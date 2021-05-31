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Новости За рубежом
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Проведение саммита с Путиным может стать существенной политической ошибкой для Байдена, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Проведение саммита с Путиным может стать существенной политической ошибкой для Байдена, - Financial Times

Сразу же после вступления в должность президента США Джо Байден пообещал "откорректировать" курс американской внешней политики и "объединить демократические ценности с дипломатическим руководством Соединенных Штатов". Это должно было ознаменовать завершение эпохи бывшего президента США Дональда Трампа, которая поставила под сомнение глобальную роль Вашингтона, поддержку прав человека и координацию с демократическими союзниками. Вместо политики Трампа "Америка прежде всего", которая включала беспрецедентную работу с автократами, Байден пообещал восстановить моральное лидерство США и направить силу на защиту демократии во всем мире.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Стремление Байдена поставить демократические ценности в основу внешней политики США вызвало сомнения после скандальной "спецоперации" белорусского диктатора Александра Лукашенко по задержанию журналиста Романа Протасевича.

США приняли меры, чтобы наказать Минск за наглый шаг, заявив, что присоединяются к ЕС в разработке широкого перечня действий против режима Лукашенко и пообещали подготовить собственные санкции.

Но критики заявляют, что реакция Белого дома на одно из самых наглых нарушений прав человека за время пребывания Байдена в должности была нерешительной и медленной. В то же время, ситуацию усложняет предстоящий саммит Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

"По советской и, конечно, российской традиции, саммит с президентом США фактически перекрывает все остальное", - сказал Леон Арон из Американского института предприятий, аргументируя, что эта встреча даст Путину "международную валидацию" на фоне обострения ситуации "дома".

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена признал, что Белый дом был вынужден сбалансировать усилия по поддержке демократических принципов во всем мире с более прагматичными соображениями, а это значит, что преданность Байдена защите прав человека на сегодняшний день "поставлена ​​под сомнение".

"Конечно, иногда есть компромиссы с точки зрения национального императива, над которыми мы работаем для этой администрации", - заявил чиновник.

После спецоперации Лукашенко за саммитом Байдена-Путина критики американского президента будут наблюдать еще пристальнее, чтобы убедиться, что Байден сохранит свою приверженность демократическим ценностям.

Читайте также: Байден: Встречаюсь с Путиным, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека

Андреа Прасов из Human Rights Watch говорит, что было бы "огромным разочарованием", если Байден не использует встречу с Путиным для передачи мощного сообщения о правах человека, особенно учитывая усиление напряжения между Россией и Украиной, а также ареста лидера оппозиции Алексея Навального, который остается в тюрьме.

Позволив европейцам взять на себя инициативу в наказании Беларуси за перехват самолета, администрация Байдена также отказалась от части санкций против "Северного потока-2", чтобы избежать напряжения в отношениях с Германией.

Проведение саммита с Путиным после нарушения прав человека в России и за рубежом может стать существенной политической ошибкой, особенно в то время, когда российский президент борется с падением популярности, медленным экономическим ростом и внутренними протестами.

"Для Кремля встреча является доказательством того, что его уважают и боятся", - считает Арон.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Байден проведет "жесткую" беседу о правах человека и демократии с Путиным, и не рассматривает эту встречу как уступку. Но чиновник признал, что событие может стать жертвой российской "манипуляции фактами".

"Конечно, Путин собирается использовать саммит в свою пользу", - сказал чиновник.

Читайте также: Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммите ЕС-США готовится подписание совместного документа, - СМИ

Попытки продвигать более принципиальный подход к России столкнулись тем, что Вашингтону нужно сотрудничество с Кремлем по ряду приоритетов безопасности, включая вывод американских войск из Афганистана, контроль над стратегическими вооружениями, восстановление иранской ядерной сделки и решения проблемы изменения климата.

Эндрю Вайс из Фонда Карнеги заявил, что предыдущие администрации США уже имели дело с подобными ограничениями. В 2014 году администрация Барака Обамы пыталась разорвать контакты с Москвой на высоком уровне после вторжения России в Украину, но такая политика "начала разрушаться" после кризиса в Сирии, где Россия поддерживала президента Башара Асада.

