К концу года в составе ВМС ВСУ сформируют дивизион из патрульных быстроходных катеров типа "Island", – Таран
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До конца текущего года в составе Военно-Морских Сил ВС Украины будет сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров типа "Island", которые переданы нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" в течение 2021 года присоединятся еще 3 катера типа "Island".
"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа "Island" поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", - подчеркнул министр.
Он отметил, что на катерах, которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов", в американском городе Балтимор уже полностью завершено восстановление технического состояния.
"Сейчас проводится отладка механизмов и систем и начата работа по установлению вооружения на каждом из них. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он, оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021 года", - добавил Таран.
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Но вот то, что в обязанности патрульных катеров входит перехват нарушителей - это как бы очевидно. Как и то, что нарушители часто используют достаточно быстроходные плавсредства.
Конечно, на безрыбье и рак - рыба и лучше Айленды, чем ничего, так что спасибо США за них. Но эти катера - не совсем то, что нам нужно - океанских волн у нас нет, так что мореходность - это прекрасно, но для нас важнее скорость и вооруженность.
Не забываем, что для нужд США они уже устарели, а у нас противник - не папуасы.
Просто Айленды заказывались в США под нужды США и не слишком соответствуют нуждам Украины, но даренному коню в зубы не смотрят и, конечно, они лучше, чем ничего.
С тяжелым вооружением - все относительно - прям тяжелое вооружение патрульным катерам действительно не нужно, но опять таки - тяжелые патрульные катера ФСБ примерно такого же водоизмещения имеют на вооружении 100мм автоматическую пушку - что оочень серьезно. А ведь Айлендам вполне вероятно - придется с ними сталкиваться.
Так что нужна скорость и вооружение или хотя бы хоть что-то из этого для того, чтобы катера были реально полезными. У Айлендов же нет ни того, ни другого. Но в общем-то - оружейный модуль какой-то на них можно поставить, жаль, что у нас нет пока таких корабельных модулей, как у кацапов.
Ты, наверное, думаешь, что патрульные катера принимают участие в морских сражениях. Так ты глубоко заблуждаешься - они даже не во флоте. Это катера БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ, т.е., в нашем случае - погранцы.
Как имеем из опыта - кацапские патрульные катера ФСБ наши МБАКи прошивали без проблем.
Ситуация везде РАЗНАЯ. Патрульным катерам США не приходится сталкиваться с боевыми катерами вражеского государства, нашим - приходится.
Пограничник в случае кацапской провокации или атаки не может заявить "я пограничник, я не воюю, меня не трогайте". Напомню, что под Мариуполем кацапы несколько лет назад из ПТРК уничтожили именно катер украинских пограничников.
"о, что патрульный катер "прошивается без проблем""
МБАК - не патрульный катер. Я писал, что кацапские патрульные катера прошивают даже наши МБАКи без проблем. То, что патрульный катер не должен быть бронированным - это понятно - бронирование мешает быстроходности, а последнее для патрульных катеров важнее.
кацапский пограничный катер точно так же уничтожается из ПТРК, как и любой другой пограничный катер.
То, что кацапские патрульные катера прошивают даже МБАКи, говорит о том, что это таки патрульные катера (хоть и кацапские), которые уничтожаются, например, из ПТРК.
Никто не говорит о полномасштабных боевых действиях, но он должен иметь возможность адекватно отреагировать на угрозу и достойно ответить вражеским катерам в случае необходимости.
"точно так же уничтожается из ПТРК, как и любой другой пограничный катер."
А это значит, что желательно установить эти ПТРК или лучше - ПКРК, работающий по приницпу "выстрелил и забыл" на борту катеров (именно установить, а не положить один переносной Корсар в трюм). Как и достаточно мощное артиллерийское вооружение - как минимум автоматическую 30мм пушку + пулемет полегче. Там по умолчанию спаренный 22мм бушмастер стоял - хотя бы что-то не хуже должно быть.
Вооружение пограничных катеров определяется точно так же в соответствии с задачами, которые указаны в Законе о пограничной службе и в соостветствии с задачами и условиями несения пограничной службы. Противотанковое вооружение пограничному катеру не то, что не положено, а даже встретиться на патрулировании с танком противника у него шансов не очень много.
Ты на приколе? Сам выше писал "таки патрульные катера (хоть и кацапские), которые уничтожаются, например, из ПТРК", а теперь бред про танки несешь?
Или по-твоему наши катера не может на патрулировании столкнуться с вооруженными до зубов кацапскими катерами?
Наш патрульный катер может столкнуться с чем угодно, даже, со льдом у причала. Но это не значит, что нам нужны катера ледокольного типа.
А противодействие кацапам - это основная задача для любых наших военных катеров - вне зависимости от того - погранцы на них или военные. Ибо кацапы - главная угроза для границ Украины.
Партульные катера пограничной охраны не военные - это патрульные катера пограничной охраны.
А ты, как я понимаю, прикрываясь бумажками, топишь за то, чтобы наши погранцы были безоружными при столкновениях с катерами ФСБ, я тебя верно понял?
Я как раз и писал про скорострельную автоматическую туррель с пушками хотя бы 30мм и желательно - с модулем ПКРК (ПТРК) (не обязательно, но желательно). И все - катер превращается в опасный для кацапов.
Ибо я нигде не писал про то, что патрульные катера нужно бронировать - я писал с самого начала о том, что им нужна скорость и вооруженность.
Ты же все время пытаешься гиперболизировать мои слова и исказить их, что говорит о твоей слабой позиции.
Защитить катера от 100мм пушек - невозможно, но вот поставить на наши погранцы что-то, чем можно угрожать кацапам, хоть на каких-то дистанциях - необходимо.
"Так чего ты жалуешься?" Я не жалуюсь, а ловлю тебя на лжи. Ибо я нигде не писал про "бронированием, как у танка, и скоростью как у самолёта"
На самом деле - прицельная дальность у АК 100, конечно же, выше 5 км.
Это не какая-то танковая пушечка, это гораздо более высокоточное орудие, предназначенное в том числе и для стрельбы зенитными снарядами по баллистическим ракетам.
"Хочешь сказать, что кацапский катер со 100мм орудием - это такая бронированная самоходная скоростная баржа с боеприпасами?"
Я ничего не писал про бронированность кацапских катеров - харе перевирать.
Проблема в том, что у кацапов есть и скоростные катера, и тяжеловооруженные катера.
Ты же, если я правильно понял, настаиваешь на том, что на Айленды не нужно ставить нормального для их водоизмещения вооружения, при этом они не слишком скоростные - то есть с противником они не смогут тягаться вообще ни в чем.
С высоты человеческого роста - как раз 5 км, катер чуть повыше. Именно потому я и написал про 5 км.
"Так вот, чтоб уничтожить неподвижно стоящее орудие (прямое попадание), расход для 100мм будет уже не 300, а 350 снарядов"
Откуда эти бредовые данные? На каком расстоянии, каким орудием? Стельба это прямой наводкой или навесом? 300 снарядов прямой наводкой для уничтожения цели - это полный бред.
Правила стрельбы
И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ
АРТИЛЛЕРИИ
Дивизион, батарея, взвод, орудие
Издание академии - 2011МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятно.
То есть ты просто подводишь все под одну копирку. Ты не понимаешь разницы между стрельбой артиллерии навесом (за горизонт) и стрельбой прямой наводкой.
Не говоря уже о том, что ты забываешь о том, применение современных управляемых боеприпасов позволяет поражать цель со второго выстрела.