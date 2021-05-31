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30 мая в воинской части ВМС ВСУ трагически погиб военнослужащий, проводится служебная проверка, - командование

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

30 мая в воинской части ВМС ВСУ трагически погиб военнослужащий, проводится служебная проверка, - командование

Вчера, 30 мая, в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ВМС ВСУ в Facebook.

"Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - следует из сообщения.

По указанию командующего ВМС ВСУ в воинской части проводится служебная проверка.

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Автор: Ірина Дашківська
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небоевые вторичные потери... и сколько сие будет продолжаться то а суициды... военных.. опять заболтают и напишут погибший виновен сам ну найдут 30 по счету стрелочника и спишут утиль архив...
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31.05.2021 10:53 Ответить
Пока вы не научитесь писать со знаками препинания и большими буквами - так и будет
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31.05.2021 11:15 Ответить
30 мая в воинской части ВМС ВСУ трагически погиб военнослужащий, проводится служебная проверка, - командование - Цензор.НЕТ 3810

..
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31.05.2021 10:56 Ответить
30 травня у військовій частині ВМС ЗСУ трагічно загинув військовослужбовець, проводиться службова перевірка, - командування - Цензор.НЕТ 1673
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31.05.2021 13:28 Ответить
 
 