"Администрация Байдена решила, что ей нужна прямая линия в отношениях с Кремлем", - сказал Вайс, добавив, что санкции Беларуси могут быть неэффективными и приблизить Лукашенко к Москве.

Байден занял более жесткую позицию, чем Барак Обама или Трамп в начале своего президентства, даже назвал Путина "убийцей". Байден уже встречался с Путиным в 2011 году, будучи вице-президентом.

Тем не менее, критики утверждают, что реакция на действия Беларуси является частью шаблона, который включает неудачные попытки Байдена ввести санкции против саудовского принца Мохаммеда бен Салмана после заявлений американской разведки о том, что он причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

"Пожалуй, наиболее неутешительной частью этих инцидентов является мнение, что защита прав человека не всегда соответствует интересам США", - говорит Прасов, добавив, что неудача Байдена в сдерживании Израиля в его атаках на Сектор Газа в этом месяце показала, что права человека, начинают "отходить на второй план для поддержки других интересов США".

Байден вступил в должность с громкими заявлениями о поддержке прав человека и демократии, иногда даже вступая в споры с более "реалистичными" чиновниками Белого дома.

Но советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, который также работал в администрации Обамы, недавно сказал, что Байден всегда рассматривал внешнюю политику США как управляемую "американскими интересами".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
та срати зюзя хотів на свої обіцянки
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31.05.2021 10:28
+5
_А это и не ошибка! Это - сознательно осуществляемое преступление против Мира и человечества. Также как и т. н. перезагрузка с людоедами - и это после нападения на Грузию, а после и нападения на Польшу = на ЕС и НАТО.
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31.05.2021 10:30
+4
А наш Валедемар Косовороткович за любу ціну хоче зустрічі, щоб ще раз подивитися в "глаз". Може приміряє препарат, яким грав на піоніно?
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31.05.2021 10:48
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Байден як і Зеля став заручником своїх обіцянок.
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31.05.2021 10:26 Ответить
та срати зюзя хотів на свої обіцянки
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31.05.2021 10:28 Ответить
ну да, как Кеннеди с Хрущевым, ну и зе-билл тоже мир в глазах ***** увидел... Проведение саммита с Путиным может стать существенной политической ошибкой для Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2114
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31.05.2021 10:27 Ответить
Какие забавные сравнения. Интересно, чью судьбу потерпевший вiслюк повторит - Кеннеди, или Хрущёва?..
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31.05.2021 10:30 Ответить
Судьба Чаусешку зевіслюка чекає!
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31.05.2021 10:46 Ответить
Это банально. Вот Муссолини... Можно под этой арочкой, чтоб народ мог поселфиться:

Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7258
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31.05.2021 10:48 Ответить
официально вручить дикарю черную метку
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31.05.2021 10:28 Ответить
_А это и не ошибка! Это - сознательно осуществляемое преступление против Мира и человечества. Также как и т. н. перезагрузка с людоедами - и это после нападения на Грузию, а после и нападения на Польшу = на ЕС и НАТО.
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31.05.2021 10:30 Ответить
Він вже старий. вірніше вони обидва одною ногою, але на кінець свого життя вони ще зіграють вами у свою стратежку. От тільки ця стратежка не компютерна, а реальна. І грають в неї не видуманими персонажами, а реальними долями та життями.
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31.05.2021 10:33 Ответить
https://youtu.be/SZtuK-Meg8I
Будемо видно що то за Байден...
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31.05.2021 10:35 Ответить
А наш Валедемар Косовороткович за любу ціну хоче зустрічі, щоб ще раз подивитися в "глаз". Може приміряє препарат, яким грав на піоніно?
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31.05.2021 10:48 Ответить
Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5018
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31.05.2021 10:55 Ответить
"неудача Байдена в сдерживании Израиля в его атаках на Сектор Газа"


А комсомольцы все с сионизмом борются.
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31.05.2021 11:17 Ответить
Конечно Байдену приходится маневрировать, реальная политика полна подводных камней и противоречивых интересов, однако его верность принципам не вызывает сомнения.
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31.05.2021 11:18 Ответить
Не думаю что эта встреча такая и большая ошибка. Так мелочь недоразумение,
как обертка пролетевшая мимо урны.

