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К концу года в составе ВМС ВСУ сформируют дивизион из патрульных быстроходных катеров типа "Island", – Таран

Новости Цензор.НЕТ Общество

К концу года в составе ВМС ВСУ сформируют дивизион из патрульных быстроходных катеров типа

До конца текущего года в составе Военно-Морских Сил ВС Украины будет сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров типа "Island", которые переданы нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" в течение 2021 года присоединятся еще 3 катера типа "Island".

"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа "Island" поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", - подчеркнул министр.

Он отметил, что на катерах, которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов", в американском городе Балтимор уже полностью завершено восстановление технического состояния.

"Сейчас проводится отладка механизмов и систем и начата работа по установлению вооружения на каждом из них. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он, оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021 года", - добавил Таран.

Читайте также: Один из катеров типа "Island", переданных ВМС Украины, совершил контрольный выход в море, - посольство Украины в США

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
США выводят к концу года все свои Марк6 самому старому из них всего 6 лет! Так же десятки самолётов Ф-15,Ф 16 и самое интересное А-10 Бородавочник.Нужно просить передать часть Украине.
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31.05.2021 12:25
+3
а шо там с турецкими корветами и английскими ракетными катерами ? потрещали ни о чем пофоткались и все ? или программа дорожного строительства все ресурсы съела ?
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31.05.2021 12:29
+2
В том и разница, что ракетному надо, а патрульному нет. У них задачи РАЗНЫЕ, потому и ТТХ РАЗНЫЕ.
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31.05.2021 12:26
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Правила форума Совет форумчан
А що не вистачило назв українських міст для катера? І коли це американські тихоходні катери стали швидкісними? 29,5 вузлів це менше ніж 43 вузли українського ракетного катера Прилуки!
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31.05.2021 12:15 Ответить
Патрульный и ракетный - две большие разницы...
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31.05.2021 12:18 Ответить
Яка різниця патрульний чи ракетний, якщо потрібно швидко сй'обувати з небезпечного району від переважаючих сил ворога?
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31.05.2021 12:22 Ответить
В том и разница, что ракетному надо, а патрульному нет. У них задачи РАЗНЫЕ, потому и ТТХ РАЗНЫЕ.
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31.05.2021 12:26 Ответить
Как раз патрульному катеру необходима большая скорость, дабі иметь возможность переватить нарушителей на скоростном плавсредстве.
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31.05.2021 12:32 Ответить
На перехоплення судна порушника з цигарками на борту висилали ракетний катер Прилуки, бо жоден прикордонний катер ДПСУ не зміг би догнати судно яке вже відпливло від порту значну відстань і зупинити його!
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31.05.2021 12:59 Ответить
Большинство патрульных катеров во всем мире не обладают выдающимися скоростными характеристиками. Или вы думаете, что вот все патрульные катера прям "гоночные", один Айленд тормоз? Как же он служил в береговой охране столько десятилетий? До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 6421
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31.05.2021 13:18 Ответить
но позвольте, как же он служил в очистке!? (с) )))
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31.05.2021 14:41 Ответить
Про большинство я не в курсе.
Но вот то, что в обязанности патрульных катеров входит перехват нарушителей - это как бы очевидно. Как и то, что нарушители часто используют достаточно быстроходные плавсредства.
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01.06.2021 12:22 Ответить
В обязанности патрульных катеров входит патрулирование До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 7092 Конкретно этот тип катеров Айленд служит в США с 1986 года, когда "у нарушителей" уже было немало скоростных плавстредств и, даже, подводные лодки, но никто не спешил эти Айленды списывать, видимо, потому,что его характеристики соответствовали требованиям заказчика До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 2578
