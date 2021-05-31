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Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез

Мировое сообщество должно достоверно установить происхождение коронавируса, иначе над человечеством будет нависать угроза возвращения пандемии в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью NBC News заявил американский педиатр, эксперт в вопросах здравоохранения и вакцинации Питер Хотез. Ученый отметил, что пандемия COVID-19 – уже третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке (первые две – эпидемии вирусов SARS и MERS).

"Природа говорит нам о том, что будет: наступит COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", - заявил Хотез.

По его мнению, в китайскую провинцию Хубей на длительный срок следует направить большую команду ученых – эпидемиологов, вирусологов, экологов и прочих специалистов. В ходе масштабного расследования они должны собрать все возможные образцы и установить точное происхождение коронавируса.

Ранее The Sunday Times писало, что сотрудники британской разведки на сегодня считают реалистичной версию о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ранее рассматривали ее как маловероятную.

На прошлой неделе президент США Байден приказал спецслужбам расследовать теорию об утечке коронавируса из лаборатории, и представить ему доклад через 90 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об искусственном создании коронавируса является ложной. Версия с утечкой из лаборатории возможна, - генетик НАН Украины Досенко

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.

Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ее и считают "маловероятной".

Китайская сторона резко отрицает любые версии о лабораторном или искусственном происхождении COVID-19.
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Топ комментарии
+6
Вирус рукотворный или кто-то еще верит, что бабуся в поселке Вухань съела летучего кажана? Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез - Цензор.НЕТ 9272
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31.05.2021 09:49
+1
Це все логічно але тут є один маленький нюанс - китайці жодну команду вчених не пустять до себе на розслідування
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31.05.2021 09:55
+1
Под бесконечную трескотню о мире , все претенденты на мировое господство продолжают и явную и тайную подготовку к войне. И плевать они хотели на все конвенции.... Кто-то никак не хочет поверить ,что КНР одна из самых агрессивных стран с далеко идущими целями. Но придется....Не первый вирус "обкатывают" тамошние кулинары и ,к сожалению,не последний!
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31.05.2021 10:33
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Вирус рукотворный или кто-то еще верит, что бабуся в поселке Вухань съела летучего кажана? Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез - Цензор.НЕТ 9272
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31.05.2021 09:49 Ответить
Так найти такую летучию мыш,которая может заразить человека так и не смогли...
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31.05.2021 10:07 Ответить
Может, среди кракадилов надо было искать? Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 2015 Мало ли что там китайцы жрут... или чего похуже вытворяют... Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 2108
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31.05.2021 11:29 Ответить
всё еще интереснее, уже признали, что от летучей мыши напрямую к человеку не вариант... теперича такая история... летучая мышь заразила некое животное и это животное сьела некая бабушка )
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31.05.2021 10:27 Ответить
Так ели и раньше мышей, но почему-то не заболевали
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31.05.2021 11:23 Ответить
Це все логічно але тут є один маленький нюанс - китайці жодну команду вчених не пустять до себе на розслідування
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31.05.2021 09:55 Ответить
І правильно роблять, бо такі "вчені" ще щось завизуть з рассеї, а на китайців запишуть. На їхніх же кажанів вже записали.
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31.05.2021 10:01 Ответить
Yes........наконец то правильное понимание происходящих процессов. А теперь когда вы поймете(.....правильно! поймете, еще раз правильно)) как был сделан коронавирус, вы поймете вообще природу самой фабрики всех!!!! ...вирусов. И наконец то отгадаете загадку программиста.
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31.05.2021 09:56 Ответить
да все кто в теме все уже давно все знают и понимают....- ну знаем что путлер фашист убийца фуйло ...- и що...
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31.05.2021 09:57 Ответить
Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез Ну, так як я казав і кажу, тепер примати лисі безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скриня пандори та вікно Овертона відкрите. Два роки запланованого соціального злочинного експерименту та інформаційного терору. Летючі миші... Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 3210, а до того були нещасні свині і птахи... А насправді прямоходячий примат, супер паразит.
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31.05.2021 09:59 Ответить
COVID-64 это последняя версия ))
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31.05.2021 10:05 Ответить
Цікаво, а якщо наступну версію , списати на улюблених котиків..... Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 3613 - Ну ти й абсолютне зло! Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 6785 Я вас зрозумів і передбачив. Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 6785
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31.05.2021 10:20 Ответить
))
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31.05.2021 10:22 Ответить
Досить!!!
Ви вже доекспериментувались з цим вірусом!
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31.05.2021 10:19 Ответить
"Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoюТравень 30, 2021 editor7Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 5272Черговий чиновник не зміг стримати своє обурення з приводу бюджетників, і заявив, що пенсіонери - це хитрі халявщики, які лягають в лікарні тільки заради того, щоб безкоштовно поїсти. Власне, заступник міністра охорони здоров'я Михайло Мальцев і повинен забезпечувати громадянам адекватні Читати далі …
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31.05.2021 10:22 Ответить
"Останніми днями у ЗМІ розповсюджується інформація про заяву російського заступника міністра охорони здоров'я про пенсіонерів під виглядом українського. Наголошуємо, що в Україні немає заступника міністра охорони здоров'я на ім'я Михайло Мальцев. Закликаємо ЗМІ бути обачними та не піддаватися маніпуляціям, перевіряти джерела інформації та дотримуватися інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.
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31.05.2021 10:40 Ответить
Под бесконечную трескотню о мире , все претенденты на мировое господство продолжают и явную и тайную подготовку к войне. И плевать они хотели на все конвенции.... Кто-то никак не хочет поверить ,что КНР одна из самых агрессивных стран с далеко идущими целями. Но придется....Не первый вирус "обкатывают" тамошние кулинары и ,к сожалению,не последний!
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31.05.2021 10:33 Ответить
Уже проведено розслідування походження зарази. Висновки невтішні, навіть з іншими схожими вірусами. Лабораторна модифікація - однозначна, витік з китайської лабораторії можливо випадковий.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ
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31.05.2021 14:32 Ответить
 
 