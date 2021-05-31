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ВР (28721) Минобороны (8215) ВСУ (5125) Вениславский (200) Гособоронзаказ (55)

На сегодняшний день все оборонные заказы согласованы ВР. Идет полноценная работа, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшний день все оборонные заказы согласованы ВР. Идет полноценная работа, -

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности объясняет задержку с принятием Гособоронзаказа разработкой и внедрением новых процедур в соответствии с новым законом Об оборонных закупках, а также пристальным вниманием членов комитета к каждому пункту в Гособоронзаказе - "сейчас мы просто не утверждаем сомнительные прихоти военных".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя проблемы с принятием Гособоронзаказа (ГОЗ).

"Нельзя сравнивать 2020 с 2021 г.. В прошлом году были задержки (с принятием Гособоронзаказа. - Ред.) из-за того, что были договоры, которые переходят из одного года в другой. Они заключались еще в 2016-2017 годах и являются невыполненными, поэтому нужно было перераспределить средства. В этом году проблема возникла исключительно из-за того, что мы приняли новый закон Об оборонных закупках. Он предусматривал принятие целого ряда подзаконных и нормативно-правовых актов, которые должны были разработать Министерство обороны Украины, ВСУ и другие субъекты сектора обороны. Не всегда успевали сделать это в определенные сроки. А без этих документов мы не могли утверждать ГОЗ. На сегодняшний день все оборонные заказы комитетом согласованы. Идет полноценная работа. Мы всем причастным сообщили: в следующий раз комитет больше никаких поблажек не будет давать. Должны делать все своевременно, без задержек", - рассаказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Вениславский о концентрации одной компанией 85% подрядов на питание военнослужащих: Там явно не обходится без коррупционной составляющей

"В этом году мы начнем в нормальном рабочем русле и планировать, и утверждать Государственный оборонный заказ. Не должно быть никаких проблем. Кстати, хочу сказать: в нашем комитете, независимо от политической принадлежности, депутаты имеют четкое понимание сферы безопасности и обороны. У нас отсутствуют политические споры. Все голосуют исключительно с точки зрения обеспечения интересов обороны страны и предотвращения коррупционных составляющих. По высказываниям представителей оборонного сектора, которые приходят для утверждения ГОЗа, такого детального анализа каждой позиции они вообще не помнят. Раньше все было формально. А мы все проверяем, оставляем несогласованными те позиции, которые не имеют смысла или содержащие коррупционную составляющую. Это наше пристальное внимание существенно нивелирует некоторое промедление. Лучше немного затянуть, чем позволить кому-то украсть несколько десятков миллионов гривен. Сейчас мы просто не утверждаем сомнительные прихоти военных", - констатировал Вениславский.

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.
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Топ комментарии
+5
Результат ваших процедур и вашей "планомерной" работы

На сегодняшний день все оборонные заказы согласованы ВР. Идет полноценная работа, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7278
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31.05.2021 11:05
+4
Сьогодні вже 31-ше травня, а в вас лише папірці підписали...
З урахуванням того, що торічне замовлення повністю провалене, то виникає питання - на кого ви suki працюєте???
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31.05.2021 11:02
+3
На сегодня нести муйню дежурным от слуг назначен Вениславский...
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31.05.2021 11:04
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Сьогодні вже 31-ше травня, а в вас лише папірці підписали...
З урахуванням того, що торічне замовлення повністю провалене, то виникає питання - на кого ви suki працюєте???
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31.05.2021 11:02 Ответить
На сегодня нести муйню дежурным от слуг назначен Вениславский...
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31.05.2021 11:04 Ответить
Результат ваших процедур и вашей "планомерной" работы

На сегодняшний день все оборонные заказы согласованы ВР. Идет полноценная работа, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7278
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31.05.2021 11:05 Ответить
Не будь ко мне жестоко далекое далеко, жестоко не будь...
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31.05.2021 11:15 Ответить
Итак, согласно Яйцеславскому, краткий список сомнительных прихотей военных:
- переход на новую систему питания
- отсутствие монополии одного поставщика питания
- ПКР "Непут"
- "Вильха"
- повышение зарплат АТОшникам
- постройка жилья военным

спасибо что "сэкономили" деньги для Велыкого Крадивныцтва, ЗЕплятва!
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31.05.2021 11:17 Ответить
А шо там с нептуном? А казломордые!
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31.05.2021 11:17 Ответить
армія голосувала за зесволот!
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31.05.2021 11:34 Ответить
"сомнительные прихоти военных"? риали?
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31.05.2021 11:35 Ответить
Если ЗЕ или кто-то из СН открывает рот - значит стопудово врет.
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31.05.2021 11:43 Ответить
"Раньше все было формально"-ошибаются СН,это сейчас с оборонзаказом формализм,а при ПАПе все работало.."Зелень"так и прет лишить ВСУ современного вооружения,при явном попустительстве главковерха-пацифиста и подыгривающего ему МО
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31.05.2021 15:06 Ответить
 
 