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01.06.2021 18:15 Ответить
Это значит, что у США есть другие возможности доганять нарушителей на скоростных плавсредствах. У нас таких возможностей нет.
Конечно, на безрыбье и рак - рыба и лучше Айленды, чем ничего, так что спасибо США за них. Но эти катера - не совсем то, что нам нужно - океанских волн у нас нет, так что мореходность - это прекрасно, но для нас важнее скорость и вооруженность.
Не забываем, что для нужд США они уже устарели, а у нас противник - не папуасы.
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01.06.2021 20:39 Ответить
Это значит, что нет универсальных кораблей, катеров и подводных лодок. Любая универсальность ведет к компромиссу и ухудшению всех характеристик, включая основные для конкретно этого типа. Попытка заиметь "всё в одном", приведет к тому, что получишь "ничего за дорого".
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02.06.2021 10:04 Ответить
Никто про универсальность и не говорит.
Просто Айленды заказывались в США под нужды США и не слишком соответствуют нуждам Украины, но даренному коню в зубы не смотрят и, конечно, они лучше, чем ничего.
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02.06.2021 16:56 Ответить
Ну дай ссылку на "нужды Украины" в отношении патрульных катеров. Наверняка есть официальные документы, где прописаны все требования. Или сам их напиши с комментариями зачем патрульному катеру скорость 45 узлов и тяжелое вооружение.
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02.06.2021 16:59 Ответить
Зачем украинскому патрульному катеру скорость - я уже написал выше - доганять обнаруженных правонарушителей на скоростных плавсредствах - у опг ФСБ имеются скоростные катера на вооружении, у браконьеров тоже имеются скоростные плавсредства.
С тяжелым вооружением - все относительно - прям тяжелое вооружение патрульным катерам действительно не нужно, но опять таки - тяжелые патрульные катера ФСБ примерно такого же водоизмещения имеют на вооружении 100мм автоматическую пушку - что оочень серьезно. А ведь Айлендам вполне вероятно - придется с ними сталкиваться.
Так что нужна скорость и вооружение или хотя бы хоть что-то из этого для того, чтобы катера были реально полезными. У Айлендов же нет ни того, ни другого. Но в общем-то - оружейный модуль какой-то на них можно поставить, жаль, что у нас нет пока таких корабельных модулей, как у кацапов.
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02.06.2021 19:27 Ответить
У Айленда максимальная скорость 30 узлов. Шоб понимать, какая это скорость, у судна на подводных крыльях "Комета" скорость 35 узлов (около 65 км/ч, как у автомобиля по городу). Так что со скоростью у Айленда всё ОК, тем более, как для катера "без крыльев". Что касается "100 мм автоматической пушки", так у танка Т-54 была такая пушка, хоть и не сильно автоматическая. Зачем патрульному катеру пушка танкового калибра? Тем более, что, если Айленду придётся сталкиваться с другими патрульными катерами, то это явно не броненосцы, а всё ж таки патрульные катера.
Ты, наверное, думаешь, что патрульные катера принимают участие в морских сражениях. Так ты глубоко заблуждаешься - они даже не во флоте. Это катера БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ, т.е., в нашем случае - погранцы.
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02.06.2021 22:24 Ответить
У нас особая ситуация с береговой охраной - ей не только с контрабандистами и браконьерами приходится иметь дело, но и с кацапами, вооруженными до зубов.
Как имеем из опыта - кацапские патрульные катера ФСБ наши МБАКи прошивали без проблем.
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03.06.2021 06:44 Ответить
С береговой охраной везде ситуация одинаковая: пограничники охраняют, военные воюют. То, что патрульный катер "прошивается без проблем", следует из назначения и конструкции патрульных катеров. кацапские патрульные катера прошиваются точно так же, только нужно уметь и иметь решимость шить.
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03.06.2021 09:16 Ответить
"С береговой охраной везде ситуация одинаковая: пограничники охраняют, военные воюют."

Ситуация везде РАЗНАЯ. Патрульным катерам США не приходится сталкиваться с боевыми катерами вражеского государства, нашим - приходится.
Пограничник в случае кацапской провокации или атаки не может заявить "я пограничник, я не воюю, меня не трогайте". Напомню, что под Мариуполем кацапы несколько лет назад из ПТРК уничтожили именно катер украинских пограничников.

