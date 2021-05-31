РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16024 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Тарифы ЖКХ
912 11
ВР (28721) Кабмин (13798) тарифы (1807) отопительный сезон (474) Разумков Дмитрий (1521)

Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что вопрос тарифов остаётся по-прежнему важным.

Об этом он сказал на Согласительном совете ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"28 января 2021 года Верховная Рада приняла соответствующее постановление. В нем много чего обозначено", - сказал председатель ВРУ и добавил, что надеется в ближайшее время парламент сможет заслушать отчёт, что было сделано на выполнение постановления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко

По словам Разумкова, правительство должно отчитаться о прошедшем отопительном сезоне и предоставить план на будущий.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 1129
показать весь комментарий
31.05.2021 11:21 Ответить
Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 3425
показать весь комментарий
31.05.2021 11:29 Ответить
Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 8759
показать весь комментарий
31.05.2021 11:29 Ответить
Чего там отчитываться.. 1гКал - 1795, 1кВт - 1.68, 1куб - 28.37. Это без газа, и только пока. А вот что будет, это куда более интересный вопрос.
показать весь комментарий
31.05.2021 11:33 Ответить
до ахметки,фірташа... - питань немає? а до тих хто дозволив прихватизувати енергоринок на шару і зробити монополії теж?
показать весь комментарий
31.05.2021 11:53 Ответить
не совсем понятно о чем речь. ахметовы, фирташи и остальные начали подниматься после распада СССР, в середине 90-х. Многих из тех, кто позволил приватизацию, уже нет в живых. А вообще довольно странно требовать от ахметовского правительства Шмыгаля требовать отчет по поводу деятельности Ахметова. Это как минимум нелогично.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:17 Ответить
гугл існує щоб подивитися хто що коли отримав і які закони були ким і коли прописані і на чию користь - всі живі і здорові.., а у 90-ті дехто іншим "бізнесом" займався.., і що за 2 роки Шмигаль зробив на користь ахметки - може якийсь аргумент чи посилання?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:46 Ответить
Аргументы смотрите в платежках, ценах на лекарствах, продуктах и всем остальном. Каких аргументов Вам не достает?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:47 Ответить
так це уряд винен що приватні підприємства піднімають ціни? "ринок" у нас - не чули? Кабмін має відзвітувати в Раді про тарифи ЖКГ і надати план на майбутній опалювальний сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 9656 може знаєте де ціни не ростуть чи зовсім безкоштовно все роздають?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:54 Ответить
а теперь осталось понять, почему они оказались приватными и почему коломойские, фирташи и ахметовы вертят зеленским как хотят? Только ноги ему на стол в кабинете не кладут. Впрочем, не факт...По ценам: задача правительства компенсировать рост цен в случае их резкого роста. Процесс называется индексация, а она отстает от реальности так, что ее почти не видно и не слышно. Впрочем, я так понимаю, Вам нравится ситуация. Вы, случаем, не Шмыгаль? Только тем, кто "наверху" эта ситуация очень удобна, позволяет набивать карманы деньгами.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:07 Ответить
"вертят" - приклад хоч якийсь буде? і де гроші брати щоб компенсувати - може ви знаєте? А кармани набівают ті хто і робив це завжди - у нас же "правова" держава - тільки починають розбиратися зразу вереск про "політичні переслідування", проте мене дійсно влаштовує що хоч щось відбувається - про зубожіння не треба - комуналка не більше 15% доходу - оформлюйте субсідії якщо не спроможні заробити..
показать весь комментарий
31.05.2021 14:51 Ответить
 
 