"Слуга народа" Вениславский о концентрации одной компанией 85% подрядов на питание военнослужащих: Там явно не обходится без коррупционной составляющей

Кконцентрация в одних руках такого количества подрядов на питание для ВСУ - угроза национальной безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Мы (комитет ВР по нацбезопасности. - Ред.) заслушали заместителя министра обороны, который отвечает в том числе и за продовольственное обеспечение Вооруженных Сил Украины, работников фирм, которые не были выбраны в процессе тендерных процедур, как возможные поставщики пищевой продукции и других. Эта компания ("Військсервіс-Волонтер". - ред.) еще с одной сконцентрировали более 80 процентов подрядов в одном центре. Я, как единственный юрист в нашем комитете, сказал: это нарушение антимонопольного законодательства Украины. Потому что концентрация в одних руках такого количества подрядов на питание для ВСУ - угроза национальной безопасности", - заявил нардеп.

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"После этого мы направили письмо на министра обороны, чтобы он выяснил, соответствует ли занимаемой должности его заместитель, ответственный за продовольственное обеспечение военнослужащих. Рекомендовали пересмотреть тендерные процедуры по предотвращению в дальнейшем монополизации. Сейчас нам отчитываются: идет ревизия нормативного обеспечения этих процессов. Этот вопрос постоянно на контроле нашего комитета. Более того, на заседании было установлено: большая вероятность наличия определенных коррупционных составляющих в обеспечении питания ВСУ. Например, одна компания, которая предлагала более низкую цену поставки продуктов питания была отвергнута только потому, что прокурор Киевской городской прокуратуры написал: по его мнению, к ней есть вопросы. Мы от комитета уже подготовили обращение на имя генерального прокурора, чтобы была дана оценка правомерности действий этого чиновника, который фактически сделал невозможным участие в тендере компании, которая могла обеспечить конкуренцию и предложить более низкие цены. Вот такой "клубок" проблем, который свидетельствует о том, что там явно не обходится без коррупционной составляющей. Кто-то на этом хорошо зарабатывает. Комитет продолжает исследовать этот вопрос. Думаю, мы найдем, кто этим занимается. Такие люди должны понести ответственность, в том числе уголовную", - констатировал "слуга народа".

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

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Напомним, Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов.

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