"о, что патрульный катер "прошивается без проблем""

МБАК - не патрульный катер. Я писал, что кацапские патрульные катера прошивают даже наши МБАКи без проблем. То, что патрульный катер не должен быть бронированным - это понятно - бронирование мешает быстроходности, а последнее для патрульных катеров важнее.
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03.06.2021 09:26 Ответить
"В случае кацапской атаки" у пограничников есть свои инструкции, которые не включают в себя полномасштабных боевых действий по прекращению агрессии противника и добиванию его на его территории с взятием столицы и пленением диктатора.

кацапский пограничный катер точно так же уничтожается из ПТРК, как и любой другой пограничный катер.

То, что кацапские патрульные катера прошивают даже МБАКи, говорит о том, что это таки патрульные катера (хоть и кацапские), которые уничтожаются, например, из ПТРК.
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03.06.2021 09:34 Ответить
"которые не включают в себя полномасштабных боевых действий по прекращению агрессии противника и добиванию его на его территории с взятием столицы и пленением диктатора."

Никто не говорит о полномасштабных боевых действиях, но он должен иметь возможность адекватно отреагировать на угрозу и достойно ответить вражеским катерам в случае необходимости.

"точно так же уничтожается из ПТРК, как и любой другой пограничный катер."

А это значит, что желательно установить эти ПТРК или лучше - ПКРК, работающий по приницпу "выстрелил и забыл" на борту катеров (именно установить, а не положить один переносной Корсар в трюм). Как и достаточно мощное артиллерийское вооружение - как минимум автоматическую 30мм пушку + пулемет полегче. Там по умолчанию спаренный 22мм бушмастер стоял - хотя бы что-то не хуже должно быть.
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03.06.2021 09:52 Ответить
Он должен нести службу в соответствии с Законом о пограничной службе и приказами командиров. И реагировать он должен адекватно Закону о пограничной службе и приказам командиров.

Вооружение пограничных катеров определяется точно так же в соответствии с задачами, которые указаны в Законе о пограничной службе и в соостветствии с задачами и условиями несения пограничной службы. Противотанковое вооружение пограничному катеру не то, что не положено, а даже встретиться на патрулировании с танком противника у него шансов не очень много.
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03.06.2021 10:04 Ответить
" а даже встретиться на патрулировании с танком противника"

Ты на приколе? Сам выше писал "таки патрульные катера (хоть и кацапские), которые уничтожаются, например, из ПТРК", а теперь бред про танки несешь?
Или по-твоему наши катера не может на патрулировании столкнуться с вооруженными до зубов кацапскими катерами?
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03.06.2021 10:07 Ответить
Пример об уничтожении патрульного катера из ПТРК твой. Или потри свой коммент, или не переводи стрелки До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 6037

Наш патрульный катер может столкнуться с чем угодно, даже, со льдом у причала. Но это не значит, что нам нужны катера ледокольного типа.
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03.06.2021 10:09 Ответить
Мой пример из реальности - когда наш катер ПОГРАНИЧНИКОВ был уничтожен кацапским ПТРК - и пример этот был в ответ на твое заявление, что не дело пограничных катеров воевать - кацапам плевать на твое мнение по этому поводу и они могут напасть на наши катера вне зависимости от того - пограничники на них или военные моряки.

А противодействие кацапам - это основная задача для любых наших военных катеров - вне зависимости от того - погранцы на них или военные. Ибо кацапы - главная угроза для границ Украины.
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03.06.2021 10:36 Ответить
Твой пример лишь часть общей картины - любой патрульный катер может быть уничтожен из ПТРК. В том числе и кацапский. Дело в желании и решимости уничтожить.

