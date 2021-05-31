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Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, -

Верховная Рада должна продолжить рассмотрение законопроектов по земельной реформе.

Об этом на Согласительном совете ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, который необходим для завершения земельной реформы.

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"Тогда с 1 июля люди смогут полностью пользоваться этой реформой. Мы в короткие сроки покажем, какие от нее эффекты. Они, в том числе, будут заключаться в качественном наполнении местных бюджетов", - отметил нардеп.
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Топ комментарии
+3
всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа
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31.05.2021 12:00
+2
В країні 73% ідіотів.
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31.05.2021 12:15
+2
Какие в куя аукционы !!! Кадастра земли нет !!! Кадастра *** нет!!!! Кадастра !!! Зеленые чучелы вы и не забываем про Референдум !!!
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31.05.2021 12:16
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Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично"-Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказал гадёныш Коломойского.Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким.
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31.05.2021 11:48 Ответить
У Китаї сім'ям дозволять мати трьох дітей
...
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31.05.2021 11:48 Ответить
Так-так ,які у вас зелених празрачниє тендери усі наїлись! а ЗЕМЛЯЯЯ-мля то ж ваще!
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31.05.2021 11:51 Ответить
Как бы всем выпускникам трускавецкого беняверситета по два квадрата земли выделить, да поскорее? Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6271
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31.05.2021 11:53 Ответить
Шо мешает?
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31.05.2021 11:56 Ответить
А как насчёт референдума?
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31.05.2021 11:54 Ответить
73% уже проголосовали! Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2719
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31.05.2021 11:56 Ответить
Прозрачный в Украине??? Бу-га-га!!! Рынок "длинных" денег нужен, иначе все скупят буржуи и олигархи! Сделайте кредиты под 1 - 1,5% годовых на 25-30 лет и тогда открывайте рынок. Где обычному человеку взять бабло на землю, если ему за квартиру платить нечем!?
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31.05.2021 11:55 Ответить
У кого є бабло купувати землю? У бєнєй-фірташів та інших ахметок. Наголосували? Їж те і не кажіть що мало. Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7362 Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9984
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31.05.2021 11:58 Ответить
всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа
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31.05.2021 12:00 Ответить
В країні 73% ідіотів.
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31.05.2021 12:15 Ответить
Какие в куя аукционы !!! Кадастра земли нет !!! Кадастра *** нет!!!! Кадастра !!! Зеленые чучелы вы и не забываем про Референдум !!!
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31.05.2021 12:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xfhAgH3B3I4

Брифінг Юлії Тимошенко 31 травня 2021р
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31.05.2021 12:18 Ответить
зєля таки ху@ло!)
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20.09.2021 10:20 Ответить
 
 