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Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко предупредил граждан Украины о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на форуме "Украина 30".

По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.

"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Кроме того, спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".
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Топ комментарии
+3
До штрикання такого не казали.
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31.05.2021 12:20
+3
Клоун, так люди и сейчас болеют хроническими заболеваниями.

"возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного" - глисты,

что-ли? Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться - Цензор.НЕТ 2769 Так они тоже давно живут, как в животных, так и во многих людях.
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31.05.2021 12:22
+3
Стесняюсь спросить - А это все будет последствия от вакцинации !?
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31.05.2021 12:25
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пипец..
все будет..кроме медицины..
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31.05.2021 12:20 Ответить
До штрикання такого не казали.
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31.05.2021 12:20 Ответить
Клоун, так люди и сейчас болеют хроническими заболеваниями.

"возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного" - глисты,

что-ли? Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться - Цензор.НЕТ 2769 Так они тоже давно живут, как в животных, так и во многих людях.
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31.05.2021 12:22 Ответить
З вашими 100500 робочими місцями молодь здриснула за бугор, ось і маємо що маємо.
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31.05.2021 12:22 Ответить
Стесняюсь спросить - А это все будет последствия от вакцинации !?
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31.05.2021 12:25 Ответить
Найбільша загроза для людства це є СУПЕР ПАРАЗИТ - прямоходячий, безхвостий примат.
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31.05.2021 12:28 Ответить
во очередное падло поставили распределять дерибан зе-гнид...
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31.05.2021 12:44 Ответить
По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.
"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", - заявил он.
Иногда лучше промолчать, чем говорить. Может за умного сойдёшь. Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться - Цензор.НЕТ 7404
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31.05.2021 12:45 Ответить
Старость сама является хроническим заболеванием, от которого многие умирают. Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться - Цензор.НЕТ 5940
Не умирают от неё только те, кто до неё не доживают. Это уровень зебильного "министра". Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться - Цензор.НЕТ 9205
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31.05.2021 13:41 Ответить
tot jlby eprjkj,sq? даю перевод - ЕЩЕ ОДИН УЗКОЛОБЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО И ПЬЯНОМУ ПОПУ ИЗВЕСТНО
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31.05.2021 14:52 Ответить
одного идиота на другого поменяли.....
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31.05.2021 15:05 Ответить
 
 