Партульные катера пограничной охраны не военные - это патрульные катера пограничной охраны.
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03.06.2021 10:38 Ответить
Патрульные катера пограничной охраны точно также должны быть готовы к вызовам, которые перед ними стоят. У нас необъявленная война идет и наши погранцы должны быть вооружены не хуже их кацапских визави, с которыми им приходится сталкиваться регулярно.
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03.06.2021 14:27 Ответить
Вызовы, которые стоят перед патрульными катерами, описаны в уставе пограничной службы.
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03.06.2021 14:31 Ответить
В уставе пограничной службы далеко не все описано, с чем приходится сталкиваться пограничникам в условиях необъявленной войны.
А ты, как я понимаю, прикрываясь бумажками, топишь за то, чтобы наши погранцы были безоружными при столкновениях с катерами ФСБ, я тебя верно понял?
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03.06.2021 14:35 Ответить
Почему пограничники не патрулируют сухопутную границу на танках?
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03.06.2021 14:36 Ответить
О! ВопросЪ. Сколько танков сейчас на вооружении пограничной службы Украины и сколько из них участвует в патрулировании сухопутной границы? Ведь пересечение границы Украины танками не просто реально, а уже неоднократно происходило в современной истории.
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03.06.2021 12:16 Ответить
Попытка в аналогию глупая, ибо задачи и вызовы, стоящие на море и на суше - разные - у нас в Азоввском море вообще границ нет - кацапские катера шастают где хотят и постоянно провоцируют. На суше вроль официальной границы подобного практически нет..
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03.06.2021 14:24 Ответить
И там и там агрессия вражеской армии, при чём на суше она не менее реальна и именно через официальную границу. Однако, на суше никто пограничников с патрульных автомобилей в танки не пересаживает, а на море вы предлагаете им ездить на скоростных линкорах.
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03.06.2021 14:27 Ответить
Еще раз перечитай, что я тебе написал. И еще раз, если не дойдет со второго раза.
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03.06.2021 14:36 Ответить
Уже сейчас есть все средства и возможности уничтожать кацапские провоцирующие катера, без использования линкоров, атомных подводных лодок, авианосцев и балистических ракет дальнего радиуса действия. Однако, никто этого не делает. На катерах пушки не хватает?
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03.06.2021 14:38 Ответить
Какие линкоры-подлодки? О чем ты бредишь?
Я как раз и писал про скорострельную автоматическую туррель с пушками хотя бы 30мм и желательно - с модулем ПКРК (ПТРК) (не обязательно, но желательно). И все - катер превращается в опасный для кацапов.
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03.06.2021 19:35 Ответить
Это ты бредишь о патрульных катерах с автоматическими пушками в 100 мм, бронированием, как у танка, и скоростью как у самолёта. Когда тебе показали абсурдность твоих фантазий, ты умерил свои желания, но таки всё еще подбреживаешь.
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03.06.2021 19:46 Ответить
Да нет, это ты наглейшим образом перевираешь мои слова.
Ибо я нигде не писал про то, что патрульные катера нужно бронировать - я писал с самого начала о том, что им нужна скорость и вооруженность.
Ты же все время пытаешься гиперболизировать мои слова и исказить их, что говорит о твоей слабой позиции.
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03.06.2021 20:22 Ответить
Ну ты же завёл разговор, что, мол, кацапские патрульные катера из 100мм автоматических пушек расстреливают наши, и надо с этим что-то делать. Ты заявил, что и нашим надо такие пушки. Ты завёл разговор, что скорость Айленда в 30 узлов ни о чём, и надо больше. Так чего ты жалуешься?
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03.06.2021 20:31 Ответить
Нет, я поднял вопрос о том, что кацапские катера ФСБ (то есть - погранцы) вооружены 100мм автоматическими пушками, которые несут угрозу для любого нашего военного корабля, а катера наши без проблем могут топить за 5 км.
Защитить катера от 100мм пушек - невозможно, но вот поставить на наши погранцы что-то, чем можно угрожать кацапам, хоть на каких-то дистанциях - необходимо.

