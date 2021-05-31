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Работников образовательных учреждений начнут вакцинировать в Киеве на этой неделе, - Поворозник

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Работников образовательных учреждений начнут вакцинировать в Киеве на этой неделе, - Поворозник

На этой неделе в столице начнут вакцинировать работников образовательных учреждений. Для этого подготовлены 10 центров вакцинации в каждом районе города.

 Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать одна или две прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", - рассказал Поворозник.

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Он отметил, что вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений.

"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, которые изъявили желание сделать прививку, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что вакцинировать работников образования будут вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.

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Всех педагогов, которые изъявили желание сделать прививку, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил Поворозник.

А которые не изъявили - уволят. Работников образовательных учреждений начнут вакцинировать в Киеве на этой неделе, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4607
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31.05.2021 12:22 Ответить
їх проблеми. так як вони плачуть про незахищеність, то нехай репу чешуть.
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31.05.2021 13:18 Ответить
В первую очередь возникает вопрос - А что мед работники уже все вакцинированы. ( или там по желанию) Странный подход.. Сначала провакцинируйте всех мед работников ( всех форм собственности и всех структур, включая не мед персонал мед учреждений) на 100% ( двойной дозой вакцины), какие меры применять в случае отказа решайте сами, " волчий билет на специальность" к примеру А потом уже наступит очередь педагогов, а то как то " через голову". Типа медики не хотят, давайте начнем прессовать педагогов.
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31.05.2021 12:32 Ответить
так вони не хочуть. ти хочеш їх насильно уколоти? вони можуть привитись у будь-який момент.
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31.05.2021 13:19 Ответить
Так вопрос не в том. Если медики - НЕ ХОТЯТ..., и их заставить не могут. То почему тогда педагогов заставлять по сути в обязательном порядке.
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31.05.2021 15:37 Ответить
а казали лапшу вчителям на освіта.уа : як тільки доставлять на місця так і одразу почнеться вакцинація педагогів. пройшло 2 тижні, а вони лише в столиці починати почали.
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31.05.2021 13:24 Ответить
 
 