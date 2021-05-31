РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16766 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 497 151
дезинформация (293) допрос (1368) Порошенко (19359) СБУ (18659) фейк (613) Головань Игорь (110)

Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань

Петр Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Вижу в сети очередную волну фейковых новостей о "возможной неявки Петра Порошенко на допрос в СБУ". Напоминаю, что Петр Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал. В ответ на предыдущий аналогичный вброс 27 мая 2021 я, по поручению Петра Алексеевича, немедленно вязался со следователем для согласования времени и даты встречи. Дата и время согласованы. Не на сегодня. А на распространяемые о Пятом Президенте Украины фейковые новости давно пора обратить внимание свежесозданному Президентом Зеленским в количестве 52 штатных единиц Центру противодействия дезинформации", - заявил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ

Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Знову зеленим за їх брехню ківою по губам поводили
показать весь комментарий
31.05.2021 12:20
+18
Так и вызывать начали только за тем,что бы лишний раз не смог ничего полезного Армии отвезти
показать весь комментарий
31.05.2021 12:22
+17
Та це місцевий хворий, як один шановний форумчанин писав- безтемпературний дурачок.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Неуловимый Джо"...
показать весь комментарий
31.05.2021 12:28 Ответить
"мудрый нарид" уже навыбирал стране зеленое убожество вместо президента, но "мудрый нарид" не кается... в своем стремлении выбрать еще большее дерьмо он неудержим... и выбрав еще большее дерьмо "мудрый нарид" опять будет винить не зеркало, а ... Порошенко Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4054
показать весь комментарий
31.05.2021 12:36 Ответить
Можно дискутировать на тему чем президент Зеленский лучше президента Порошенко, и лучше ли вообще, но то, что он ничем не хуже, очевидно каждому непредвзятому наблюдателю. Тотальная «зрада» и повсеместное «зубожiння» наступило только в альтернативной реальности порохоботов. Ну еще в секте Шария говорят, что при Пете им жилось лучше.
Проблема не в народе, а в вас. Шизофрения начинается как раз с того, что весь мир вокруг больного вдруг становится каким-то не правильным. При этом у бедолаги нет ни малейших сомнений в собственной адекватности. Ментальное зомбирование это легкая степень шизофрении.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:06 Ответить
Походу , ты свою историю болезни цитируешь
показать весь комментарий
31.05.2021 13:11 Ответить
Так Петро Олексійович й з паном Блінкіном віч на віч зустрічався! Чи то може петро Олексійович бреше? Та ні- маячня!)))
показать весь комментарий
31.05.2021 12:57 Ответить
ПОП не хочет обличить медвечука? Странно как для патриота всех времен в Украине.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:53 Ответить
Ти ще спитай, чого він за пана Тупицького заступився?)))
показать весь комментарий
31.05.2021 12:56 Ответить
Как чего? У ПОПа тупицкй - лучший судья, а медведчук - лучший менеджер.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:58 Ответить
А куда делся зебил с ником bash171717? Нету. Растекся зеленым вонючим пятном, как диарейный след...
показать весь комментарий
31.05.2021 12:55 Ответить
Слабо для говнистости. Гадь еще.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:59 Ответить
Да вас , гавноедов,не перегадить , любое гавно сожрете
показать весь комментарий
31.05.2021 13:31 Ответить
..Це ж як Пецику на кума *компромат злити * .!?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:00 Ответить
Боится чего лишнего не ляпнуть, а то потянет за собой медведчук.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:06 Ответить
Хорошо, что ты ляпаешь шо девка с окружной
показать весь комментарий
31.05.2021 13:08 Ответить
Знаєшся на *окружних * !?
А там що , ваш .*форпост * ?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:10 Ответить
Да, там твоя мамка часто "голосует"
показать весь комментарий
31.05.2021 13:14 Ответить
Лучше жопу ПОПа прикрывай. Чего он боится дать свидетельства? Где врозумительное обьяснение от соевой ботвы? Одни только фекальные испражнения как сейчас.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:13 Ответить
Ты б свою жопу хоть изредка прикрывал, а не сдавал в аренду первому вмтречному
показать весь комментарий
31.05.2021 13:21 Ответить
С такими прихильниками, хотя бы 18% удержать.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:26 Ответить
Главно что б ты губами хорошо держал да зубы держал подальше😄🤭
показать весь комментарий
31.05.2021 13:28 Ответить
Та сливать подельников для Пети вообще не проблема. О его репутации в узких кругах ещё бывший друг и соратник Черновецкий много рассказывал. Тут вопрос ведь в том, что у кума компромата не меньше. И если он начнёт сливать, мало Петру не покажется. Так что тут никакой солидарности, просто страх.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:13 Ответить
Мне рассказывали, что у тебя глубокая глотка, я поверил😄
показать весь комментарий
31.05.2021 13:22 Ответить
Ты пожалуй один из самых тупых троллей на этом форуме. Обычно молча переступаю через вашего брата. Но ты запомнился. В тебе дебильно всё. От ника, до манеры складывать слова в предложения.)) Фотку не выложишь? Уверен, лицо у тебя тоже дебильное.)))
показать весь комментарий
31.05.2021 13:37 Ответить
Так и судье Вовку никак не могут повестку вручить.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:11 Ответить
Неприкасаемые и судья, и депутат. Но ведут себя трусами. Не мачо, а чмо.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:15 Ответить
Чмо тебе в зеркало лыбу тянет. С какого перепугу президенту без повесток к мусорам ходить, чай не сявка игокович
показать весь комментарий
31.05.2021 13:24 Ответить
Медведчука оберегаешь от петиных свидетельств?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:28 Ответить
Игокович, ты дебил. Где ты, сявота тупорылая, такое вычитала?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:29 Ответить
Словить и доставить в суд, раз не видит он повесток) пользуясь его же практикой...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:20 Ответить
Но, раз не ловят, то видать с повестками трабл - это не зебилам на голову сцать
показать весь комментарий
31.05.2021 13:25 Ответить
Вот так с тобой и поступим потом -напечатаем "повестку "в инете,а потом тебя словим,и т к ты никто и зовут тебя никак -отмутузим за неявку,зесрань)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:30 Ответить
Начался праздник у пригожинских жуков. Свежий кусок протухшего кала выбросили на Цензоре. Воображение, у навозных, тут же разыгралось. Кое-что из старой методички о Порошенко; кое-что новое. Одна конторка с **********. Интересно, их клонированием там размножают? или они икоркой, как жабы?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:33 Ответить
Ну не видит он повесток, диабет всетаки , неужели сложно помочь человеку, доставив его в суд, с охраной даже может...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:47 Ответить
Пороха вызывают всегда только как свидетеля,зесрань,ты,тупорылая -довести его до суда кишка тонка у вас,дегенератов)
показать весь комментарий
31.05.2021 14:09 Ответить
И у тебя есть диабет , если не веришь , то сходи и сдай анализы , ватан 😀
показать весь комментарий
31.05.2021 15:18 Ответить
обговорення фейку слідаків стосовно Пороха перетворилося в говонмісилово. Як завжди.
показать весь комментарий
31.05.2021 15:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 