"Так чего ты жалуешься?" Я не жалуюсь, а ловлю тебя на лжи. Ибо я нигде не писал про "бронированием, как у танка, и скоростью как у самолёта"
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03.06.2021 20:56 Ответить
Пушка даже танковая не стреляет прицельно на 5 км. А с нестабильной платформы и подавно. А вот долбануть ракетой хоть с 5 км, хоть с берега по любому кацапскому кораблю - легко. И это задача армии и флота, а не пограничной охраны.
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03.06.2021 20:59 Ответить
АК 100 - не танковая пушка, а корабельная - дальность стрельбы - 21,5 км, 60 выстрелов в минуту!. Что за глупая манера - судить о ТТХ корабельных орудий по танковым таких же калибров?? И эти пушки стоят на кацапских катерах ФСБ!
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03.06.2021 21:13 Ответить
Тем более. Дальность стрельбы - это не точность стрельбы. Погугли "нормы расходов снарядов для стрельбы". Чтоб ты понимал, на земле, для неподвижной цели, для ПОДАВЛЕНИЯ (НЕ уничтожения) например, РЛС (что в принципе можно по размерам сопоставить с патрульным катером), для 100мм орудия расход составляет 300 (триста!!!) снарядов на одну цель. При том, что и цель, и орудие неподвижны. В море же что платформа орудия, что цель, никогда не бывают неподвижны, так что расход значительно увеличивается. Хочешь сказать, что кацапский катер со 100мм орудием - это такая бронированная самоходная скоростная баржа с боеприпасами?
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03.06.2021 21:23 Ответить
Конечно же дальность - не точность - потому я и написал, что за 5 км, а не за 21 км.
На самом деле - прицельная дальность у АК 100, конечно же, выше 5 км.

Это не какая-то танковая пушечка, это гораздо более высокоточное орудие, предназначенное в том числе и для стрельбы зенитными снарядами по баллистическим ракетам.

"Хочешь сказать, что кацапский катер со 100мм орудием - это такая бронированная самоходная скоростная баржа с боеприпасами?"

Я ничего не писал про бронированность кацапских катеров - харе перевирать.
Проблема в том, что у кацапов есть и скоростные катера, и тяжеловооруженные катера.
Ты же, если я правильно понял, настаиваешь на том, что на Айленды не нужно ставить нормального для их водоизмещения вооружения, при этом они не слишком скоростные - то есть с противником они не смогут тягаться вообще ни в чем.
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04.06.2021 06:00 Ответить
Как раз она не более высокоточная, т.к. точность орудия определяется в основном длинной ствола и и начальной скоростью снаряда, при прочих равных обстоятельствах. Очевидно, что у АК 100 эти параметры не лучше танковых. Прицельная дальность и точность попадания тоже не сильно ходят рядом - ты можешь прицелиться и на 6 км, если поднимешься по-выше (как ты думаешь - какая дальность прямой видимости на море?), но попасть в ту точку, куда прицелился, это задача как раз из таблицы расхода боеприпасов при стрельбе из орудия. Так вот, чтоб уничтожить неподвижно стоящее орудие (прямое попадание), расход для 100мм будет уже не 300, а 350 снарядов. При условии неподвижности стреляющего орудия и цели. На море больше. При весе выстрела пусть 20 кг (как у Рапиры, к примеру), это 7 тонн боеприпасов на ОДНУ цель!!! Весь экипаж на Айленде весит в ПЯТЬ раз меньше. А если две цели?..
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04.06.2021 08:59 Ответить
"(как ты думаешь - какая дальность прямой видимости на море?)"

С высоты человеческого роста - как раз 5 км, катер чуть повыше. Именно потому я и написал про 5 км.

