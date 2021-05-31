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"Слуга народа" предлагает на часе вопросов к правительству заслушать Лазебную. Такой министр точно должен чаще бывать в ВР, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Слуга народа" считает, что в пятницу на часе вопросов к правительству нужно заслушать министра социальной политики Марину Лазебную.
Об этом сегодня на согласительном совете сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 1 июня - День защиты детей, поэтому было бы правильно заслушать профильного министра на эту тему. Корниенко подчеркнул, что также есть много вопросов по пенсионной реформе и субсидиям.
"Такой министр точно должен чаще бывать в ВР", - добавил нардеп.
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Nataliia Radchenko
показать весь комментарий31.05.2021 11:54 Ответить Мне нравится 0
Nataliia Radchenko
показать весь комментарий31.05.2021 11:57 Ответить Мне нравится 0
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