С одной стороны это как бы снижает для карлика уровень нерукопожатности,
с другой полностью отбивает у другой стороны встречаться ещё раз и вообще вести
диалог.
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31.05.2021 12:24 Ответить
Когда они перестанут прикрываться давно уже сгнившим фиговым листочком "прав человека". Просто нагло с выпученными глазами вешают лапшу.
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31.05.2021 12:25 Ответить
ага, а ещё либеральная идея себя изжила окончательно!
Иди отседава балалайкофил.
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31.05.2021 12:31 Ответить
Да по*уй на ваши либеральные гейские штучки. Они же просто дурят, вернее им так кажется. Этот Аарон обычный комсомольский докладчик, агитбригадир борьбы за глобальное доминирование.
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31.05.2021 12:52 Ответить
А выбор у Байдена есть?)) Или они предлагают воевать США на два фронта и с РФ и с Китаем?) А сдюжат?)) И так прилетает во всех уголках мира по самые небалуйся))) А дальше будет больше))) В крестовом походе против Китая дай бог на этих переговорах Альцгеймеру выторговать хотя бы нейтралитет РФ)))
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31.05.2021 12:37 Ответить
а какова степень величия и немениеаналогии рф на сегодняшний день ?
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31.05.2021 12:46 Ответить
думаю,из-за увеличивающегося величия,другой причины нет..
а какова конечная цель всемирной экспансии т.н. "эрэф" - какие ценности,технологии,достижения она может предложить поверженным народам мира ?
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31.05.2021 13:02 Ответить
т.е. после срезания цветмета,обсцыкания руин Пикадилли и Монмартра,миссия ********,временно получивших в руки большие деньги,и как всегда,просравших их на стрелялки - закончится ?
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31.05.2021 13:08 Ответить
Ещё раз в мире капитала есть только одна ценность у величение прибыли и капитала в независимости какой это капитал)) Сразу идёт священик, потом солдаты а потм приходят капиталисты) Усвоил?)) И чем ближе ты к барскому столу тем лучше тебя кормить будут) Ещё раз почитай историю древнего Рима) Посмотри на сегодня и ты поймёшь что не чего ровным счётом не поменялось)
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31.05.2021 13:18 Ответить
Ну вот дебе степень) Среднюю азию за собой застолбили а Пакистан Сша де факто потеряли в пользу Китая) В африке совместно с Китаем выдавливают и США и Европейцев по всему периметру) Мал по малу дожимал...) Н а ближнем востоке РФ удачно зацепилась а США теряют управляемость) Турция одна чего стоит а там сейчас намечается ситуативный Союз Турция, Иран и РФ) Могу продолжить))
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31.05.2021 12:53 Ответить
я почему спрашиваю - везде,где приложила свой пятачок эрэф-эсэсэр - грязь,разруха,голод,нищета..
назовите,плз,страну,которая расцвела после "дружбы" с эрэф,очень просим,плиз.
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31.05.2021 13:06 Ответить
ну да это в мексека попала под каток плана Маршалла волей РФ?) Это в Ливии всей северной африке, Югославии, Ираке "обрадывались американской демократии"?) Вся Азиия, Африка и Латинская Америка до сихпор тихо "благодарят американцев и европейцев") А результат который получила Европа и Япония так это результат борьбы двух систем а не доброй воли США)) Учи мат часть) Со времён Римской империи особо нечего не изменилось))
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31.05.2021 13:13 Ответить
т.е. ни одной такой страны на сегодня нет,и быть не может - ибо идеология "рускага мира" - это захватить и НАСРАТЬ..
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31.05.2021 13:26 Ответить
Конкретно авиация, судостроение, транзит) Мало?)
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31.05.2021 13:25 Ответить
,ясно,что ЕС,странный вопрос..
лучше с умным потерять,чем с дураком найти - это же очевидно..
к вам разве что донбаситы на пмж ехать могут,как братья по разуму..
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31.05.2021 13:33 Ответить
ваше место у Китая,каким боком вы к Западу ?
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31.05.2021 13:40 Ответить
в Чечне не было ни снарядов,ни военкоматов,смеётесь до сих пор,не правда ли ?
полезете - и ухохочетесь и оборжетесь..
до икотки..ну то таке..говорите и вы..(с)
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31.05.2021 17:33 Ответить
perezagruzka
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31.05.2021 14:18 Ответить
 
 