зескотом.
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31.05.2021 11:03 Ответить
 
 