"Так вот, чтоб уничтожить неподвижно стоящее орудие (прямое попадание), расход для 100мм будет уже не 300, а 350 снарядов"

Откуда эти бредовые данные? На каком расстоянии, каким орудием? Стельба это прямой наводкой или навесом? 300 снарядов прямой наводкой для уничтожения цели - это полный бред.
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04.06.2021 10:06 Ответить
Откуда данные? Отсюда:

Правила стрельбы
И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ
АРТИЛЛЕРИИ
Дивизион, батарея, взвод, орудие
Издание академии - 2011МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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04.06.2021 10:10 Ответить
До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 7722

Понятно.
То есть ты просто подводишь все под одну копирку. Ты не понимаешь разницы между стрельбой артиллерии навесом (за горизонт) и стрельбой прямой наводкой.
Не говоря уже о том, что ты забываешь о том, применение современных управляемых боеприпасов позволяет поражать цель со второго выстрела.
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04.06.2021 10:20 Ответить
Ты даже не знаешь, что такое "прямая наводка" До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 4792
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04.06.2021 10:23 Ответить
Стрельба прямой наводкой - стрельба по целям, наблюдаемым с огневой позиции
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04.06.2021 10:27 Ответить
Ты полностью пиши, чего ты боишься До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 5036
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04.06.2021 10:29 Ответить
Что ж ты притих? Расскажи, как после прямой наводки на 5 км, ты осуществишь прямой выстрел на 5 км До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 4431
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05.06.2021 11:33 Ответить
Еще раз повторяю - дальность не точность. Танк тоже может забросить снаряд на 20 км, и что? На 20 км цель находится ЗА ГОРИЗОНТОМ - о какой точности ты сейчас мелешь?
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04.06.2021 09:05 Ответить
Еще раз повторяю для тех, до кого плохо доходит - при дальности в 21,5 км я указал дальность эффективной (то есть - точной) стрельбы прямой наводкой всего в 5 км - то есть - по цели, которая не уходит за горизонт.
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04.06.2021 10:04 Ответить
Даже на 5 км прицельно стрелять хоть и можно (цель всё ж таки видно, если море тихое), а вот прицельно попадать - это большой вопрос и снова смотрим таблицы расхода боеприпасов До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 8886
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04.06.2021 10:06 Ответить
Эти таблицы расхода боеприпасов не для прямой наводки!
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04.06.2021 10:21 Ответить
Какая "прямая наводка" на 5 км. Что ты несёшь До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 8221
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04.06.2021 10:22 Ответить
Для Тарана це ахх яка швидкість.
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31.05.2021 12:18 Ответить
США выводят к концу года все свои Марк6 самому старому из них всего 6 лет! Так же десятки самолётов Ф-15,Ф 16 и самое интересное А-10 Бородавочник.Нужно просить передать часть Украине.
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31.05.2021 12:25 Ответить
Картвелишвили сделал два выдающихся самолёта! Один громил нацистов, второму есть хороший шанс погромить рашистов. До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран - Цензор.НЕТ 6231
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31.05.2021 14:31 Ответить
Це що, знову нам іржавий непотрiб америка продала?

К концу года в составе ВМС ВСУ сформируют дивизион из патрульных быстроходных катеров типа "Island", – Таран - Цензор.НЕТ 5490
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31.05.2021 12:29 Ответить
а шо там с турецкими корветами и английскими ракетными катерами ? потрещали ни о чем пофоткались и все ? или программа дорожного строительства все ресурсы съела ?
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31.05.2021 12:29 Ответить
Була ідея зробити їх торпедними встановивши старі тореди сет72 з новими літієвими батарейками, однак кацапські запроданці зняли такий гвалт в змі що таран злякавсь. А можливо й США злякалось - бо корито вже могло топити підводні човни і запроданці були американські.
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31.05.2021 12:30 Ответить
Вопрос-какого года?...
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31.05.2021 12:59 Ответить
зато теранить начнут мацкалей так, шо те из севастополя и носа казать побоятся
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31.05.2021 13:34 Ответить
Чем терранить? Айленды - хорошее подспорье, но ни защиты, ни серьезного вооружения у них нет. Но хоть мореходность хорошая - и то хорошо.
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01.06.2021 12:23 Ответить
 
 