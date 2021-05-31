Благодаря вашему профессионализму создано более ста типов самолетов, известных во всем мире, - Зеленский поздравил ГП "Антонов" с 75-й годовщиной основания
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и ветеранов государственного предприятия "Антонов" с 75-летием его основания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украина.
"Коллективу предприятия есть чем гордиться. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду создано более ста типов самолетов, известных во всем мире. Визитной карточкой Украины сегодня являются современные реактивные самолеты семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, грузовые гиганты "Антей", "Руслан", "Мрия", которые стали весомым вкладом в развитие и становление авиационной отрасли Украины", – отмечается в поздравлении главы государства.
Президент пожелал работникам предприятия здоровья, благополучия и новых свершений во имя независимого Украинского государства.
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я понимаю . у Вовки как у любого современного подростка тик-токера желания покрасоваться на видео и заработать лайки является определяющим фактором в жизни . но его уже ни кто не смотрит . а лайкают так только самые упоротые
так я тебе зебобик глаза открою "голова профспілки "Антонов" Володимир Папіж повідомив що цей контракт передбачає НЕ ФІНАНСУВАННЯ побудови літаків, як це прийнято в усьому світі, а побудову літаків за власний кошт. Він зазначив, що в бюджеті не передбачено фінансування цього проєкту, а "Антонов" змушений буде взяти банківський кредит задля виконання замовлення"
ну так шо деньги подкинул или нет с заказом на 3 самолета ?
так понимаю ищешь опровержение ? так ты не напрягайся . невозможно найти черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет лучше поищи динозавра в Лох-Нессе . там у тебя больше шансов на успех
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