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Новости Политика Украины
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ВР (28721) пенсия (2134) субсидия (620) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Лазебная Марина (141)

"Слуга народа" предлагает на часе вопросов к правительству заслушать Лазебную. Такой министр точно должен чаще бывать в ВР, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" считает, что в пятницу на часе вопросов к правительству нужно заслушать министра социальной политики Марину Лазебную.

Об этом сегодня на согласительном совете сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 1 июня - День защиты детей, поэтому было бы правильно заслушать профильного министра на эту тему. Корниенко подчеркнул, что также есть много вопросов по пенсионной реформе и субсидиям.

"Такой министр точно должен чаще бывать в ВР", - добавил нардеп.

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Автор: Ірина Дашківська
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А у вови спрасілі? а у Єрмака? Шо ви собі у ВР вазамнілі?
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31.05.2021 11:54 Ответить
А взагалі-то рийте-рийте , хороша тема соціалка для ШУМУ - таке кльове супемоднерслово та ще й поряд з конопельками.
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31.05.2021 11:57 Ответить
 
 