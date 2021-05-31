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Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL

Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL подсчитало, что в результате перенаправления самолетов в обход авиапространства Беларуси образуются дополнительные 250 000 кг выбросов СО2 в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейской правду", об этом пишет Euractiv.

До запрета перевозчикам на полеты в Беларусь эту страну ежедневно пересекало около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись перевозчиками с ЕС или Великобритании.

По оценкам EUROCONTROL, ежедневно из-за перенаправления маршрута сжигается около 79 000 кг горючего. Выброс окислов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.

Агентство Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA), регулирующий орган ЕС, 25 мая выдало рекомендации для авиакомпаний избегать белорусского воздушного пространства.

"Обстоятельства, связанные с этим (принудительным приземлением самолета Ryanair в Беларуси. - Ред.), Вызывают серьезные сомнения относительно уважения Беларуси к международным правилам гражданской авиации", - отмечается в бюллетене EASA по вопросам безопасности.

Рекомендации появились вслед за выводами саммита Европейского Совета в прошлый понедельник, в которых призывали "всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси

Быстро введенные меры безопасности нарушили типичные пути полета, что потребовало ряда логистических изменений со стороны операторов полетов.

Авиакомпании поспешили перепланировать маршруты, пересмотрев графики прибытия и вылета, чтобы учесть увеличение продолжительности путешествия и перерегистрацию состава экипажа.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Топ комментарии
+17
Зате білоруські літаки стали викидати менше СО2.
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31.05.2021 10:50
+13
10хв. роботи кетайського заводу сяомі.
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31.05.2021 10:48
+7
Мабуть "грета тумблер" стала ще сильніше битись в істериці з цього приводу. Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 4953
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31.05.2021 10:56
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10хв. роботи кетайського заводу сяомі.
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31.05.2021 10:48 Ответить
Китай выкидывает больше чем ЕС вымеситесь взятый)))).
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31.05.2021 10:57 Ответить
Пусть лучше посчитают насколько уменьшились выбросы
благодаря тому что что компания Батька-авиа
перестала летать по Европе... только в Украину мину 60 рейсов...
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 9451
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31.05.2021 12:16 Ответить
Так они это монетизируют по протоколу.....Киотсому))🤫😂💵
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31.05.2021 12:29 Ответить
Тю, нашли за шо переживать Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 3875
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31.05.2021 10:49 Ответить
Вони знають за що пережовують: ціна на квиток залишається стара, а пального треба спалити більше.
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31.05.2021 10:55 Ответить
Тому «прикрываться» экологией надо.... бугагагага
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31.05.2021 10:56 Ответить
Саме так.
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31.05.2021 11:42 Ответить
Зате білоруські літаки стали викидати менше СО2.
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31.05.2021 10:50 Ответить
ну понятно щас отменят запреты
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31.05.2021 10:52 Ответить
молодці!
наукову базу підвели - давайте, відміняйте санкції!
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31.05.2021 10:54 Ответить
Ишо?
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31.05.2021 10:54 Ответить
Схоже, що на Цензорі вже давно працює якась дівчинка "за все хорошее - против всего плохого". Тому і добірка новин відповідна. Не дуже розумна, не дуже вибаглива до першоджерела. Хоча, х.з.
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31.05.2021 11:07 Ответить
Всё зависит от того, кто и с какой целью считает.
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31.05.2021 10:54 Ответить
Мабуть "грета тумблер" стала ще сильніше битись в істериці з цього приводу. Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 4953
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31.05.2021 10:56 Ответить
Если предложить хорошую цену, капиталисты продадут и саму веревку, на которой их же и повесят. (с) Фразе больше ста лет, но она до сих пор актуальна, особенно для старой шлюхи с именем Европа.
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31.05.2021 10:58 Ответить
Цитувати тут рос. ката, убивцю, параноїка та сифілітика Леніна якось не комільфо. Я так думаю. Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 6136
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31.05.2021 11:19 Ответить
Много правдивого и полезного для своего развития можно почерпнуть из трудов разных людей, часто не всегда хороших. То есть, я не считаю это чем-то плохим. Таково моё мнение.
Кстати, у меня в туалете на полке лежит даже томик из собрания сочинений Сталина (нашёл когда-то в куче хлама) Сидя на унитазе, очень много интересного можно почерпнуть.))
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31.05.2021 13:39 Ответить
Количество увеличившегося СО2 ничто по сравнению выделяемым в бункере сероводородом.
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31.05.2021 10:58 Ответить
Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день , а дописати - із ватних пуканов, забули чи що ?? Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 4601 .
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31.05.2021 10:59 Ответить
Айя-я-я-я-й! Виявляється тирани нас рятують від парникового ефекти....... Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 8221 Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 3564
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31.05.2021 10:59 Ответить
а в милиграммах посчитать не? там нолей больше!!
Для восстановления баланса рекомендую всем счетоводам ходить пешком,отключить кондишки и перейти на сыроедение - и природу спасете и для здоровья полезно!!!
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31.05.2021 11:00 Ответить
Не, от сыроедения выброс метана в атмосферу увеличится.
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31.05.2021 11:08 Ответить
Горе-то какое. Странные люди всё таки эти еэсовцы.
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31.05.2021 11:05 Ответить
Это количество будет выглядеть ещё внушительнее если его записать в граммах. А лучше в миллиграммах.
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31.05.2021 11:07 Ответить
Сотни тысяч евроблях ввезенных в Украину,спокойно эту цифру перебивают за час времени.
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31.05.2021 11:07 Ответить
а сколько денег теряет лукашенко? Ведь за прлоет и диспетчерское сопровождение платили..
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31.05.2021 11:15 Ответить
Не усе так погано. Частково повертаються оптимальні з точки зору витрат палива рейси, які у 2014 р. були перенаправлені в обхід України.
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31.05.2021 11:23 Ответить
А при производстве труб и их укладке в СП-1 и СП-2 сколько выбросов СО2 было? А сколько еще будет от сжигания газа, когда его на полную мощность запустят?
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31.05.2021 11:25 Ответить
Столько же сколько и от газа из нашей трубы.
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31.05.2021 11:44 Ответить
...а скільки вирубується лісів, осушується боліт, отруюється річок нікого з EUROCONTROL не турбує?..(
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31.05.2021 11:36 Ответить
Они забыли посчитать выбросы сероводорода у кацапов
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31.05.2021 11:39 Ответить
Представьте сколько пользы от террористов которые самолет не сажают а взрывают! Нет самолёта - нет вредных выбросов. Логично же!
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31.05.2021 11:47 Ответить
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 756
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31.05.2021 11:58 Ответить
скоко-скоко ?
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 6861

...
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31.05.2021 11:54 Ответить
Дочка лукашило?
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31.05.2021 12:15 Ответить
просто надо перестать летать
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31.05.2021 12:08 Ответить
А еще дополнительно 79 000 кг топлива, купленного у *****. Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 9794
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31.05.2021 12:47 Ответить
Летать над Белорусией стало опасно. Дополнительных 250 тыс. кг выбросов СО2 в день нельзя менять на жизни людей!
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31.05.2021 13:53 Ответить
Лицемірство усе це. От приклад, як старанно облітають Україну, і ніхто лишне спалене паливо не рахує
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 9672
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31.05.2021 13:57 Ответить
250 миллионов грамм, 250 милярдов милиграмм.... мля.
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31.05.2021 14:15 Ответить
и что с того....
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31.05.2021 15:01 Ответить
 
 