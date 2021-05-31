За сутки в Киеве 9 человек умерли от COVID-19, выявлено 63 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 63 больных коронавирусом, умерли 9 человек, выздоровели - 650 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"63 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в городе 5 092 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 437 ", - сообщил Кличко.

Заболели: 29 женщин в возрасте от 24 до 84 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также две девочки в возрасте 1 и 4 лет и четыре мальчика от 11 до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализирован 21 больной коронавирусом, а также 59 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 650 человек. В целом коронавирус преодолели 166 688 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружено в Голосеевском районе - 22, в Соломенском и Святошинском - по 10 и в Подольском районе - 8 случаев", - отметил Кличко.

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