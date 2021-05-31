30 мая в воинской части ВМС ВСУ трагически погиб военнослужащий, проводится служебная проверка, - командование
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Вчера, 30 мая, в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ВМС ВСУ в Facebook.
"Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - следует из сообщения.
По указанию командующего ВМС ВСУ в воинской части проводится служебная проверка.
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