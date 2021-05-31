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Новости Общество
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Зеленский (16493) поздравление (1029) ГП "Антонов" (76) ГП Антонов (66)

Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания

Новости Цензор.НЕТ Общество

Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и ветеранов государственного предприятия "Антонов" с 75-летием его основания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украина.

"Коллективу предприятия есть чем гордиться. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду создано более ста типов самолетов, известных во всем мире. Визитной карточкой Украины сегодня являются современные реактивные самолеты семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, грузовые гиганты "Антей", "Руслан", "Мрия", которые стали весомым вкладом в развитие и становление авиационной отрасли Украины", – отмечается в поздравлении главы государства.

Президент пожелал работникам предприятия здоровья, благополучия и новых свершений во имя независимого Украинского государства.

Читайте также: ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд ВСУ, - Уруский. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 979

Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 1429
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31.05.2021 10:35
+2
потерпевший вiслюк уже второй раз за месяц зашкварил собой ГП "Антонов". Прям жди беды...
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31.05.2021 10:33
+2
Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 6171
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31.05.2021 10:37
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потерпевший вiслюк уже второй раз за месяц зашкварил собой ГП "Антонов". Прям жди беды...
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31.05.2021 10:33 Ответить
Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 979

Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 1429
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31.05.2021 10:35 Ответить
Кто же Трудился и есть чем Гордится , - хотелось бы , что бы следующее поколение Гордилось Свершениями и достижениями, а не Весь Мир мы разрушим , а потом ???.
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31.05.2021 10:36 Ответить
Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 6171
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31.05.2021 10:37 Ответить
міг би минулого тижня привітати, щоб 2 рази не бігати
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31.05.2021 10:39 Ответить
Это контрольный. бедоносец не уверен, что с первого раза что-то сгорит.
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31.05.2021 10:45 Ответить
может лучше вместо пустых ля-ля-ля в честь юбилея подкинул бы заказ на пару самолетов ? Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 6571
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31.05.2021 10:41 Ответить
В декабре 2020 госзаказ на три самолета Ан-178 для ВСУ.
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31.05.2021 10:51 Ответить
вот и поздравляло бы в декабре 2020-го
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31.05.2021 10:52 Ответить
А с 75-летием нельзя?
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31.05.2021 11:01 Ответить
можно . можно поздравлять всех и по чаще

я понимаю . у Вовки как у любого современного подростка тик-токера желания покрасоваться на видео и заработать лайки является определяющим фактором в жизни . но его уже ни кто не смотрит . а лайкают так только самые упоротые Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування - Цензор.НЕТ 551
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31.05.2021 11:19 Ответить
Так деньги подкинул или нет с заказом на 3 самолета?
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31.05.2021 11:24 Ответить
а так ты про это Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування - Цензор.НЕТ 1866
так я тебе зебобик глаза открою "голова профспілки "Антонов" Володимир Папіж повідомив що цей контракт передбачає НЕ ФІНАНСУВАННЯ побудови літаків, як це прийнято в усьому світі, а побудову літаків за власний кошт. Він зазначив, що в бюджеті не передбачено фінансування цього проєкту, а "Антонов" змушений буде взяти банківський кредит задля виконання замовлення"

ну так шо деньги подкинул или нет с заказом на 3 самолета ? Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування - Цензор.НЕТ 2616
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31.05.2021 11:29 Ответить
Хороший контракт, где то мелькала информация, что эти 3 самолёта предназначались Перу, но наша сторона как всегда контракт не выполнила и осталось три заготовки. Их и решили "заказать" ВСУ. Всё закончится ничем.
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31.05.2021 11:43 Ответить
хотелось бы верить что ты ошибаешься . не так уж важно как зачинались эти самолеты но надеюсь что Зеля и Ко возместят их достройку . и ВВС получат хоть какое то пополнение . пилоты летают на старье
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31.05.2021 11:49 Ответить
а в ответ тишина видно он не вернулся из боя Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування - Цензор.НЕТ 6562
так понимаю ищешь опровержение ? так ты не напрягайся . невозможно найти черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування - Цензор.НЕТ 9149 лучше поищи динозавра в Лох-Нессе . там у тебя больше шансов на успех Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування - Цензор.НЕТ 7763
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31.05.2021 12:22 Ответить
"денег нет, но вы держитесь"...
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31.05.2021 10:42 Ответить
Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 2286
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31.05.2021 10:45 Ответить
Литакы лэтять...будем всих бамбить..😁
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31.05.2021 10:48 Ответить
З'явилися перші фото прототипу українського безпілотного ударного гелікоптера від компанії «Рамзай»

https://uprom.info/news/vpk/zyavylysya-pershi-foto-prototypu-************-bezpilotnogo-udarnogo-gelikoptera-vid-kompaniyi-ramzaj/
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31.05.2021 10:48 Ответить
но бюджетные мильярды надо отдать дедам-комунякам с Антонова, а то уникальне підприємство, яке нихера не конструирует и не выпускает, знаходиться на грані зникнення
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31.05.2021 11:48 Ответить
Ну про сотню типов он явно загнул, это наверное будут все самолёты изобретенные человечеством. Другое дело моделей и модификаций.
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31.05.2021 11:07 Ответить
Да, дудеть фанфары и играть на рояле -конёк мастера спорта по борьбе с вирусом. Судьба завода Антонова -жилой комлекс с каким нибудь издевательским названием, типа авиатор. Ибо врядле чего он будет выпускать. Пыль в глаза
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31.05.2021 11:11 Ответить
У последних 2-х президентов пока не вышло ничего в деле отказа от кацапской комплектухи и кацапских же заказчиков. Можем ещё раз похихикать над говноджетом.
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31.05.2021 11:43 Ответить
 
 