Всемирный банк предоставит Украине $100 млн на кредиты малому и среднему бизнесу

28 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере 100 млн долларов США для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.

Украинский государственный АО "Укрэксимбанк" является заемщиком и исполнителем действующего проекта банка "Доступ к долгосрочному финансированию". Выделенные дополнительные средства "Укрэксимбанк" использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии COVID-19. Проект сосредоточен на предоставлении суб-кредитов с более длительным сроком погашения, чем те, которые сейчас предлагаются на рынке.

"В течение многих лет Всемирный банк поддерживает малый и средний бизнес, который должен стать основой экономики Украины. Эти новые займы от "Укрэксимбанка" создадут рабочие места, стимулируют конкурентоспособность, помогут украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии ", - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Также читайте: Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение вакцины

Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму в 150 миллионов долларов США внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства. В рамках проекта профинансировано более 50 МСП предприятий со всей Украины. Большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности, где у украинских экспортеров есть существенное конкурентное преимущество, и где МСП традиционно играют ведущую роль.

В рамках проекта также предоставлены займы фирмам, осуществляющим деятельность в разных производственных отраслях: производство горного оборудования и холодильных установок, стоматологического и электрического оборудования, пластиковой упаковки, деревообработки, ткачества ковров и т.л. Проект помог этим МСП улучшить конкурентные преимущества по сравнению с крупными предприятиями.

Также читайте: Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19

Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около 3,3 млрд долларов США в рамках 11 инвестиционных проектов и одной программы ради результатов. Эти инвестиции направлены на совершенствование базовых государственных услуг и обеспечение потребностей простых граждан в таких сферах как водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, энергоэффективность, дороги, социальная защита, образование и здравоохранение, а также развитие частного сектора. С момента присоединения Украины к Группе Всемирного банка в 1992 году обязательства банка перед страной составили более 13 млрд долларов США в рамках около 70 проектов и программ.