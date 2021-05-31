"Слуга народа" предлагает на часе вопросов к правительству заслушать Лазебную. Такой министр точно должен чаще бывать в ВР, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" считает, что в пятницу на часе вопросов к правительству нужно заслушать министра социальной политики Марину Лазебную.

Об этом сегодня на согласительном совете сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 1 июня - День защиты детей, поэтому было бы правильно заслушать профильного министра на эту тему. Корниенко подчеркнул, что также есть много вопросов по пенсионной реформе и субсидиям.

"Такой министр точно должен чаще бывать в ВР", - добавил нардеп.

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