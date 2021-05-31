Проведение саммита с Путиным может стать существенной политической ошибкой для Байдена, - Financial Times

Сразу же после вступления в должность президента США Джо Байден пообещал "откорректировать" курс американской внешней политики и "объединить демократические ценности с дипломатическим руководством Соединенных Штатов". Это должно было ознаменовать завершение эпохи бывшего президента США Дональда Трампа, которая поставила под сомнение глобальную роль Вашингтона, поддержку прав человека и координацию с демократическими союзниками. Вместо политики Трампа "Америка прежде всего", которая включала беспрецедентную работу с автократами, Байден пообещал восстановить моральное лидерство США и направить силу на защиту демократии во всем мире.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Стремление Байдена поставить демократические ценности в основу внешней политики США вызвало сомнения после скандальной "спецоперации" белорусского диктатора Александра Лукашенко по задержанию журналиста Романа Протасевича.

США приняли меры, чтобы наказать Минск за наглый шаг, заявив, что присоединяются к ЕС в разработке широкого перечня действий против режима Лукашенко и пообещали подготовить собственные санкции.

Но критики заявляют, что реакция Белого дома на одно из самых наглых нарушений прав человека за время пребывания Байдена в должности была нерешительной и медленной. В то же время, ситуацию усложняет предстоящий саммит Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

"По советской и, конечно, российской традиции, саммит с президентом США фактически перекрывает все остальное", - сказал Леон Арон из Американского института предприятий, аргументируя, что эта встреча даст Путину "международную валидацию" на фоне обострения ситуации "дома".

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена признал, что Белый дом был вынужден сбалансировать усилия по поддержке демократических принципов во всем мире с более прагматичными соображениями, а это значит, что преданность Байдена защите прав человека на сегодняшний день "поставлена ​​под сомнение".

"Конечно, иногда есть компромиссы с точки зрения национального императива, над которыми мы работаем для этой администрации", - заявил чиновник.

После спецоперации Лукашенко за саммитом Байдена-Путина критики американского президента будут наблюдать еще пристальнее, чтобы убедиться, что Байден сохранит свою приверженность демократическим ценностям.

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Андреа Прасов из Human Rights Watch говорит, что было бы "огромным разочарованием", если Байден не использует встречу с Путиным для передачи мощного сообщения о правах человека, особенно учитывая усиление напряжения между Россией и Украиной, а также ареста лидера оппозиции Алексея Навального, который остается в тюрьме.

Позволив европейцам взять на себя инициативу в наказании Беларуси за перехват самолета, администрация Байдена также отказалась от части санкций против "Северного потока-2", чтобы избежать напряжения в отношениях с Германией.

Проведение саммита с Путиным после нарушения прав человека в России и за рубежом может стать существенной политической ошибкой, особенно в то время, когда российский президент борется с падением популярности, медленным экономическим ростом и внутренними протестами.

"Для Кремля встреча является доказательством того, что его уважают и боятся", - считает Арон.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Байден проведет "жесткую" беседу о правах человека и демократии с Путиным, и не рассматривает эту встречу как уступку. Но чиновник признал, что событие может стать жертвой российской "манипуляции фактами".

"Конечно, Путин собирается использовать саммит в свою пользу", - сказал чиновник.

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Попытки продвигать более принципиальный подход к России столкнулись тем, что Вашингтону нужно сотрудничество с Кремлем по ряду приоритетов безопасности, включая вывод американских войск из Афганистана, контроль над стратегическими вооружениями, восстановление иранской ядерной сделки и решения проблемы изменения климата.

Эндрю Вайс из Фонда Карнеги заявил, что предыдущие администрации США уже имели дело с подобными ограничениями. В 2014 году администрация Барака Обамы пыталась разорвать контакты с Москвой на высоком уровне после вторжения России в Украину, но такая политика "начала разрушаться" после кризиса в Сирии, где Россия поддерживала президента Башара Асада.

"Администрация Байдена решила, что ей нужна прямая линия в отношениях с Кремлем", - сказал Вайс, добавив, что санкции Беларуси могут быть неэффективными и приблизить Лукашенко к Москве.

Байден занял более жесткую позицию, чем Барак Обама или Трамп в начале своего президентства, даже назвал Путина "убийцей". Байден уже встречался с Путиным в 2011 году, будучи вице-президентом.

Тем не менее, критики утверждают, что реакция на действия Беларуси является частью шаблона, который включает неудачные попытки Байдена ввести санкции против саудовского принца Мохаммеда бен Салмана после заявлений американской разведки о том, что он причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

"Пожалуй, наиболее неутешительной частью этих инцидентов является мнение, что защита прав человека не всегда соответствует интересам США", - говорит Прасов, добавив, что неудача Байдена в сдерживании Израиля в его атаках на Сектор Газа в этом месяце показала, что права человека, начинают "отходить на второй план для поддержки других интересов США".

Байден вступил в должность с громкими заявлениями о поддержке прав человека и демократии, иногда даже вступая в споры с более "реалистичными" чиновниками Белого дома.

Но советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, который также работал в администрации Обамы, недавно сказал, что Байден всегда рассматривал внешнюю политику США как управляемую "американскими интересами".

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